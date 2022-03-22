Хвича уехал в сборную и может не вернуться в Россию. А кто ещё из легионеров в зоне риска?

После 22-го тура в РПЛ наступила пауза на игры сборных. Многие легионеры покинули свои клубы и разъехались по национальным командам. Одним предстоит борьба за попадание на ЧМ-2022, другим – товарищеские матчи. При этом не исключено, что некоторые из этих игроков не вернутся в Россию после паузы. Рассказываем, за кем следить нашему болельщику во время двухнедельного перерыва.

«Зенит»

Вызваны: Деян Ловрен (Хорватия), Вильмар Барриос (Колумбия).



Бразильская диаспора «Зенита» в ближайшее время вряд ли будет востребована национальной командой. Последний вызов закончился скандалом: российский клуб отозвал игроков перед важнейшим для «селесао» матчем с Аргентиной. Он не был доигран из-за нарушения ковидного протокола у ряда игроков, но осадок у тренерского штаба остался. Поэтому в сборные на этот раз отправились только Деян Ловрен и Вильмар Барриос.

Вильмар Барриос Фото: РИА Новости

Ситуация с Ловреном — особенная. В СМИ была информация, что в Хорватии Деяна уговаривают не возвращаться в Россию после матчей сборных. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в начале месяца отметал такую возможность: «Я на связи с Ловреном. Он подтверждает, что информация о желании разорвать контракт — чушь и провокация». А вот главный тренер Сергей Семак несколько дней назад был не столь категоричен: «Ловрен получил вызов в национальную команду Хорватии. И надеемся, что после сборной он приедет к нам и будет готов помогать команде».

Хорватия сыграет два товарищеских матча в Катаре: со Словенией (26 марта) и Болгарией (29 марта). А Колумбия проведёт две отборочные игры к ЧМ-2022 — с Боливией (25 марта) и Венесуэлой (30 марта). От зоны попадания в стыковые матчи Барриоса и Ко отделяет четыре очка.

«Динамо» Москва

Вызваны: Себастьян Шиманьски (Польша), Никола Моро (Хорватия, резервный список), Фабиан Бальбуэна (Парагвай).



Полузащитник «Динамо» Никола Моро попал лишь в резервный список сборной. Если форс-мажора у хорватов не случится, он продолжит подготовку к следующему туру РПЛ с клубом.

Никола Моро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник Фабиан Бальбуэна вызван в сборную Парагвая. Его агент утверждает, что игрок вернётся в Россию и отработает контракт с «Динамо». Гораздо сложнее дела обстоят с Себастьяном Шиманьским. Пока неясно, вернётся ли он в Москву после матчей сборных. Но агент полузащитника уже подтвердил, что уход футболиста — дело времени. В услугах поляка заинтересован «Реал Сосьедад». Испанский клуб хочет подписать Шиманьского до конца сезона, воспользовавшись новым регламентом ФИФА, который позволяет игрокам приостанавливать соглашения с российскими командами в одностороннем порядке.

ЦСКА

Вызваны: Яка Бийол (Словения), Хесус Медина (Парагвай), Юсуф Языджи (Турция).



ЦСКА отправляет в сборные сразу трёх иностранцев. Словения Яки Бийола проведёт два товарняка: с Хорватией (26 марта) и Катаром (29 марта). Хесус Медина в рядах парагвайцев будет сражаться за попадание на ЧМ-2022 с Эквадором (25 марта) и Перу (29 марта). Но от зоны стыков целых восемь очков, поэтому исправить положение будет очень сложно.

Юсуф Языджи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А Юсуфа Языджи и его Турцию ждёт непростое испытание – полуфинал стыков с Португалией во главе с грозным Криштиану Роналду. Примечательно, что оба футболиста в последнем матче своих чемпионатов оформили по хет-трику.



ЦСКА, в отличие от конкурентов, останется без потерь. Бийол уже заявил, что намерен остаться в команде. Такое же положение у Медины — его агент сказал, что Хесус отработает контракт. С Языджи тоже пока всё хорошо. Агент турка заявил «Чемпионату», что игрок не собирается уходить.

«Локомотив»

Вызваны: Мацей Рыбус (Польша), Ян Кухта (Чехия).



