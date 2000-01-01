Никого из «Спартака» и «Зенита». 11 игроков РПЛ, которые выдают лучший сезон в карьере

Гамид Агаларов, нападающий, «Уфа»

Агаларов дебютировал в РПЛ в 2018 году, но раззабивался только сейчас. У Гамида 14 голов (четыре – с пенальти) в 21 матче, из которых два победных. Кроме того, на его счету в принципе 77,8% забитых мячей «Уфы». А ещё было приглашение в сборную.