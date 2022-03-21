«Смысл один — не дать никому вылететь». Взгляд на возможные реформы в РПЛ из «Торпедо»

Завтра, 22 марта, состоится очередное собрание клубов РПЛ. Главное, что собираются обсуждать боссы команд – мораторий на вылет из Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и расширение чемпионата на следующий сезон до 18 команд.

Такое решение может затронуть не только клубы РПЛ, но и ФНЛ – откуда же ещё брать новые команды? Но если изменения согласуют, то РПЛ пополнится только двумя клубами – о стыковых матчах, ради которых боролись команды ФНЛ, можно будет забыть.

Мы знаем, что расширение РПЛ больше всего поддерживают 4 команды: «Уфа», «Урал», «Ростов» и «Ахмат». Но что о возможных реформах думают в ФНЛ? Своё мнение о возможных изменениях рассказал «Чемпионату» президент «Торпедо» Денис Маслов.

Ниже – его заявление.

«Ни одного руководителя клуба ФНЛ не спросили, что мы думаем»

– Изначально у «Торпедо» простая позиция, что мы должны сыграть так, как и планировали: играют 16 команд, две вылетают, две команды из ФНЛ заходят напрямую, а третье и четвёртое место играют стыковые матчи. Наверное, у этой позиции есть здравый смысл.

Есть регламент соревнований, в котором чётко прописаны форс-мажорные обстоятельства, какие решения могут быть из-за них. Если на этот счёт ничего не предусмотрено, то менять правила, конечно, можно. Но что-то менять можно только в рамках одной организации. Здесь же предлагается одной организацией поменять правила нескольких организаций сразу: и РПЛ, и ФНЛ — по сути, всему российскому футболу.

Клубы ФНЛ это затрагивает напрямую. При этом ни одного из руководителей ФНЛ во главе с её руководителем не спросили, что мы думаем. Дело даже не в том, как мы думаем, а хотим ли мы пойти на эти изменения. Должны ли нас спрашивать в этой ситуации? Являемся ли участниками футбольной жизни в стране?

«Что делать командам ФНЛ, которые борются за третье-четвёртое место?»

– Сейчас мы принимаем решение о том, что клубам почему-то нельзя вылетать из РПЛ. Весь сезон было можно, а тут за 13 игр вдруг уехали легионеры. Ну и что? «Краснодар», например, стал играть лучше, когда уехали иностранцы.

Главный тренер сборной говорит, что спортивный принцип уже нарушен — с ним можно согласиться. Тогда давайте рассмотрим следующий вариант. Предлагается, чтобы никто из клубов РПЛ не вылетал, а две команды из ФНЛ заходили напрямую. Но что делать остальным командам ФНЛ, которые борются за третье-четвёртое место? На сегодняшний день у нас достаточно ровное первенство, порядка восьми команд реально претендуют за борьбу в четвёрке за 11 туров до конца. Более того, все из этих команд ещё и претендуют на получение лицензий высшей категории.

«Давайте сыграем экспериментальный чемпионат — будет 20 команд РПЛ»

Два года назад в ФНЛ играли 22 команды, а в этом — 20. Ничего же не случилось. Давайте сыграем экспериментальный чемпионат в Премьер-Лиге. Спланируем его так, что будет 20 команд РПЛ. Не хотите никуда вылетать — хорошо, но не обижайте команды ФНЛ. Запустите четыре команды сразу: те, что пройдут лицензирование. При участии 20 команд получится много игр. Если понравится, то продолжим дальше, не понравится, вернутся еврокубки — в конце сезона вылетят четыре команды вместо двух, а две новые команды из ФНЛ зайдут. Следующий сезон сыграют 18 команд. Не понравится, вернёмся на 16 команд. Спортивный принцип при любых обстоятельствах должен быть первичен. Не хотите играть стыки? Запустите четыре команды. Раз вы не хотите вылетать, ФНЛ хочет зайти.

Есть чемпионаты Англии, Италии, Испании, где участвуют 20 команд, есть ещё и еврокубковые матчи, много игр на Кубок. Российские команды сейчас играют без еврокубков.

Многие не совсем понимают саму реформу. Смысл реформы заключается не только в том, чтобы сделать 18 команд, а ещё и в том, чтобы в любой ситуации не допустить вылета. Если вы разрешаете 15-й и 16-й команде сыграть стыки, то вы на 50% допускаете шанс, что они могут вылететь. В 2014 году в переходных матчах вылетели «Томск» и «Крылья» и поменялось четыре команды. Смысл у этой реформы только один: чтобы ни в коем случае не дать никому вылететь. Им не нужны стыки. Если мы хотим сохранить общие интересы, то запустите четыре команды ФНЛ.