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Расширение РПЛ и мораторий на вылет — что будет и какие клубы поддерживают идею: главные инсайды перед собранием лиги

Четыре клуба РПЛ хотят переделать лигу под свои нужды. Но в РФС на реформы идти не желают
Андрей Панков
Кто выступает за расширение чемпионата?
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Кто выступает за расширение чемпионата? Почему шансов продавить это решение немного? Главные инсайды перед собранием лиги.

Во вторник, 22 марта, пройдёт общее собрание клубов РПЛ. На нём боссы российских команд и лиги обсудят ключевые вопросы о том, как наш футбол будет жить дальше. «Чемпионат» рассказывает о главных интригах предстоящей встречи.

Какие вопросы предлагают обсудить клубы?

В повестке собрания большое количество тем, но основные пункты следующие:

  • увеличение команд в РПЛ до 18 с сезона-2022/2023. Идея в том, чтобы по итогам сезона-2021/2022 из РПЛ никто не вылетел никто, а из ФНЛ в элиту поднялись команды, занявшие 1-е и 2-е место;
  • возможное открытие дополнительного внутреннего трансферного окна с 23 марта по 15 апреля;
  • обсуждение возможного потолка зарплат для российских игроков, либо потолок зарплат только для игроков не старше 21 года;
  • выплата зарплаты по фиксированному курсу валюты.
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Все эти предложения уже обсуждались на предыдущем собрании РПЛ. 22-го же числа должна быть сформулирована общая позиция. Большую часть собрания клубы предположительно уделят обсуждению моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне и последующего расширения лиги. Основные лоббисты этой истории, по нашей информации – «Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат». И если желание первых трёх клубов отменить вылет понятно – они борются за выживание, то присутствие «Ахмата» в этом списке весьма удивительно.

Фото: Александр Мысякин / Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом, по сообщениям наших источников, топ-клубы России сомневаются в необходимости принятия данных решений, выступают против моратория. Но в этой истории гораздо важнее другой момент.

Стоит ли уже завтра ждать расширения лиги?

Собрание клубов нужно для обсуждения вопросов и формирования общей позиции и предложений команд. После эта единая позиция будет направлена на рассмотрение в РФС. И уже там, 23 марта, все инициативы клубов будут изучены исполкомом высшего футбольного органа. И вот здесь начинается самое интересное.

По нашей информации, большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы. К примеру, в футбольном союзе выступают против моратория на вылет с последующим расширением РПЛ:

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– Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием – перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий.

– Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдёт на пользу российскому футболу.

То же самое касается и открытия внутреннего трансферного окна для российских клубов. В целом к этому предложению власти настроены позитивнее, чем к вопросу расширения лиги. Но если РФС его одобрит, то у российского футбола могут возникнуть дополнительные проблемы с ФИФА и УЕФА. Для открытия дополнительного регистрационного периода нужно разрешение от международных федераций – иначе есть риск исключения РФС из состава данных организаций.

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В общем, ближайшие два дня в российском футболе станут временем противостояния российских клубов с РФС. И, как кажется, шансов у команд меньше. По нашей информации, с большой долей вероятности исполком РФС отложит решение по всем предложениям на неопределённый срок. Противников расширения лиги очень много.

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Теги Футбол РПЛ Эксклюзив РФС РПЛ •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / rfs.ru

Источник: «Чемпионат»

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