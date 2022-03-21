Круговой мощно спрогрессировал в «Зените». Видимо, он сейчас лучший левый защитник России

«Зенит» весной играет точно так же красиво, как и поздней осенью: легко и куражно, много владея мячом и создавая каждый матч уйму хороших возможностей. Сегодня это сугубо творческая команда, от прежнего прагматизма у сине-бело-голубых почти ничего не осталось.
Действующий чемпион сохранил свой стиль даже при вынужденной перестройке стартового состава. Уход Ракицкого повлёк за собой корректировку позиций сразу нескольких игроков. Дуглас Сантос теперь – основной левый центральный защитник, Барриос укрепляется в роли правого центрального, Клаудиньо превратился в опорного полузащитника, а Круговой стал номером один на левом фланге.
Именно на Круговом сейчас и хочется сделать акцент. Его бурный рост на стартовом весеннем отрезке стал одним из самых приятных событий в «Зените». Возможно, Даниил вообще превратился в сильнейшего левого защитника страны. Он даёт команде не только яркость и объём, но и высочайший КПД.
1. Огромная вовлечённость в игру
Ниже — статистика Кругового весной во всех турнирах, включая кубковую встречу с «КАМАЗом» и две игры с «Бетисом» в Лиге Европы. Обязательно стоит обратить внимание на большой объём полученных и отданных передач в среднем за 90 минут, на количество обводок и рывков (классные цифры для латераля), на количество передач в штрафную (почти по семь каждую игру – космос) и на xA (ожидаемые голевые передачи).
Хотя здесь все цифры – очень достойные.
|Даниил Круговой, весна-2022
|Статистика Wyscout
|Матчи (минуты)
|7 (595)
|Голы + передачи
|2+2
|Принятые передачи/90
|48,25
|Передачи/90 (точные)
|62,47 (84%)
|Передачи с продвижением мяча/90 (точные)
|14,37 (89,5%)
|Передачи в штрафную/90 (точные)
|6,81 (51%)
|Глубокие навесы/90
|2,57
|Передачи под удар/90
|1,82
|xA/90
|0,29
|Единоборства/90 (выигранные)
|20,12 (55%)
|Единоборства в обороне/90 (выигранные)
|7,11 (72%)
|Отборы/90 (успешные)
|2,9 (68%)
|Единоборства в атаке/90 (выигранные)
|9,38 (50%)
|Обводки/90 (успешные)
|5,14 (53%)
|Забеги с мячом/90
|1,97
|Удары/90 (точные)
|1,21 (63%)
|xG (ожидаемые голы)/90
|0,05
|Касания в штрафной/90
|2,72
|Фолы на игроке
|1,06
А ещё можно разобрать матчи отдельно. Например, в субботу против «Арсенала» Круговой отдал 76 передач, что стало третьим показателем после Барриоса (95) и Клаудиньо (79). При этом по передачам с продвижением мяча (17) Круговой первый, по передачам в финальную треть (11) – второй, по передачам в штрафную (11) – первый.
Так выглядит средняя карта передач. Линии, идущие к Круговому и от него (4-й номер) – самые жирные.
Левый фланг даже после ухода Дугласа Сантоса в центр обороны и смещения Клаудиньо в опорную зону остаётся ключевой зоной как при начале атаки, так и в финальной стадии. Круговой полностью вписывается в структуру, обеспечивает множество полезных действий во всех фазах.
2. Очень высокая надёжность, минимальный для флангового защитника процент брака
В сегодняшнем «Зените», делающем ставку на контроль и лишившемся прежнего баланса в центре поля (хотя бы потому, что там больше нет Барриоса), крайне важно бережно и надёжно работать с мячом. Чем меньше необязательных потерь, тем меньше переходов и беготни назад на скорости.
Клаудиньо в центре, к примеру, показывает образцовую надёжность, каждый матч при 70-90 передачах он набирает свыше 90 процентов точности. То же самое можно сказать и про Кругового. Количество потерь – минимально. 84% точности – роскошный показатель для латераля, который много играет вперёд и постоянно оказывается на скорости. При этом Круговой обеспечивает не только надёжность, но ещё и остроту.
3. Крутая моторика, агрессивное первое касание, много игры вперёд
Весной в среднем за 90 минут Круговой выполняет 5 обводок и совершает 1,97 забегов с мячом (progressive runs). Когда твой фланговый игрок умеет таскать мяч сам и взламывать тем самым пространство – это огромное преимущество. И вообще классного флангового защитника от обычного отличают прежде всего моторика, агрессивное первое касание и стремление всегда первым делом найти вариант впереди.
К сожалению, в открытом доступе нет фитнес-показателей, но полагаю, что у Кругового каждую игру не менее 400-500 метров на спринтах. У Даниила очень крутой взрыв с места и уверенное ведение мяча на скорости. Благодаря этому он способен выдавать такие эпизоды, как на скриншотах снизу: рывок мимо нескольких соперников, моментальный взлом зоны и обострение атаки.
В скоростном ведении Круговой даёт даже больше объёма и качества, чем Дуглас Сантос.
4. Частые и эффективные заходы в середину на скорости
Выше мы упомянули важность зоны левого фланга при построении атаки. Здесь строятся точно такие же комбинационные треугольники, как и прежде.
Важнейший элемент модели – заходы Кругового в середину на скорости. Они практикуются в каждом матче, становятся фирменной чертой «Зенита» и стабильно рушат чужую структуру. Соперники так и не смогли к ним адаптироваться. В таких ситуациях партнёры вытягивают соперников на фланг (как правило, это делает левый нападающий, но может и один из опорников). Диагональный коридор приоткрывается – а остановить Кругового, набравшего скорость, уже сложно.
Часто Круговой такими рывками открывается прямиком в штрафную под пас на выход один на один.
5. Открывания в высоких точках
Ещё раз подчеркнём важный нюанс: рассуждая о прогрессе Кругового, мы прежде всего выделяем атакующие действия. Во-первых, Даниил сейчас не чистый левый защитник, а латераль. Во-вторых, «Зенит» по 70 процентов времени проводит на чужой половине поля.
Структура и стиль игры бело-голубых идеально подходят для Кругового, обладающего атакующей ментальностью. Он часто открывается прямиком в передней линии, играет фактически вровень с нападающими. Отсюда и почти по три касания в чужой штрафной и уйма моментов для передач в штрафную.
6. Решающие действия
Круговой забил победный гол в матче с «Уфой» и почти победный – в игре с «Крыльями». Стилистика моментов была очень схожей, удары наносились с дальнего расстояния. Сам факт, что Даниил на 86-й минуте решается на такие действия, говорит о его текущем эмоциональном состоянии. Он понимает, что находится в отличной форме, играет важнейшую роль в команде – и имеет право включать смелость.
Круговой — уже идеальный левый защитник?
Нет, потенциал для роста ещё остаётся. Даниилу не помешало бы поработать над качеством навесов из широких позиций – в них он уступает Дугласу Сантосу. Разброс в точности подач великоватый, слишком часто Даниил не перебивает ближнего соперника или отправляет мяч неадресно.
Да и применительно к сборной рановато говорить о Круговом как о безальтернативном левом защитнике. Национальная команда играет в совершенно другой футбол по другой модели. И там рядом не будет таких партнёров, как Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо.
Но сам факт прогресса Кругового – событие приятное и долгожданное. Позиция левого защитника в российском футболе уже давно считается проблемной. Если Даниил продолжит расти в таком же темпе, то хотя бы одной кадровой сложностью в национальной команде станет меньше.
Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.
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