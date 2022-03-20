Головин впервые вышел в старте в 2022-м. И сыграл круче Неймара и Мбаппе!

Впервые с 28 ноября Александр Головин вышел в старте «Монако» в Лиге 1. Тогда россиянин сыграл полный матч с «ПСЖ» и не помог команде взять очки (0:2). История закольцевалась – сегодня Головин снова вышел в старте против парижан, а его команда взяла убедительный реванш у чемпиона.
Первый тайм прошёл с преимуществом «Монако». Хозяева нанесли в два раза больше ударов, чем соперник (11 против пяти), были точнее (шесть против трёх) и провели больше опасных атак. Один из таких выпадов завершился взятием ворот – на 25-й минуте Бен-Йеддер ударом пяткой забил свой 16-й мяч в чемпионате Франции и вышел в лидеры гонки бомбардиров.
«Монако» был безудержен, но второй гол отложил до 68-й минуты. Кевин Фолланд начал матч в запасе, а сразу после выхода на замену напомнил о себе: получил жёлтую карточку через две минуты, а через пять увеличил разрыв в счёте. 2:0.
Фото: asmonaco.com
После второго гола поле покинул Александр Головин. Россиянин провёл качественный матч: сделал три ключевые передачи, совершил два удачных отбора и выиграл два единоборства в воздухе. От портала WhoScored полузащитник получил оценку 7,0. Это, кстати, больше, чем у звёзд «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара, которые заработали 6,0 и 6,5 соответственно.
На 84-й минуте два игрока «ПСЖ» подписали своей команде приговор: Преснел Кимпембе нарушил правила в штрафной площади, а Джанлуиджи Доннарумма, парируя пенальти, отправил мяч в собственные ворота. 3:0. Выглядело эпично.
Благодаря дублю Бен-Йеддер оторвался от Мбаппе в гонке бомбардиров на два мяча, а «Монако» поднялся на седьмое место, набрав 44 очка. «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 15-очковым отрывом.
«Готовились как к обычной игре чемпионата. Понятно, что «ПСЖ» — это большой клуб, команда располагает очень сильным подбором футболистов, и это принципиальное противостояние, но мы всегда стараемся победить и отталкиваться от себя. Очень рад, что получилось выиграть такой матч.
Мы полностью заслужили эту победу. В первом тайме и по моментам, и по игровому преимуществу превзошли их и повели в счёте. После перерыва игра чуть выровнялась. У них тоже была возможность забить, но мы очень вовремя сделали счёт 2:0. Считаю, что выиграли по делу. Со здоровьем сейчас никаких проблем нет. Да, был определённый отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас всё хорошо. Здорово, что сыграл сегодня в стартовом составе и помог команде одержать победу».
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