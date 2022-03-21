«Любимова нельзя подпускать к РПЛ. Но его лоббируют». Разбор судейства в 22-м туре

22-й тур РПЛ позади, и вновь не обошлось без судейских скандалов. В очередной раз работой рефери возмутились в «Спартаке», а вот Леонид Слуцкий после бурного недовольства неделю назад успокоился. Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал судейство в каждом из матчей.

Слово ему:

«Урал» — «Химки» — 0:1

— На матче в поле работал Москалёв, на VAR — Безбородов. На 16-й минуте был срыв перспективной атаки, но игроку «Урала» не показали жёлтую карточку. Также на 76-й минуте было попадание мяча в руку защитника «Урала», но Москалёв оставил его без внимания. Безбородов позвал судью посмотреть повтор, но тот не стал менять своё решение. Для меня это ошибка — обе руки футболиста «Урала» были расставлены в стороны, это неестественное положение, и игрок «Химок», выбивая мяч, попал им в руку соперника. Нужно было назначать 11-метровый в ворота «Урала». Оценка Москалёва — 7,8.

Фото: premierliga.ru

«Ахмат» — «Локо» — 2:3

— Казарцев спокойно и без проблем отработал матч. Оценка — 8,4.

«Зенит» — «Арсенал» — 3:0

— Хорошая работа Карасёва, без особых происшествий, всё по делу. Оценка — 8,4.

Фото: fc-zenit.ru

«Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1

— Здесь сначала остановимся на двух самых ярких эпизодах. За фол на Айртоне в конце первого тайма Иванов должен был минимум показывать жёлтую карточку Гоцуку, но он вообще ничего не дал. Соболева за такое удалили в матче с «Ахматом», так что и за фол на Айртоне можно было показать прямую красную. Странно, что не вмешался VAR.

Что касается пенальти в исполнении Промеса, то было двойное касание. По правилам, это свободный удар, гол «Спартака» с пенальти отменён верно. Это то же самое, если бы Промес пробил в штангу, а потом добил бы в ворота. Но я такого в чемпионате России не помню.

Также в этом матче у меня много вопросов по жёлтым карточкам. На девятой минуте нужно было показывать карточку Стоцкому, на 21-й за фол на Бакаеве — Масоэро. Также на 23-й минуте грубо сыграл Хлусевич — шипами попал сопернику в икроножную мышцу, но тоже не получил карточку. На 26-й минуте почему-то нет предупреждения Эннину, зато на 56-й незаслуженную карточку получил Сулейманов. Там такое решение, что в голове оно до сих пор не укладывается: игрок хозяев играл в мяч, Мартинс Перейра попал шипами по колену соперника, а в итоге карточку увидел сам пострадавший. Что касается карточки Игнатову за симуляцию на 93-й минуте, тут всё верно. Оценка — 7,4.

ЦСКА — «Рубин» — 6:1

— В эпизоде с первым голом остаётся лишь верить VAR. Мяч находится ближе к воротам, чем Языджи — это не положение вне игры. То, что показали, — всё коряво, никто ничего не понял. По этой разлиновке мяч находится к воротам ближе, гол засчитан верно. Но такой разлиновке доверять невозможно. Второй мяч на 12-й минуте засчитан неправильно. Любая игра рукой в нападении, после которой незамедлительно забивается гол, — это нарушение правил. В данном эпизоде она была. Без разницы, в естественном положении была рука или нет. Рука чуть в стороне от тела, есть движение — это игра рукой. Гол забит с нарушением правил. По второй жёлтой Ломовицкого вопросов нет. Это проблема игрока «Рубина»: его уже меняют, а он летит со своей шпалой и совершает накладку — это жёлтая. Даже шансов судье не даёт, чтобы его оставили в игре. Здесь всё правильно. Также нет вопросов и по второй карточке Бегичу — она показана за лишение явной возможности забить гол, но с попыткой сыграть в мяч. Поэтому и жёлтая, а не прямая красная.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отметил бы, что VAR на игре работал очень долго. ЦСКА забил семь голов (один отменили), каждый смотрели по две минуты. Итого у зрителей украли 14 минут футбола. Я понимаю, почему судья почти ничего не добавил к основному времени — там такой счёт был, что я бы и эти две минуты приплюсовывать не стал. Но из всех моментов реального просмотра стоил только гол на 11-й минуте и отменённый мяч ЦСКА. А они смотрели всё!

