Почему «Юве» отпускает главную звезду бесплатно? У Дибалы уже есть минимум три варианта

Похоже, совсем скоро «Ювентус» в очередной раз преобразится. После отъезда Криштиану Роналду прошлым летом роль главной звезды в атаке вернулась к Пауло Дибале. Но продлится это недолго.
Дибала уйдёт летом?
Судя по новостям, да. Авторитетный Sky Sport Italia сообщает, что переговоры Дибалы с «Ювентусом» о продлении контракта ни к чему не привели. Летом у аргентинца истекает договор с клубом. Видимо, по окончании сезона Пауло уйдёт бесплатно. «Юве» должно быть обидно — Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 40 млн, а заработать на продаже уже не получится.
В 2021-м «Юве» предлагал Дибале контракт на € 11 млн, но с тех пор ситуация изменилась. На последней встрече с агентом футболиста, которая продлилась два часа, боссы клуба говорили уже о совсем других цифрах — была названа сумма в два раза меньше. Дальнейших переговоров не ожидается.
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
Факт трудностей с контрактом Дибалы косвенно подтверждают недавние слова главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри: «Не знаю, будет ли Пауло игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. Это зависит от клуба и от меня вместе с советом директоров. У нас есть ещё Куадрадо, Де Шильо, Бернардески, у которых истекают контракты в июне — в таком положении не только Дибала».
Менее авторитетные источники сообщают, что «Юве» уже нашёл замену Дибале. Речь идёт о Николо Дзаньоло из «Ромы». Звучит логично: итальянец чем-то похож на Пауло в игровом плане, тоже левша и тоже креативный. Ждём лета.
А где Дибала будет играть в новом сезоне?
Претендентов масса. Сам Дибала ещё не выбрал следующую команду, но это не мешает нам разобрать основные варианты.
- «Барселона». И вряд ли вы удивлены. Ведь каталонцы уже полгода играют без Лео Месси, а Дибалу ещё несколько лет назад называли его наследником. Аргентинец, левша, любит смещаться с правого фланга, с хорошим ударом и техникой. Вдобавок месяц назад испанские СМИ сообщали, что Пауло заинтересован в переходе в «Барсу».
- «Атлетико». Менее очевидный вариант, но не менее реальный. В Испании мадридцев называют одними из главных претендентов на Дибалу и утверждают, что клуб уже связывался с агентами футболиста. Приход Пауло может совпасть с уходом Луиса Суареса. Или это не совпадение?
- «Интер». Второй из главных претендентов. У этого варианта есть и плюсы, и минусы. Плюсы: Дибале не придётся уезжать из Италии, он перейдёт в более сильную команду. Минусы: о любви болельщиков «Юве» придётся забыть, потому что «Интер» для них враг.
- АПЛ. Тут сразу несколько вариантов, и это неудивительно: английские клубы потянут зарплату Дибалы. В январе сообщалось, что услуги аргентинца предложили «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму». Сомнения вызывает то, что это инициатива не клубов, а агентов.
Дибале тем временем уже 28 лет. Следующий топ-клуб (а другие варианты мы не рассматриваем) наверняка станет последним в его карьере перед закатом. Так что в ближайшее время Пауло будет о чём подумать.
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