«Я был лучше Марадоны!» Как сложилась судьба капитана «золотой» сборной ФРГ Маттеуса

Лотар Маттеус — легенда футбольной Германии. На клубном уровне он собрал под два десятка трофеев, становился чемпионом Европы и мира с национальной командой, брал «Золотой мяч». Сегодня ему исполняется 61 год. Вспоминаем феноменальную карьеру харизматичного немца и рассказываем, чем он занят теперь.

Маленькому Лотару повезло с соседями: поблизости жил основатель компании Puma Рудольф Дасслер. Маттеус гонял с детьми предпринимателя в футбол во дворе и однажды получил от него шикарный подарок – первые в жизни бутсы. Впоследствии Puma обувала футболиста всю карьеру.

Маттеус стремительно пробивал себе путь наверх. Стартовал он в скромном «Херцогенаурахе», за который провёл 22 матча и забил 20 голов. Уже через сезон Дасслер вновь помог юному соседу, организовав ему просмотр в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. На подписании 18-летнего Маттеуса настоял будущий тренер бундестим Берти Фогтс, проводивший последние месяцы в качестве игрока.

Главный тренер клуба Юпп Хайнкес доверял молодому полузащитнику. В первом же сезоне в Гладбахе Лотар добрался с клубом до финала Кубка УЕФА и дебютировал в сборной Германии. Причём сразу на чемпионате Европы! И пускай за отпущенные ему 17 минут дебютант «привёз» пенальти в свои ворота и более на турнире не играл, свою первую медаль он получил именно тогда, летом 1980-го. И сразу золотую!

За пять лет в «Боруссии» Лотар стал настоящим любимцем гладбахской публики. Отношения с болельщиками стали портиться после того, как Маттеус объявил о скором трансфере в «Баварию». Полузащитник разругался с Хайнкесом и провалил финал Кубка Германии — 1983/1984. Как раз таки с «Баварией». В послематчевой серии Лотар смазал пенальти. Для значительной части фанатов «Боруссии» Маттеус превратился в предателя.

Зато в «Баварии» к Маттеусу пришли новые трофеи — целых три «серебряных салатницы», по одному Кубку и Суперкубку Германии. Вдобавок Лотар прочно закрепился в сборной Германии.

Но лучший период карьеры Маттеус провёл в Италии. Летом 1988-го он вместе с товарищем по сборной Андреасом Бреме перешёл в миланский «Интер». И в первый же сезон стал чемпионом! Диего Марадона в своей автобиографии назвал Маттеуса самым классным соперником, против которого он когда-либо выходил на футбольное поле.

Будучи с визитом в России в 2015 году, Маттеус так высказался на этот счёт: «Мы всегда называем друг друга лучшими игроками своей эпохи. Но вам открою секрет: лучшим игроком мира был именно я! Только ни в коем случае не передавайте ему моих слов, а то мы разругаемся».

Фото: Rolf Haid/Getty Images

Пик карьеры Лотара пришёлся на 1990 год. С капитаном Маттеусом сборная Германии взяла Кубок мира в Италии. Интересно, что в финале с Аргентиной ему пришлось менять бутсы в перерыве, поскольку первая пара порвалась. На протяжении всего второго тайма Маттеус чувствовал себя неуютно в обновке и именно по этой причине передоверил право исполнить пенальти одноклубнику Бреме. Андреас не подвёл капитана и всю страну.

А Маттеус по итогам года собрал массу индивидуальных наград — «Футболиста года» по версии журналов World Soccer и Onze Mondial, а также IFFHS, лучшего игрока Германии. Но особняком в его коллекции стоит «Золотой мяч». Его Лотар хранит дома на специальной полке рядом с той самой рваной бутсой. На следующий год Маттеус занял второе место в голосовании France Football.

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

После феноменального взлёта карьера Лотара пошла на спад. Евро-1992 он пропустил из-за разрыва «крестов». В конце концов Маттеус принял решение вернуться в Германию и повторно примкнул к «Баварии». Игроку было уже объективно сложно выполнять прежние объёмы работы в середине поля. Выход нашёл его старый знакомый Берти Фогтс, который на тот момент возглавлял национальную команду. Он передвинул Маттеуса на позицию либеро, и тот великолепно вжился в новую роль. Следом и в «Баварии» Лотару отвели место свободного защитника. В этом качестве Маттеус доиграл в Мюнхене до 38 лет и, более того, был признан лучшим игроком в Германии.

С «Баварией» Лотар пережил и самый драматичный момент карьеры — эпичные 1:2 против «МЮ» в финале Лиги чемпионов-1998/99. Причём уходил с поля Маттеус при счёте 1:0. Зря заменили?

Так или иначе, суммарная статистика Маттеуса в «Баварии» вызывает восхищение: 100+50 по системе «гол+пас» в 410 матчах.

Доигрывать Маттеус отправился за океан, но в МЛС откровенно потерялся. За сезон в «Нью-Йорк Метростарз» немецкий ветеран провёл 21 матч и отметился лишь одной результативной передачей. Напоследок он ещё выступил на Евро-2000 и завершил карьеру.

В мае 2018 года 57-летний Лотар вернулся на поле, но только на один матч, чтобы красиво закольцевать карьеру игрой за родной «Херцогенаурах».

Как это часто бывает, великого тренера из выдающегося футболиста не вышло. В «Рапиде» он выдал худший результат в истории клуба (8-е место в чемпионате Австрии) и был уволен из-за резонансных заявлений. Единственный турнир тренер Маттеус выиграл с «Партизаном» — чемпионат Сербии и Черногории в 2003-м.

После этого увольнения следовали одно за другим. Из «Атлетико Паранаэнсе» он ушёл сам, но сообщил об этом руководству, только вернувшись в Европу. Из «Ред Булл» немца попросили из-за споров с начальством. А у «Маккаби» из Нетании банально не хватило денег, чтобы платить Маттеусу. Наконец, из сборной Болгарии немца уволили после двух крупных поражений.

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Тем не менее далеко от футбола Маттеус не отошёл. Чемпион мира востребован на телевидении и до сих пор трудится на канале Sky Sports. В 2017 году он даже удостоился премии как самый цитируемый футбольный аналитик. У такого эксперта никто не посмеет спросить: «Где ты играл?»