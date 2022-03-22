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Клубы договорились о расширении РПЛ, Fan ID и переходе на «весна-осень» — главное с общего собрания клубов

«Некоторые клубы могут не доиграть чемпионат». Главное с общего собрания РПЛ
Андрей Панков
Общее собрание клубов РПЛ 22 марта. Итоги
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Хачатурянц объяснил, почему нужно расширить Лигу. А кто ещё проголосовал за 18 команд и что будет с Fan ID?

Во вторник, 22 марта, прошло общее собрание клубов РПЛ. На этот раз всё было серьёзно: руководители обсуждали расширение РПЛ, введение зарплатного лимита и установление дополнительного регистрационного периода для российских клубов. После собрания президент лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопросы журналистов. Вот главное из его высказываний.

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Почему не обсуждали потолок зарплат и внутреннее трансферное окно

«Мы обсуждаем большой перечень оперативных вопросов, которые волнуют клубы: по ним не всегда выносятся решения в виде голосования. Некоторые мы просто рассматриваем и снимаем с повестки. В данном случае мы сняли вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне, которое противоречит регламентам ФИФА».

Клубы договорились о расширении лиги

«Расширение обсуждалось, голоса разделились 10:5 в пользу расширения. Обращение было передано в РФС — это их компетенция. Мне кажется, завтра вопрос не будет решён».

По сообщениям телеграм-канала «Мутко против», против увеличения количества команд в чемпионате проголосовали представители 5 клубов — «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и «Зенита».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Я как президент лиги представляю команды. Если большинство команд голосуют за увеличение команд, то я не могу это не поддержать. Но при любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Мы не знаем, как будем заканчивать чемпионат, сколько клубов будет готово играть в следующем чемпионате. Это экстраординарная ситуация».

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Что Хачатурянц делал в Англии

«Было большое количество спекуляций на тему «где я находился». У меня было постковидное обследование: я уехал в Германию, где мне выписали лекарства. В Англии я был по работе: вёл переговоры с клубом, который видел своё участие в одной из российских команд. Причём ситуация менялась: сначала был один клуб, затем другой. Это была бы уникальная западная инвестиция в российский футбол, но всё отложилось. Мы договорились, что вернёмся к этому вопросу, когда всё нормализуется».

На какой стадии внедрение Fan ID

«Мы ждём распоряжения правительства о Fan ID. Ждём подзаконные акты. Имеет значение как финансовая составляющая, так и техническая. Дождёмся распоряжения, после чего будет понятна судьба введения системы. Сейчас закончена вся работа по клубам и их подготовке к положению 10.92: выявлены все недостатки, при этом нужны немалые деньги на устранение. Изучим сумму. Хотим обратиться, чтобы мы получили целевое финансирование».

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Восстановление в международном футболе

«Диалог с УЕФА и ФИФА есть. Нам пока не отменили наше приглашение в Доху — мы должны быть на конференции в конце месяца. Очень надеюсь на то, что у Александра Валерьевича долгие и деловые отношения с руководителями международных федераций. Личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в международном футболе».

Хачатурянц считает, что некоторые клубы могут не доиграть чемпионат

«Ряд клубов сейчас сыпется из-за ситуации. Они не знают точно, какое количество игроков не вернётся после перерыва на игры сборных. Некоторые клубы могут просто не доиграть чемпионат, исходя из травм, дисквалификаций и финансовой ситуации. Нарушение спортивного принципа очевидно, но и право клубов на выход в РПЛ тоже не должно ущемляться. Расширение — это компромисс, который может быть нащупан. Неспортивность того, что происходит, понятна. Клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал, плюс в лигу заходят первые две команды ФНЛ.

Я очень надеюсь, что никто не снимется и все доиграют сезон. Десять раз буду уговаривать не сниматься тех, кто захочет. Надеюсь, что моего авторитета хватит».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Почему Мешкова нельзя было назначать на игру «Рубина»

«Все, кто сейчас судят, — это честные люди. В этом нет никаких сомнений. Вопрос их подготовки и изменения трактовок — это не их вина и беда. Стабильность очень важна. Я понимаю все недовольства судейством, но есть ЭСК и после их решений никто уже не возмущается. Этот институт должен быть сохранён. Эмоции, как у Заремы и Слуцкого, нужны футболу. Без них его не существует, но публичная критика с переходом на личности неприемлема.

Карасёв говорил мне, что у него не получается судить определённую команду в определённом городе. Это нормально. Поэтому я считаю, что нельзя было назначать Мешкова на «Рубин». Это не означает, что клубы будут выбирать себе судей. Но в конкретном случае это была ошибка».

Ждать ли пиво на российских стадионах

«Мы хотим вернуть пиво на стадион. Для меня это не является стоп-фактором по безопасности. Пиво должно вернуться, но это не решение первой недели».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Переход на систему «весна-осень»

«Мы обсуждали систему «весна-осень», обсуждали все возможные плюсы. Эту тему надо будет ещё отдельно проговорить. Ровно как и понять, почему мы в своё время перешли на «осень-весна».

Лимит на легионеров

«Тема лимита сейчас неактуальна. Вы же видите ситуацию. Формула лимита «15+10» могла бы вывести нас на другой уровень».

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