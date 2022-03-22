Беженец и сирота пришёл к успеху за месяц. Сказочная история нового партнёра Миранчука

В 18 лет Сиссе оформил дебют мечты. А ведь ещё несколько дней назад о нём никто не знал!

Нынешний сезон складывается для «Аталанты» тяжело. Команда Алексея Миранчука уже привыкла играть в Лиге чемпионов, но сейчас рискует финишировать в зоне Лиги Европы. В минувшие выходные бергамаски с трудом увезли победу из Болоньи. А примечателен этот матч тем, что у «Аталанты» нашёлся новый герой.

Итак, 30-й тур Серии А, «Болонья» — «Аталанта». Матч складывался для гостей нелегко: хозяева больше владели мячом и были близки к голу. На 65-й минуте главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини вместо одного из лидеров атаки Луиса Мурьеля неожиданно выпустил на поле 18-летнего центрального нападающего Мустафу Эль-Хаджи Сиссе. Для юного футболиста это был дебют за команду. Спустя 17 минут после выхода на поле Сиссе получил мяч в штрафной от бывшего спартаковца Марио Пашалича, а дальше — дело техники: обработка и удар с левой в ближний угол.

«Аталанта» победила, а партнёры Сиссе принялись поздравлять его с ярким дебютом. Казалось, успеху одноклубника они рады больше, чем результату.

Фото: Alessio Marini/Getty Images

После матча защитник «Аталанты» Мерих Демирал объяснил, почему в клубе в восторге от молодого нападающего: «Нам было важно выиграть сегодня, и я очень рад за Сиссе, потому что он уже отлично вписался в команду на тренировках. Мустафа заслужил этот гол и будет прогрессировать дальше, начиная со следующего же матча».

А теперь расскажем, чем примечателен Сиссе. Парень родился в Гвинее, а в 2019-м переехал в Италию как беженец и сирота. Тогда же его взяли в команду беженцев из Лечче, выступающую в восьмом по силе дивизионе итальянского футбола.

2022-й поделил жизнь Сиссе на «до» и «после». До 23 февраля форвард продолжал играть за команду беженцев, а затем получил приглашение в «Аталанту». Дальше события развивались стремительно. Спустя четыре дня после перехода Мустафа отметил дебют за молодёжку дублем в ворота «Милана», затем добавил гол «Наполи». А спустя почти месяц Сиссе уже герой, который принёс основе своего нового клуба важнейшую победу. Заодно став вторым в списке самых молодых бомбардиров в истории «Аталанты». И всё это в 18 лет.

«Аталанта» сейчас занимает пятое место в таблице Серии А. До зоны Лиги чемпионов восемь очков, а впереди непростые выезды к «Наполи» и «Милану». А что если команду Миранчука спасёт Сиссе, которого ещё несколько дней назад никто не знал? Если так, футбол подарит нам очередную сказку.