Оценка — 7,9. но РФС поставит 8,4, так как признают решение засчитать гол на 12-й минуте верным.

«Сочи» — «Крылья Советов» — 2:3

— Любимов в очередной раз показал, что он не судья уровня РПЛ. Карточку Терехову на 51-й минуте он показал ошибочно. Терехов поставил ногу рядом с соперником, который, наверное, этого испугался, подпрыгнул и наступил ему на ногу. Удивительное предупреждение! На 63-й минуте Терехов получил вторую карточку — якобы за удар локтем по лицу. Да, контакт там был, но его инициатором был футболист «Крыльев»: защитник «Сочи» выпрыгнул на полкорпуса выше соперника, а тот потом прыгнул ему лицом в локоть. Терехов в этот момент вообще смотрел на мяч.

11-метровый на 77-й минуте назначен правильно, хотя я не понимаю, как Любимов увидел фол с 20 метров. Плохо, что не показал карточку Родриго за срыв перспективной атаки. Также следовало показать жёлтую за фол на Зиньковском на 85-й минуте. Ну а на 93-й минуте произошёл эпизод, который доказывает, что Любимова нельзя подпускать к РПЛ. Попов владел мячом, до ворот было метров 20 и свободное пространство. Его сбили в подкате, мяч отлетел назад, но Любимов зачем-то дал принцип преимущества! Мелкадзе в итоге получил карточку за выяснение отношений с судьёй. А на месте непонимающего Попова я бы спросил Любимова, где он там вообще увидел этот принцип! Ужасная работа, оценка — 7,6. Главное разочарование — Любимов ведь даже не понимает, что он делает, а просто так плохо судит. Но его продолжают лоббировать на игры РПЛ.

«Уфа» — «Краснодар» — 1:1

— На первой минуте Шадыханов должен был показывать карточку Газинскому. Тот руками задержал соперника, но судья даже не свистнул фол. На 66-й минуте отмечу хорошее решение Шадыханова: он увидел, что Кротов, пробивая штрафной, совершил двойное касание — как Промес в матче с «Нижним».

На 75-й минуте неправильно показали карточку Черникову — в его подкате не было ничего особенного, игровой момент, судья повёлся на падение соперника. Также Шадыханов не разобрался на 81-й минуте, когда Сперцян не успел сыграть в мяч и попал сопернику по ноге. Хорошо вмешался VAR, после чего по делу был назначен 11-метровый.

«Динамо» — «Ростов» — 1:1

— Реально хорошая работа Кукуяна. На 26-й минуте был непростой эпизод: игрок хозяев ударил головой в сторону ворот, после чего соперник попал ему ногой в грудь. Тут нет грубости, нет агрессии, контакт не помешал пробить. Несмотря на решение VAR позвать Кукуяна смотреть повтор, судья правильно сделал, что оставил своё решение в силе. Также правильное решение было на 72-й минуте после падения Грулёва: он пытался принять мяч, не сыграл в него и вступил в единоборство. Удара там не было, игровое столкновение, плюс контакт случился, когда мяч уже ушёл в сторону. Кукуян разобрался и здесь.

Если говорить об ошибках, то на 80-й минуте неправильно показана карточка Бальбуэна. Он попал по мячу, а не по голове — Байрамян просто красиво изобразил, что удар был именно в голову. Что касается 11-метрового на 89-й минуте, тут всё верно — был фол по неосторожности на Грулёве, ему подбили ногу. Оценка у Кукуяна — 8,4. А если бы не жёлтая на Байрамяне, была бы 8,6. Молодец, по принятию решений вопросов к нему нет.