Сборники «Локомотива» могли встретиться уже в это «окно ФИФА», но не судьба. Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть в стыках к ЧМ-2022.

Ян Кухта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Национальной команде Чехии попытается помочь Ян Кухта. Его команду ждёт испытание в лице Швеции. Ибрагимович вернулся ради ещё одного ЧМ. Если же чехи пройдут полуфинальный раунд, им придётся сыграть именно с Польшей, но уже без Рыбуса.



Кухта, похоже, не покинет «Локо» в ближайшее время. Его агент опроверг слухи, что игрок может вернуться в пражскую «Славию»: «Никаких проблем нет. Ян адаптировался, его всё устраивает».

«Спартак»

Вызваны: Кристофер Мартинс Перейра (Люксембург).



У «Спартака» уезжает всего один футболист, да и тот в скромную сборную Люксембурга. Кристофер Мартинс Перейра в последнем туре забил дебютный гол за красно-белых в ворота «Нижнего Новгорода». Теперь его ждёт пара товарищеских матчей за национальную команду: 25 марта с Северной Ирландией и 29-го — с Боснией и Герцеговиной.



Перейра уже заверил, что вернётся в расположение «Спартака» после международной паузы. Уходить с помощью правил ФИФА он не станет.

Кристофер Мартинс Перейра Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Рубин»

Вызваны: Монтассар Тальби (Тунис), Хвича Кварацхелия (Грузия).



Монтассар Тальби представляет сборную Туниса. Этой команде предстоят два стыковых матча с Мали. Они запланированы на 25 и 29 марта. Тальби в сборной основной: провёл практически без замен Кубок африканских наций — только в четвертьфинале не смог сыграть из-за коронавируса.

Хвича Кварацхелия Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хвича Кварацхелия уехал в расположение сборной Грузии. 25 марта она проведёт товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной, а 29-го — с Албанией. Пока всё идёт к тому, что в «Рубине» мы Хвичу больше не увидим. По информации «Матч ТВ», на семью футболиста оказывают давление из-за его игры в России, поэтому в РПЛ он может не вернуться. Сам Кварацхелия на вопрос, останется ли он в Казани, отвечает туманно: «Пока не знаю».



Хван Ин Бём находится не в России. По словам спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, футболиста вызвали в сборную Кореи, чтобы оценить его восстановление после тяжёлой травмы, хотя играть полузащитник пока не готов. Информации об уходе Хвана из казанского клуба на данный момент нет.

«Нижний Новгород»

Вызваны: Акош Кечкеш (Венгрия), Иброхимхалил Юлдошев (Узбекистан), Ричи Эннин (Канада, расширенный список).



Удивительно, но именно «Нижний Новгород» наравне с ЦСКА недосчитается в эту паузу больше всех иностранцев. Акош Кечкеш вызван в сборную Венгрии, которой предстоят товарищеские матчи с Сербией (24 марта) и Северной Ирландией (29 марта).

Иброхимхалил Юлдошев после гола в ворота «Спартака» поедет в Узбекистан на товарняк с Киргизией (25 марта). А Ричи Эннин ждёт подтверждения дебютного вызова в сборную Канады. У «кленовых листьев» запланированы сразу три матча: 24 марта с Коста-Рикой, 27-го – с Ямайкой и 30-го – с Панамой.

Ричи Эннин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ростов»

Вызван: Хорен Байрамян (Армения).

Байрамян — единственный легионер «Ростова», востребованный в сборной. Армения не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре и теперь довольствуется товарищескими играми. 24 марта она сыграет с Черногорией, а 29-го – с Норвегией.

Хорен Байрамян Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Арсенал» Тула

Вызваны: Зурико Давиташвили (Грузия).



Давиташвили воссоединится с Хвичей Кварацхелией в Грузии. Пусть тульский «Арсенал» и находится в самом низу турнирной таблицы РПЛ, в национальной команде полузащитник на хорошем счету. У грузин впереди спарринги с Боснией и Герцеговиной (25 марта) и Албанией (29 марта).

Зурико Давиташвили Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

По понятным причинам в этот раз РПЛ достаточно скромно представлена в иностранных сборных – всего 18 человек (три из которых под вопросом). Интересно, сколько из них вернётся в Россию?