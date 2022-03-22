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Легионеры покидают РПЛ: кто из легионеров уже покинул Россию, полная таблица уходов — Live

РПЛ теряет легионеров. Кто не вернётся в Россию из сборных? LIVE
Олег Лысенко Павел Прохоров
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Легионеры покидают РПЛ
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Фиксируем потери клубов в онлайн-режиме.

Всем привет. 7 марта 2022 года ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в России, приостанавливать действие своих контрактов в связи с событиями на Украине. Многие легионеры уже воспользовались этой возможностью и покинули РПЛ. Но, скорее всего, актуальный список не окончательный и будет расширяться — в том числе в ближайшее «окно сборных». Очевидно, что кто-то из легионеров не вернётся в РФ из расположения национальной команды. Чтобы болельщику было проще разобраться, кто из иностранцев де-факто (или хотя бы де-юре) ещё здесь, а кто — уже нет, фиксируем внеплановые потери клубов в онлайн-режиме.

КлубУшедшие игрокиПричинаНовый клуб
«Зенит»Ярослав Ракицкий (защитник)Расторг контракт
«Динамо»Иван Ордец (защитник)Не уходил, но не играет
«Локомотив»Пабло (защитник)Трансфер«Фламенго»
«Краснодар»Гжегож Крыховяк (полузащитник)Ушёл в арендуАЕК
Кайо (защитник)Приостановил контракт
Кристиан Рамирес (защитник)Приостановил контракт
Джон Кордоба (нападающий)Приостановил контракт
Эрик Ботхейм (нападающий)Приостановил контракт
Вандерсон (нападающий)Приостановил контракт, ушёл в аренду«Интернасьонал»
Виктор Классон (полузащитник)Расторг контракт
Хуниор Алонсо (защитник)Ушёл в аренду«Атлетико Минейро»
Реми Кабелла (полузащитник)Расторг контракт
«Рубин»Филип Уремович (защитник)Приостановил контракт
Андерс Дрейер (полузащитник)Приостановил контракт, ушёл в аренду«Мидтьюлланн»
Сеад Хакшабанович (полузащитник)Приостановил контракт, ушёл в аренду«Юргорден»
«Ростов»Бартоломеу Баштуш (защитник)Приостановил контракт
Деннис Хаджикадунич (защитник)Приостановил контракт, ушёл в аренду«Мальмё»
Магнус Кнудсен (полузащитник)Приостановил контракт
Армин Гигович (полузащитник)Приостановил контракт
Понтус Альмквист (полузащитник)Приостановил контракт, ушёл в аренду«Утрехт»
«Ахмат»Артём Полярус (полузащитник)Расторг контракт«Термалица»
«Арсенал»Аксель Бьёрнстрём (защитник)Расторг контрактАИК
«Химки»Бруно Виана (защитник)Приостановил аренду«Брага»
Филип Дагерстоль (защитник)Приостановил контракт, ушёл в аренду«Норчёпинг»
Дидье Ламкель Зе (нападающий)Приостановил аренду«Антверпен»
«Урал»Лука Гагнидзе (полузащитник)Приостановил контракт
Лука Цулукидзе (полузащитник)Приостановил контракт
Ярослав Годзюр (вратарь)Расторг контракт
«Нижний Новгород»Сильвестр Игбун (нападающий)Расторг контракт
Ларс Олден Ларсен (полузащитник)Приостановил контракт, ушёл в аренду«Хеккен»
09:13 Олег Лысенко

Судя по последним данным, первые кандидаты на выход из РПЛ сейчас — Хвича из «Рубина» и Шиманьски из «Динамо». Следим за развитием событий.

09:12 Олег Лысенко

Вы думали, в «Краснодаре» совсем не осталось иностранцев? Ошибаетесь. Есть. Правда, в «двойке».

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