Никого из «Спартака» и «Зенита». 11 игроков РПЛ, которые выдают лучший сезон в карьере

11 игроков РПЛ, которые выдают лучший сезон в карьере
Всего один легионер.
Гамид Агаларов, нападающий, «Уфа»
Агаларов дебютировал в РПЛ в 2018 году, но раззабивался только сейчас. У Гамида 14 голов (четыре – с пенальти) в 21 матче, из которых два победных. Кроме того, на его счету в принципе 77,8% забитых мячей «Уфы». А ещё было приглашение в сборную.
Эдуард Сперцян, полузащитник, «Краснодар»
Лидер нынешнего «Краснодара». Эдуард ударно провёл сентябрь и октябрь, записав на свой счёт 3+3 по системе «гол+пас». А также здорово начал 2022-й год – забил «Уралу» и положил дубль «Спартаку».
Даниил Фомин, полузащитник, «Динамо»
Главное связующее звено «Динамо», Фомин успевает играть на всех участках поля. Он в одиночку принёс команде шесть очков на старте сезона, отправив по два гола «Уфе» и «Динамо». Сейчас он всё также хорош и вызван в сборную, а в целом за 21 матч забил восемь мячей и сделал два ассиста.
Матео Кассьерра, нападающий, «Сочи»
Единственный легионер в списке. Колумбиец остался в России и тащит «Сочи» к медалям. В своём первом сезоне он забил уже восемь голов и прибавил к ним четыре голевых паса. Это 25% всех забитых мячей «Сочи». Кассьерра – лучший среди новичков РПЛ в этом сезоне. Хотя скоро с этим поспорит Языджи.
Николай Калинский, полузащитник, «Нижний Новгород»
Опорник, о котором мало кто говорит, выделяется в команде Кержакова. Калинский – лучший игрок по победным голам в РПЛ (четыре из шести). Николай отлично выбирает позицию и силён в организации игры. В его активе также есть две голевые передачи.
Дмитрий Полоз, нападающий, «Ростов»
Дмитрий уже догнал Дзюбу в гонке бомбардиров (по 10 мячей, у игрока «Ростова» четыре – с пенальти). До этого Полоз максимум забивал семь в РПЛ (сезон-2015/2016), правда, тогда было шесть ассистов. Но и «Ростов» выглядел увереннее.
Владислав Сарвели, нападающий, «Крылья Советов»
Первый сезон РПЛ для Сарвели складывается удачно: дебютный мяч в первом туре, дубль «Нижнему Новгороду», победные голы «Химкам» и «Краснодару». Форвард отметился семью мячами и является лучшим бомбардиром самарцев.
Даниил Уткин, полузащитник, «Ахмат»
Неугомонный полузащитник забил пять голов из восьми со штрафных и сейчас лучший в Европе по этому показателю. При этом ни один забитый мяч Уткина не стал победным, а в четырёх матчах, когда он отличался, «Ахмат» проигрывал.
Иван Ломаев, вратарь, «Крылья Советов»
Ломаев входит в топ-10 игроков РПЛ по сыгранным минутам. Вратарь провёл семь матчей «на ноль» и по этому показателю — в топ-4 голкиперов лиги. Кроме того, Ломаев один из тех, кто взял пенальти в этом сезоне (один из пяти ударов).
Арсен Захарян, полузащитник, «Динамо»
Динамовский талант прогрессирует и улучшает свои качества плеймейкера. Захарян отметился голевыми передачами в матчах с ЦСКА, «Локомотивом», «Уралом» и сделал ассистентский хет-трик с «Химками». В 2022 году Арсен забил пятый гол в чемпионате и сделал седьмой результативный пас.
Антон Зиньковский, полузащитник, «Крылья Советов»
Зиньковский уехал в сборную на мартовский сбор. Перед этим он сыграл лучший матч в РПЛ: сделал две голевые передачи и забил победный мяч «Сочи». Антон уже превзошёл себя сезона-2019/2020. Сейчас у него два гола и семь результативных пасов.
Никого из «Спартака» и «Зенита». 11 игроков РПЛ, которые выдают лучший сезон в карьере
Читайте также
Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
Топ-бомбардиры РПЛ после выхода на замену
Футболисты-лидеры по хет-трикам в истории РПЛ
Самые результативные россияне в Лиге чемпионов
Топ-бомбардиры евросезона после выхода на замену
Василию Уткину — 50! Лучшие цитаты
Самые возрастные футболисты в истории
Как «Зенит» изменился за зиму
Как ЦСКА изменился зимой
Как «Динамо» изменилось за зиму
Как «Спартак» изменился за зиму
Как изменился «Локо» за зиму
Как изменился «Краснодар»
Как ФК «Сочи» изменился за зиму
Как «Ахмат» изменился за зиму