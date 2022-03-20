Камбэк «Сочи» и шедевр Зиньковского. Самара продолжает удивлять!

После матчей ЦСКА – «Рубин» (6:1) и «Уфа» – «Краснодар» (1:1) игровой день в РПЛ продолжился встречей «Сочи» – «Крылья Советов». Команды подарили немногочисленным болельщикам на стадионе «Фишт» искромётный футбол с обилием голов, камбэк в меньшинстве и фантастический гол Антона Зиньковского в концовке.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Команды нанесли три удара в створ на двоих, после одного из которых был открыт счёт в матче. Зиньковский ворвался слева в штрафную, ушёл от соперника и прострелил к линии вратарской на Владислава Сарвели. Нападающий «Крыльев Советов» не дотянулся до мяча, но оказавшийся рядом Максим Глушенков переправил мяч в сетку мимо Сослана Джанаева. С 18 сентября это первый гол 22-летнего полузащитника.

«Сочи» должен был спасать игру во втором тайме. После крупной победы ЦСКА южанам требовалось побеждать, чтобы приблизиться к армейцам и «Динамо» на расстояние одного очка. Но на 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве: небесспорную вторую жёлтую карточку Сергей Терехов получил за нарушение правил в верховой борьбе. Казалось, что удаление и второй пропущенный мяч, влетевший в ворота «Сочи» на 78-й минуте с пенальти, должны были прибить южан, но не тут-то было.

Тренерский вклад Владимира Федотова в успех «Сочи» как в этом, так и в прошлом сезоне огромен. Сегодня он произвёл пять замен, три из которых сработали. На 80-й минуте Ивелин Попов не пожадничал и отпасовал Георгию Мелкадзе, отправившему мяч в сетку. Ещё через три минуты болгарин посадил на пятую точку неопытного Сергея Пиняева на правом фланге и навесил на дальнюю штангу, откуда Артём Макарчук точно пробил и сравнял счёт. Невероятно! Любопытно, что для обоих авторов забитых мячей эти голы стали первыми за новую команду.

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Окончательный счёт установил Зиньковский. Его хлёсткий удар с левой ноги в добавленное время принёс «Крыльям Советов» победу – 3:2. Самарцы продолжают удивлять в матчах с фаворитами и поднимаются в таблице на седьмое место: отстают всего на два очка от «Локомотива». «Сочи», идущий четвёртым, отпустил вперёд ЦСКА и «Динамо» на четыре очка.