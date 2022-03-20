Подарок «Зениту» от Карпина! Главный конкурент неожиданно потерял очки

Чемпионская гонка в РПЛ теряет в интриге. После победы «Зенита» над «Арсеналом» ход был за «Динамо». Бело-голубые приняли «Ростов» Валерия Карпина и неожиданно потеряли очки.

Сандро Шварц оставил на лавке Фёдора Смолова и отправил забивать Константина Тюкавина. На фланги обороны вместо Дмитрия Скопинцева и Гильермо Варелы вышли Диего Лаксальт и Сергей Паршивлюк. Валерий Карпин обошёлся без сюрпризов и в условиях кадровых проблем выпустил ожидаемый состав.

Первый тайм получился незрелищным. Команды много возились в центре поля, и до ударов поначалу вообще не доходило. «Динамо» плохо атаковало позиционно. Контратаковать получалось острее, но не хватало последнего паса. Первый удар в матче состоялся только на 14-й минуте: Даниил Фомин умудрился получить мяч и пробить в окружении нескольких игроков «Ростова».

А самый интересный момент первого тайма случился на 28-й минуте. Тюкавин после подачи пробил головой, после чего получил ногой от Николая Комличенко. Судьи VAR долго раздумывали над эпизодом и решили, что Павел Кукуян ошибся. Арбитра позвали смотреть повтор, но он настоял на своём и не назначил пенальти. Редкий случай.

«Динамо» могло начать второй тайм с гола, но Тюкавин простил защиту ростовчан за ошибку. В дальнейшем хозяева владели мячом и давили, но в итоге пропустили. На 59-й минуте расслабленная оборона «Динамо» проглядела прорыв Дмитрия Полоза. Нападающий убежал и забил 10-й мяч в 18 матчах РПЛ. Это уже самый результативный сезон в карьере Полоза.

Шварца явно бесило то, как складывалась игра. Сразу же после гола на поле появились Денис Макаров и Скопинцев, а позднее к ним присоединился Смолов. Примечательно, что центр полузащиты лишился обоих опорников (Никола Моро и Фомин) и превратился в исключительно креативный — с Себастьяном Шиманьским и Арсеном Захаряном. Шварц пошёл ва-банк, но столкнулся с последствиями: атак «Ростова» стало больше, они стали быстрее и острее.

Давление «Динамо» всё же принесло результат. На 89-й минуте Вячеслав Грулёв заработал пенальти, а Смолов чётко его реализовал. Так хозяева спаслись от поражения, а «Ростов» лишился шансов на второй сухой матч в сезоне. Команда Карпина — худшая в РПЛ по этому показателю.

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После этой ничьей «Динамо» отстаёт от «Зенита» на пять очков. Настоящий подарок Карпина действующим чемпионам! Вдобавок снизу команду Шварца поджимает ЦСКА — отрыв от армейцев сократился до одного очка. Ну а «Ростов» продолжает цепляться за все возможности и болтается над зоной стыковых матчей. Хотя, учитывая возможные изменения в регламенте сезона, не исключено, что Карпину и не придётся спасать свою команду от вылета.