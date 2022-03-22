РПЛ теряет легионеров. Кто не вернётся в Россию из сборных? LIVE

Всем привет. 7 марта 2022 года ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в России, приостанавливать действие своих контрактов в связи с событиями на Украине. Многие легионеры уже воспользовались этой возможностью и покинули РПЛ. Но, скорее всего, актуальный список не окончательный и будет расширяться — в том числе в ближайшее «окно сборных». Очевидно, что кто-то из легионеров не вернётся в РФ из расположения национальной команды. Чтобы болельщику было проще разобраться, кто из иностранцев де-факто (или хотя бы де-юре) ещё здесь, а кто — уже нет, фиксируем внеплановые потери клубов в онлайн-режиме.
|Клуб
|Ушедшие игроки
|Причина
|Новый клуб
|«Зенит»
|Ярослав Ракицкий (защитник)
|Расторг контракт
|–
|«Динамо»
|Иван Ордец (защитник)
|Не уходил, но не играет
|–
|«Локомотив»
|Пабло (защитник)
|Трансфер
|«Фламенго»
|«Краснодар»
|Гжегож Крыховяк (полузащитник)
|Ушёл в аренду
|АЕК
|Кайо (защитник)
|Приостановил контракт
|–
|Кристиан Рамирес (защитник)
|Приостановил контракт
|–
|Джон Кордоба (нападающий)
|Приостановил контракт
|–
|Эрик Ботхейм (нападающий)
|Приостановил контракт
|–
|Вандерсон (нападающий)
|Приостановил контракт, ушёл в аренду
|«Интернасьонал»
|Виктор Классон (полузащитник)
|Расторг контракт
|–
|Хуниор Алонсо (защитник)
|Ушёл в аренду
|«Атлетико Минейро»
|Реми Кабелла (полузащитник)
|Расторг контракт
|–
|«Рубин»
|Филип Уремович (защитник)
|Приостановил контракт
|–
|Андерс Дрейер (полузащитник)
|Приостановил контракт, ушёл в аренду
|«Мидтьюлланн»
|Сеад Хакшабанович (полузащитник)
|Приостановил контракт, ушёл в аренду
|«Юргорден»
|«Ростов»
|Бартоломеу Баштуш (защитник)
|Приостановил контракт
|–
|Деннис Хаджикадунич (защитник)
|Приостановил контракт, ушёл в аренду
|«Мальмё»
|Магнус Кнудсен (полузащитник)
|Приостановил контракт
|–
|Армин Гигович (полузащитник)
|Приостановил контракт
|–
|Понтус Альмквист (полузащитник)
|Приостановил контракт, ушёл в аренду
|«Утрехт»
|«Ахмат»
|Артём Полярус (полузащитник)
|Расторг контракт
|«Термалица»
|«Арсенал»
|Аксель Бьёрнстрём (защитник)
|Расторг контракт
|АИК
|«Химки»
|Бруно Виана (защитник)
|Приостановил аренду
|«Брага»
|Филип Дагерстоль (защитник)
|Приостановил контракт, ушёл в аренду
|«Норчёпинг»
|Дидье Ламкель Зе (нападающий)
|Приостановил аренду
|«Антверпен»
|«Урал»
|Лука Гагнидзе (полузащитник)
|Приостановил контракт
|–
|Лука Цулукидзе (полузащитник)
|Приостановил контракт
|–
|Ярослав Годзюр (вратарь)
|Расторг контракт
|–
|«Нижний Новгород»
|Сильвестр Игбун (нападающий)
|Расторг контракт
|–
|Ларс Олден Ларсен (полузащитник)
|Приостановил контракт, ушёл в аренду
|«Хеккен»
Судя по последним данным, первые кандидаты на выход из РПЛ сейчас — Хвича из «Рубина» и Шиманьски из «Динамо». Следим за развитием событий.
Вы думали, в «Краснодаре» совсем не осталось иностранцев? Ошибаетесь. Есть. Правда, в «двойке».
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