Игра «Барселоны» Хави – шедевр. Униженный «Реал» сподобился лишь на жалобы судье

Вот это да! «Реал» разгромлен «Барселоной» в «эль-класико» на «Сантьяго Бернабеу». После этой игры особенно грустно, что каталонцы сильно отстали от Мадрида по ходу сезона и вряд ли имеют шансы побороться за золото.

Главной потерей «Реала» перед «эль-класико» был Карим Бензема. Тренер «сливочных» Карло Анчелотти, отвечая на вопрос о том, кто выйдет вместо травмированного французского центрфорварда, загадал журналистам и болельщикам загадку.

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«Бензема и Менди завтра не сыграют. Они начнут работать с командой на следующей неделе и будут здесь с нами. Нам нет смысла рисковать. Я уже решил, кто заменит Бензема, но не буду говорить вам, кого я выбрал. Альтернатива Бензема? Бэйл, Мариано Диас, Йович, Иско, Родриго. У нас много вариантов. Мы выберем тот, который лучше подходит для этой игры», – сказал на предматчевой пресс-конференции Анчелотти.

По поводу отсутствия Бензема высказался даже Хави. Тренер «Барселоны» не стал отвечать в стиле «незаменимых нет», а признал – это проблема для Мадрида: «Бензема – одна из лучших «девяток» мира. Это ощутимая потеря, но наш подход к игре она не изменит. А вот «Реала» – возможно».

В результате после раздумий непростых Анчелотти заменил Бензема… никем.

Когда начался матч, выяснилось, что «Реал» вообще играет без центрфорварда. Впереди оказывались поочерёдно меняясь местами Лука Модрич и Федерико Вальверде. Анчелотти сделал ставку на перевес в центре поля, а в атаке – на врывания через фланги и полуфланги вингеров Родриго и Винисиуса Жуниора, которые, по сути, исполняли роль форвардов в непростой для описания схеме итальянского тренера.

«Реал» едва не забил быстрый гол, когда как раз Вальверде пробил с передачи Винисиуса (Марк-Андре тер Штеген вытащил труднейший мяч), но в целом план Анчелотти не работал. «Барса» доминировала, постоянно находила варианты в средней линии и быстро двигала мяч, несмотря на большое количество полузащитников «сливочных», доводила своё владение до 63%. Ещё команда Хави здорово применяла коллективный отбор на чужой половине, причём в помощь Пьеру-Эмерику Обамеянгу поднимался до центральных защитников шустрый Педри. Мадрид же не прессинговал так соперника, зачастую обороняясь позиционно. В этой ситуации центрдефы каталонцев чувствовали себя как на пикнике: с мячом на них минимум давления, без мяча – тоже.

В какой-то момент на «Сантьяго Бернабеу» раздался свист. Болельщики хозяев понимали, что добром это не кончится. Ферран Торрес на своём фланге «крутил позвонки» Дани Карвахалю, но гол вс ё-таки пришёл с правого края атаки гостей. Получился он не по-барселонски простым: Усман Дембеле разорался один в один с Начо, а в штрафной «Реала» Милитао упустил Обамеянга.

Но поразительно, что и при 0:1 характер игры не поменялся. После первого тайма «Реал» уступал по ударам со счётом 4:9 (в створ – 2:5), по передачам на чужой трети – 26:121! Лучший момент Мадрида завершился дикой симуляцией Винисиуса Жуниора: неужели бразилец думал, что в эпоху VAR такое прокатит в матче с «Барсой»? Второй гол команды Хави тоже не стал следствием какого-то тонкого розыгрыша. Простая подача с углового в нужную точку и неправильный тайминг прыжка от Давида Алабы. Гол Рональда Араухо заставил Анчелотти заскучать.

Реакция тренера «Реала» на провальные 45 минут – двойная замена. Во втором тайме квартет защитников «сливочных» выглядел так (справа налево): Начо – Милитао – Каземиро – Алаба. То есть итальянец внёс три изменения в линию, которая должна быть самой сыгранной и надёжной. В атаке наконец-то появился нападающий – Мариано Диас.

Что из этого получилось? Выход один на один в первой же атаке «Барсы» после перерыва, загубленный Ферраном, и два гола в ворота «сливочных» за пять минут. Торрес забил с паса Обамеянга, Обамеянг забил с паса Торреса. Эти двое на свободном пространстве делали с обороной лидера Примеры, что хотели. Причём в первом случае всё началось с проигранного ключевого единоборства свежим Эдуарду Камавинга. «Реал» оспаривал четвёртый гол гостей, говоря об офсайде, но и ВАР в этот день не был на стороне хозяев.

После часа матча футбол в «эль-класико» стал скучным. Такого точно никто не ждал. И виновата в этом была не «Барса», вернувшая на «Сантьяго Бернабеу» болельщиков в те времена, когда сам Хави-хавбек блистал со своей командой. Главный матч весны испортил бездарной игрой «Реал». Интересно, был бы Мадрид настолько безнадёжен с Бензема в составе?

На «эль-класико» Мадрид вышел в чёрной форме. Получилось символично: для команды Анчелотти это был чёрный день. Итоговый счёт по ударам в створ – 4:10, по голам – 0:4. На шансы «Реала» в чемпионской гонке это поражение вряд ли как-то повлияет, но послевкусие из-за разгрома «Барсой» останется неприятным. Воспоминания будут давить и глушить эмоции. А Хави – главный герой вечера. Игра его команды – шедевр. В концовке тренер выпустил на поле своего старого товарища Дани Алвеса, чтобы бразилец сыграл 400-й матч за «Барселону».