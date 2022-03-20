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«Сочи» — «Крылья Советов» — 2:3, видео, голы, обзор и статистика матча, 20 марта 2022 года, РПЛ

Камбэк «Сочи» и шедевр Зиньковского. Самара продолжает удивлять!
Павел Прохоров
«Сочи» – «Крылья Советов» – 2:3
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Команда Осинькина выше «Спартака» и в двух очках от «Локомотива».

После матчей ЦСКА – «Рубин» (6:1) и «Уфа» – «Краснодар» (1:1) игровой день в РПЛ продолжился встречей «Сочи» – «Крылья Советов». Команды подарили немногочисленным болельщикам на стадионе «Фишт» искромётный футбол с обилием голов, камбэк в меньшинстве и фантастический гол Антона Зиньковского в концовке.

РПЛ. Турнирная таблица

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Команды нанесли три удара в створ на двоих, после одного из которых был открыт счёт в матче. Зиньковский ворвался слева в штрафную, ушёл от соперника и прострелил к линии вратарской на Владислава Сарвели. Нападающий «Крыльев Советов» не дотянулся до мяча, но оказавшийся рядом Максим Глушенков переправил мяч в сетку мимо Сослана Джанаева. С 18 сентября это первый гол 22-летнего полузащитника.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
0:1 Глушенков – 45'   0:2 Горшков – 78' (пен)   1:2 Мелкадзе – 80'   2:2 Макарчук – 83'   2:3 Зиньковский – 90'
Удаления: Терехов – 63' / нет

«Сочи» должен был спасать игру во втором тайме. После крупной победы ЦСКА южанам требовалось побеждать, чтобы приблизиться к армейцам и «Динамо» на расстояние одного очка. Но на 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве: небесспорную вторую жёлтую карточку Сергей Терехов получил за нарушение правил в верховой борьбе. Казалось, что удаление и второй пропущенный мяч, влетевший в ворота «Сочи» на 78-й минуте с пенальти, должны были прибить южан, но не тут-то было.

Тренерский вклад Владимира Федотова в успех «Сочи» как в этом, так и в прошлом сезоне огромен. Сегодня он произвёл пять замен, три из которых сработали. На 80-й минуте Ивелин Попов не пожадничал и отпасовал Георгию Мелкадзе, отправившему мяч в сетку. Ещё через три минуты болгарин посадил на пятую точку неопытного Сергея Пиняева на правом фланге и навесил на дальнюю штангу, откуда Артём Макарчук точно пробил и сравнял счёт. Невероятно! Любопытно, что для обоих авторов забитых мячей эти голы стали первыми за новую команду.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Матч ТВ».

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Окончательный счёт установил Зиньковский. Его хлёсткий удар с левой ноги в добавленное время принёс «Крыльям Советов» победу – 3:2. Самарцы продолжают удивлять в матчах с фаворитами и поднимаются в таблице на седьмое место: отстают всего на два очка от «Локомотива». «Сочи», идущий четвёртым, отпустил вперёд ЦСКА и «Динамо» на четыре очка.

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