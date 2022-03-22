«Не закат карьеры, но чувствую себя ветераном». Мы точно не перехвалили Зиньковского?

Антон Зиньковский – спаситель «Крыльев Советов». Так его назвал после победного гола партнёр Сергей Пиняев. А дело было в Сочи: самарцы вели у хозяев со счётом 2:0, пропустили под конец и при этом в большинстве два гола, но в дополнительное время взорвался Зиньковский.

Атака развивалась стремительно и со вкусом:

Юрий Горшков получил мяч на левом фланге и прострелил, не заходя в штрафную; На передачу должен был среагировать Пиняев, но Сергей мяч не принял, а специально проскочил мимо него и при этом забрал на себя внимание защитника «Сочи»; Мяч в итоге получил Зиньковский и без приёма в касание положил в дальнюю девятку с левой ноги; Дальше – эмоции самарских игроков, Зиньковского подняли на руки и начали обнимать игроки.

Итог – гостевая победа «Крыльев» на последних минутах и необходимые три очка, чтобы увереннее держаться на седьмом месте и идти в двух очках от шестого «Локомотива».

Зиньковский провёл лучший матч в сезоне. А как он вообще играет?

Антон стал героем этого матча с «Сочи»: на его счету не только победный гол, но и голевая передача на Максима Глушенкова, а также заработанный пенальти (который реализовал Горшков).

Фото: kc-camapa.ru

Всего в этом сезоне Антон провёл в РПЛ 21 матч, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач. Показатели контрастируют в лучшую сторону даже в сравнении с тем, как играл Антон в прошлом сезоне в ФНЛ: 10 голов и ноль голевых передач в 37 матчах того длинного сезона.

Зиньковский и тогда, и сейчас – лидер команды. Об этом говорят и тренер «Крыльев» Осинькин, и спортивный директор Корниленко. Причём осенью, когда «Крылья» набирали ход в РПЛ, сам лидер говорил, что не знает, какой у команды максимум, и что многие игроки думают о еврокубках.

Зиньковского вызвали в сборную. Почему только сейчас?

Ранее 25-летний полузащитник попадал лишь в расширенную заявку, но теперь – вместе с одноклубником Владиславом Сарвели – дошёл до основной команды.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко рассказал «Чемпионату», что очень рад за Зиньковского, назвав его современным атакующим игроком и лидером клуба. И выделил его сильные стороны.

Сергей Корниленко спортивный директор «Крыльев Советов» «Высокая скорость, а также отличный дриблинг позволяют ему быть одним из самых ярких игроков нашего чемпионата. Надеюсь, Антон сможет стать основным игроком национальной сборной на долгие годы».

К прогрессу Зиньковского есть вопросы. Задали их главному тренеру «Крыльев» Игорю Осинькину

А вопросы такие. Антону 25 лет, даже почти 26 (исполнится 14 апреля). Но воспринимается многими он как молодой и перспективный талант. Трофеев пока не выигрывал и в сборную попал только сейчас. А статистика не похожа на ту, что бывает у забивных полузащитников.

Так ли это? На наши вопросы ответил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

– Не хотел бы спорить, каким воспринимается футболист: молодым или немолодым, – начал Игорь Витальевич. – Антон не из тех, кто сразу прошёл через основу своего клуба и попал в сборную: он не так давно регулярно играет на высоком уровне, так как до этого сезона провёл в РПЛ лишь полгода, когда только перешёл в «Крылья» из «Чертаново». Потом у него, как и у всей команды, был удачный сезон в ФНЛ, и в реалиях той лиги он становился лидером нашей команды. Однако не стоит сравнивать два этих уровня. Тот год в ФНЛ готовил Антона к полноценному сезону в РПЛ.

И прямо сейчас он не останавливается в развитии, постоянно растёт и, надеюсь, будет расти дальше. У него очень профессиональное отношение к делу – и это самое главное. Антон для нашей команды вообще старожил и очень опытный игрок.

Зиньковский и Осинькин Фото: kc-camapa.ru

– В чём тогда сила Зиньковского?

– Сейчас в мировом футболе и в России тем более мало индивидуально сильных футболистов – тех, кто бы мог сыграть креативно. Такие игроки всегда становятся любимчиками болельщиков, но не всегда бывают любимичками тренеров.

Для нас – тренеров – игра таких ярких футболистов порой превращается в головную боль: так как все свои усилия они тратят на атакующие действия, и им не хватает баланса при обороне. С такими особенностями игры мы, конечно, сталкиваемся, но при этом так перестраиваем игру, чтобы, в частности, Антон выделялся исключительно своими сильными качествами. И у нас это получается!

Так что на ваш вопрос отвечу так: сила Антона в его индивидуальном мастерстве и в том, что на поле он не такой, как все.

– Хорошо. Но, например, в этом сезоне у Антона лишь два гола – это много или мало? Или же оценивать качество его игры надо в каких-то других метриках?

– Именно в других метриках и надо вычислять его пользу для команды. Антон не является лучшим бомбардиром в силу своего стиля. От ворот он играет дальше, чем бомбардиры, которые начинают атакующие действия с фланга. Для понимания ситуации: Салах и Месси не чистые нападающие, но к воротам играют близко. Сильно ближе, чем Зиньковский.

Фото: kc-camapa.ru

Антон действует в зоне, откуда ему комфортно отдавать передачи. Если большинству бомбардиров нужно найти мяч и управляться с ним внутри штрафной площади, то Антон больше играет в углах штрафной и оттуда либо отдаёт передачу, либо использует дриблинг. Его основная функция оттуда – фланговая доставка мяча после дриблинга или прострелы. Также при помощи дриблинга Антон зарабатывает пенальти (как в нашем последнем матче с «Сочи»).

Также обратите внимание, что голы Антона возникают до штрафной площади: он бьёт издалека, много голов из вратарской он не забивает. И вряд ли изменит свой стиль – хотя мы и работаем над тем, чтобы Антон распространял свои «зоны влияния» и был опасен всегда и отовсюду.

Так какое будущее у Зиньковского? Европа?

Антон считает, что попадание в РПЛ в 23 года (как в его случае) – это поздно. И исполнить мечту – попасть в топ-клуб Европы – «сейчас тяжело».

При этом сам Антон верит в развитие. И первый пункт своего плана – попадание в сборную – он уже выполнил.

Антон Зиньковский полузащитник «Крыльев Советов» «Не закат карьеры, но уже чувствую себя ветераном «Крыльев». Ещё можно куда-то попасть – в европейский чемпионат, хочу попасть в сборную и выиграть титулы».

Так что, похоже, этот год может стать в карьере Антона переломным: или пойдёт выше (в уровне игры и/или команды) или же останется там, где сейчас. Там, где не закат.