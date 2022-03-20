Судьи мстят Слуцкому? Разбор спорных моментов в матче ЦСКА — «Рубин»

Леонид Слуцкий продолжает мучиться с судьями. Неделю назад главный тренер «Рубина» мощно прошёлся по Виталию Мешкову, который, по его мнению, слишком много ошибался в матче с «Ростовом». А сегодня арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга за один тайм принял три спорных решения не в пользу казанцев, которые в итоге разгромно влетели ЦСКА со счётом 1:6. Неужели Слуцкому мстят из корпоративной солидарности? Разобрали каждый эпизод с нашим судейским экспертом Игорем Федотовым.

Эпизод №1. Гол Языджи

Что случилось: Языджи забил в четвёртом матче подряд за ЦСКА. Карраскаль сыграл на подборе возле штрафной и сделал пас на левый край, Обляков мягко навесил, а Юсуф головой переправил мяч в сетку. Подозрение на офсайд у турка.

Комментарий Федотова: «В эпизоде с первым голом остаётся лишь верить VAR. Мяч находится ближе к воротам, чем Языджи — это не положение вне игры. То, что показали, — всё коряво. Мяч засчитан верно».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эпизод №2. Гол Гбамена

Что случилось: на 12-й минуте Языджи со штрафного прострелил на дальнюю штангу, мяч от Медины отскочил к Гбамену, который из вратарской поразил ворота «Рубина».

Комментарий Федотова: «Второй мяч на 12-й минуте засчитан неправильно. Любая игра рукой в нападении, после которой незамедлительно забивается гол, — это нарушение правил. В данном эпизоде она была. Без разницы: в естественном положении была рука или нет. Рука чуть в стороне от тела, есть движение — это игра рукой. Гол забит с нарушением правил».

Фото: РИА Новости

Эпизод №3. Удаление Ломовицкого

Что случилось: на 44-й минуте Ломовицкий не успел к мячу и прямой ногой влетел в голеностоп Медине — это вторая жёлтая карточка для Александра. Леонид Слуцкий уже готовил замену Ломовицкого, но произвести её не успел. Тренер эмоционально предъявил претензии футболисту, а тот выместил досаду от удаления на двери в подтрибунном помещении.

Комментарий Федотова: «По второй жёлтой Ломовицкого вопросов нет. Это проблема игрока «Рубина»: его уже меняют, а он летит со своей шпалой и совершает накладку — это жёлтая. Даже шансов судье не даёт, чтобы его оставили в игре. Здесь всё правильно».

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Кстати, сам Слуцкий, несмотря на нелюбовь к арбитрам, был спокоен на пресс-конференции. Обсуждать судейство тренер «Рубина» отказался.

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина» «Я не видел судейских моментов. Смешно это обсуждать при таком счёте. Мы хотели заменить Ломовицкого, говорили, что будет замена. Чувствовали, что его могут удалить. Игрок уже стоял на бровке. Но не успели. Удаление — по существу».

Впереди перерыв на матчи сборных, а это значит, что у Слуцкого будет время обдумать кадровые и игровые проблемы своей команды. Его слова после матча с ЦСКА — уже хороший знак.