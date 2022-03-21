Неожиданный поворот в гонке снайперов РПЛ. Конкурентом Дзюбы и Агаларова будет Языджи?

Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов прервал пятиматчевую «сухую» серию. 21-летний нападающий спас свою команду от поражения во встрече с «Краснодаром» (1:1), которое стало бы пятым для «Уфы» в последних шести турах. Правда, забил Агаларов с пенальти, а не с игры, но голы, как известно, не пахнут. Главное, что футболист молодёжной сборной России войдёт в историю победителем гонки снайперов. Если, конечно, войдёт.

Сейчас у Гамида большое преимущество над ближайшими преследователями. Агаларов забил 14 мячей, а Артём Дзюба из «Зенита», Фёдор Смолов из «Динамо» и Дмитрий Полоз из «Ростова» – по 10. Но за восемь туров до конца чемпионата это не тот перевес, который гарантирует российскую «Золотую бутсу». На финише сезона случаются чудеса, и это знает, например, Дзюба, который за один матч превратился из проигравшего в победителя соревнования голеадоров. Если вы подзабыли, то в прошлом сезоне у экс-капитана сборной России было 16 голов перед заключительным туром РПЛ, а у занимавшего первое место Сердара Азмуна – 19. Последнюю игру с «Тамбовом» иранец пропустил, а Дзюба оформил покер в ворота аутсайдера лиги и пошёл получать индивидуальный трофей. «Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя», – шутил в тот вечер счастливый Артём. Конечно, такой пародии на футбольную команду, как «Тамбов» годичной давности, этой весной мы, скорее всего, не увидим, однако сверхмотивация на фоне отсутствия мотивации у других может творить чудеса. Поэтому короновать Агаларова, который в любом случае вырос в крутого форварда, пока рано.

Дзюба с Азмуном были самыми результативными в РПЛ и в предыдущем сезоне, и в сезоне-2019/2020, когда оба забили по 17 мячей. Теперь наверху точно не будет дуэта нападающих «Зенита». Во-первых, Сергей Семак отошёл от игры по схеме 4-4-2, а во-вторых, Азмун уехал в Германию, остановившись на семи голах в нынешнем чемпионате.

Но у гонки бомбардиров РПЛ может быть и совсем неожиданный поворот. Кажется, конкурентом Агаларова, Дзюбы, Смолова и Полоза готов стать новичок ЦСКА Юсуф Языджи. Подписывая турецкого легионера, армейцы надеялись на атакующего полузащитника «Лилля», прежде всего, как на организатора атак и мастера стандартов, а Языджи вынужденно играет впереди, на позиции «ложной девятки». И забивает как какой-нибудь Левандовски – шесть голов в четырёх матчах РПЛ! Если у турка сохранится такая же средняя результативность, то в оставшихся восьми турах он положит 12 мячей и наверняка финиширует первым в соревновании снайперов. Это, конечно, идеальный, немного фантастичный сценарий. Но по голу за игру хватит, чтобы догнать Агаларова, если тот вдруг вообще перестанет забивать и с игры, и с пенальти.

РПЛ. Бомбардиры.

Сейчас у Языджи уникальная статистика – ему требуется всего 57 минут на гол в РПЛ. Это даже более потрясающий показатель, чем был у Магомеда-Шапи Сулейманова в сезоне-2018/2019, когда вингер «Краснодара» стабильно забивал после выходов на замену и заставил говорить о себе всю Россию. Тогда у Шапи уходило 68 минут на гол. Обычно сильнейшие голеадоры нашего чемпионата поражают чужие ворота раз в 90-120 минут. В двух предыдущих сезонах такие цифры имел Азмун.

Вообще, зимние форварды-новички российских команд в ударе. Вильсон Изидор и Ян Кухта из «Локомотива» на двоих забили пять мячей в трёх весенних турах РПЛ. А Юри Алберто в первых семи матчах за «Зенит» в еврокубках, чемпионате и Кубке России набрал 4+2 по системе «гол плюс пас». Виталий Лисакович почти без промаха стреляет в «Рубине», а Смолов – в «Динамо». С одной стороны, это свидетельство грамотного подхода в селекционной деятельности, с другой — отражение того, что уровень нашего чемпионата продолжает падать. Тот же Языджи смог лишь 16 раз отличиться в 89 матчах за «Лилль». Пусть он далеко не всегда попадал в основу, невозможно отрицать, что пропасть между РПЛ и Лигой 1 растёт.

Впрочем, пока Языджи и другие яркие легионеры остаются в России, будем наслаждаться их перформансом. Болея в гонке бомбардиров всё-таки за своих. Агаларов по-прежнему фаворит и, кстати, по голам с игры (то есть без учёта пенальти) уфимец тоже лидирует.