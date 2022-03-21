Круговой мощно спрогрессировал в «Зените». Видимо, он сейчас лучший левый защитник России

«Зенит» весной играет точно так же красиво, как и поздней осенью: легко и куражно, много владея мячом и создавая каждый матч уйму хороших возможностей. Сегодня это сугубо творческая команда, от прежнего прагматизма у сине-бело-голубых почти ничего не осталось.

Действующий чемпион сохранил свой стиль даже при вынужденной перестройке стартового состава. Уход Ракицкого повлёк за собой корректировку позиций сразу нескольких игроков. Дуглас Сантос теперь – основной левый центральный защитник, Барриос укрепляется в роли правого центрального, Клаудиньо превратился в опорного полузащитника, а Круговой стал номером один на левом фланге.

Именно на Круговом сейчас и хочется сделать акцент. Его бурный рост на стартовом весеннем отрезке стал одним из самых приятных событий в «Зените». Возможно, Даниил вообще превратился в сильнейшего левого защитника страны. Он даёт команде не только яркость и объём, но и высочайший КПД.

1. Огромная вовлечённость в игру

Ниже — статистика Кругового весной во всех турнирах, включая кубковую встречу с «КАМАЗом» и две игры с «Бетисом» в Лиге Европы. Обязательно стоит обратить внимание на большой объём полученных и отданных передач в среднем за 90 минут, на количество обводок и рывков (классные цифры для латераля), на количество передач в штрафную (почти по семь каждую игру – космос) и на xA (ожидаемые голевые передачи).

Хотя здесь все цифры – очень достойные.

Даниил Круговой, весна-2022 Статистика Wyscout Матчи (минуты) 7 (595) Голы + передачи 2+2 Принятые передачи/90 48,25 Передачи/90 (точные) 62,47 (84%) Передачи с продвижением мяча/90 (точные) 14,37 (89,5%) Передачи в штрафную/90 (точные) 6,81 (51%) Глубокие навесы/90 2,57 Передачи под удар/90 1,82 xA/90 0,29 Единоборства/90 (выигранные) 20,12 (55%) Единоборства в обороне/90 (выигранные) 7,11 (72%) Отборы/90 (успешные) 2,9 (68%) Единоборства в атаке/90 (выигранные) 9,38 (50%) Обводки/90 (успешные) 5,14 (53%) Забеги с мячом/90 1,97 Удары/90 (точные) 1,21 (63%) xG (ожидаемые голы)/90 0,05 Касания в штрафной/90 2,72 Фолы на игроке 1,06

А ещё можно разобрать матчи отдельно. Например, в субботу против «Арсенала» Круговой отдал 76 передач, что стало третьим показателем после Барриоса (95) и Клаудиньо (79). При этом по передачам с продвижением мяча (17) Круговой первый, по передачам в финальную треть (11) – второй, по передачам в штрафную (11) – первый.

Так выглядит средняя карта передач. Линии, идущие к Круговому и от него (4-й номер) – самые жирные.

Левый фланг даже после ухода Дугласа Сантоса в центр обороны и смещения Клаудиньо в опорную зону остаётся ключевой зоной как при начале атаки, так и в финальной стадии. Круговой полностью вписывается в структуру, обеспечивает множество полезных действий во всех фазах.

2. Очень высокая надёжность, минимальный для флангового защитника процент брака

В сегодняшнем «Зените», делающем ставку на контроль и лишившемся прежнего баланса в центре поля (хотя бы потому, что там больше нет Барриоса), крайне важно бережно и надёжно работать с мячом. Чем меньше необязательных потерь, тем меньше переходов и беготни назад на скорости.

Клаудиньо в центре, к примеру, показывает образцовую надёжность, каждый матч при 70-90 передачах он набирает свыше 90 процентов точности. То же самое можно сказать и про Кругового. Количество потерь – минимально. 84% точности – роскошный показатель для латераля, который много играет вперёд и постоянно оказывается на скорости. При этом Круговой обеспечивает не только надёжность, но ещё и остроту.

3. Крутая моторика, агрессивное первое касание, много игры вперёд

Весной в среднем за 90 минут Круговой выполняет 5 обводок и совершает 1,97 забегов с мячом (progressive runs). Когда твой фланговый игрок умеет таскать мяч сам и взламывать тем самым пространство – это огромное преимущество. И вообще классного флангового защитника от обычного отличают прежде всего моторика, агрессивное первое касание и стремление всегда первым делом найти вариант впереди.

К сожалению, в открытом доступе нет фитнес-показателей, но полагаю, что у Кругового каждую игру не менее 400-500 метров на спринтах. У Даниила очень крутой взрыв с места и уверенное ведение мяча на скорости. Благодаря этому он способен выдавать такие эпизоды, как на скриншотах снизу: рывок мимо нескольких соперников, моментальный взлом зоны и обострение атаки.

В скоростном ведении Круговой даёт даже больше объёма и качества, чем Дуглас Сантос.

4. Частые и эффективные заходы в середину на скорости

Выше мы упомянули важность зоны левого фланга при построении атаки. Здесь строятся точно такие же комбинационные треугольники, как и прежде.

Важнейший элемент модели – заходы Кругового в середину на скорости. Они практикуются в каждом матче, становятся фирменной чертой «Зенита» и стабильно рушат чужую структуру. Соперники так и не смогли к ним адаптироваться. В таких ситуациях партнёры вытягивают соперников на фланг (как правило, это делает левый нападающий, но может и один из опорников). Диагональный коридор приоткрывается – а остановить Кругового, набравшего скорость, уже сложно.

Часто Круговой такими рывками открывается прямиком в штрафную под пас на выход один на один.

5. Открывания в высоких точках

Ещё раз подчеркнём важный нюанс: рассуждая о прогрессе Кругового, мы прежде всего выделяем атакующие действия. Во-первых, Даниил сейчас не чистый левый защитник, а латераль. Во-вторых, «Зенит» по 70 процентов времени проводит на чужой половине поля.

Структура и стиль игры бело-голубых идеально подходят для Кругового, обладающего атакующей ментальностью. Он часто открывается прямиком в передней линии, играет фактически вровень с нападающими. Отсюда и почти по три касания в чужой штрафной и уйма моментов для передач в штрафную.

6. Решающие действия

Круговой забил победный гол в матче с «Уфой» и почти победный – в игре с «Крыльями». Стилистика моментов была очень схожей, удары наносились с дальнего расстояния. Сам факт, что Даниил на 86-й минуте решается на такие действия, говорит о его текущем эмоциональном состоянии. Он понимает, что находится в отличной форме, играет важнейшую роль в команде – и имеет право включать смелость.

Круговой — уже идеальный левый защитник?

Нет, потенциал для роста ещё остаётся. Даниилу не помешало бы поработать над качеством навесов из широких позиций – в них он уступает Дугласу Сантосу. Разброс в точности подач великоватый, слишком часто Даниил не перебивает ближнего соперника или отправляет мяч неадресно.

Да и применительно к сборной рановато говорить о Круговом как о безальтернативном левом защитнике. Национальная команда играет в совершенно другой футбол по другой модели. И там рядом не будет таких партнёров, как Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо.



Но сам факт прогресса Кругового – событие приятное и долгожданное. Позиция левого защитника в российском футболе уже давно считается проблемной. Если Даниил продолжит расти в таком же темпе, то хотя бы одной кадровой сложностью в национальной команде станет меньше.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.