РПЛ теряет легионеров. Кто не вернётся в Россию из сборных? LIVE

Всем привет. 7 марта 2022 года ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в России, приостанавливать действие своих контрактов в связи с событиями на Украине. Многие легионеры уже воспользовались этой возможностью и покинули РПЛ. Но, скорее всего, актуальный список не окончательный и будет расширяться — в том числе в ближайшее «окно сборных». Очевидно, что кто-то из легионеров не вернётся в РФ из расположения национальной команды. Чтобы болельщику было проще разобраться, кто из иностранцев де-факто (или хотя бы де-юре) ещё здесь, а кто — уже нет, фиксируем внеплановые потери клубов в онлайн-режиме.

Клуб Ушедшие игроки Причина Новый клуб «Зенит» Ярослав Ракицкий (защитник) Расторг контракт – «Динамо» Иван Ордец (защитник) Не уходил, но не играет – «Локомотив» Пабло (защитник) Трансфер «Фламенго» «Краснодар» Гжегож Крыховяк (полузащитник) Ушёл в аренду АЕК Кайо (защитник) Приостановил контракт – Кристиан Рамирес (защитник) Приостановил контракт – Джон Кордоба (нападающий) Приостановил контракт – Эрик Ботхейм (нападающий) Приостановил контракт – Вандерсон (нападающий) Приостановил контракт, ушёл в аренду «Интернасьонал» Виктор Классон (полузащитник) Расторг контракт – Хуниор Алонсо (защитник) Ушёл в аренду «Атлетико Минейро» Реми Кабелла (полузащитник) Расторг контракт – «Рубин» Филип Уремович (защитник) Приостановил контракт – Андерс Дрейер (полузащитник) Приостановил контракт, ушёл в аренду «Мидтьюлланн» Сеад Хакшабанович (полузащитник) Приостановил контракт, ушёл в аренду «Юргорден» «Ростов» Бартоломеу Баштуш (защитник) Приостановил контракт – Деннис Хаджикадунич (защитник) Приостановил контракт, ушёл в аренду «Мальмё» Магнус Кнудсен (полузащитник) Приостановил контракт – Армин Гигович (полузащитник) Приостановил контракт – Понтус Альмквист (полузащитник) Приостановил контракт, ушёл в аренду «Утрехт» «Ахмат» Артём Полярус (полузащитник) Расторг контракт «Термалица» «Арсенал» Аксель Бьёрнстрём (защитник) Расторг контракт АИК «Химки» Бруно Виана (защитник) Приостановил аренду «Брага» Филип Дагерстоль (защитник) Приостановил контракт, ушёл в аренду «Норчёпинг» Дидье Ламкель Зе (нападающий) Приостановил аренду «Антверпен» «Урал» Лука Гагнидзе (полузащитник) Приостановил контракт – Лука Цулукидзе (полузащитник) Приостановил контракт – Ярослав Годзюр (вратарь) Расторг контракт – «Нижний Новгород» Сильвестр Игбун (нападающий) Расторг контракт – Ларс Олден Ларсен (полузащитник) Приостановил контракт, ушёл в аренду «Хеккен»