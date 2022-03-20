Головин впервые вышел в старте в 2022-м. И сыграл круче Неймара и Мбаппе!

Впервые с 28 ноября Александр Головин вышел в старте «Монако» в Лиге 1. Тогда россиянин сыграл полный матч с «ПСЖ» и не помог команде взять очки (0:2). История закольцевалась – сегодня Головин снова вышел в старте против парижан, а его команда взяла убедительный реванш у чемпиона.

Первый тайм прошёл с преимуществом «Монако». Хозяева нанесли в два раза больше ударов, чем соперник (11 против пяти), были точнее (шесть против трёх) и провели больше опасных атак. Один из таких выпадов завершился взятием ворот – на 25-й минуте Бен-Йеддер ударом пяткой забил свой 16-й мяч в чемпионате Франции и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

«Монако» был безудержен, но второй гол отложил до 68-й минуты. Кевин Фолланд начал матч в запасе, а сразу после выхода на замену напомнил о себе: получил жёлтую карточку через две минуты, а через пять увеличил разрыв в счёте. 2:0.

Фото: asmonaco.com

После второго гола поле покинул Александр Головин. Россиянин провёл качественный матч: сделал три ключевые передачи, совершил два удачных отбора и выиграл два единоборства в воздухе. От портала WhoScored полузащитник получил оценку 7,0. Это, кстати, больше, чем у звёзд «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара, которые заработали 6,0 и 6,5 соответственно.

На 84-й минуте два игрока «ПСЖ» подписали своей команде приговор: Преснел Кимпембе нарушил правила в штрафной площади, а Джанлуиджи Доннарумма, парируя пенальти, отправил мяч в собственные ворота. 3:0. Выглядело эпично.

Благодаря дублю Бен-Йеддер оторвался от Мбаппе в гонке бомбардиров на два мяча, а «Монако» поднялся на седьмое место, набрав 44 очка. «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 15-очковым отрывом.