Как спасти «Краснодар», если счета Галицкого не разблокируют. Есть варианты

История мирового футбола знает немало случаев, когда финансово проблемные клубы спасали от банкротства богатые инвесторы. Но порой руку помощи любимой команде протягивают бывшие футболисты и болельщики. В России это чаще делает государство (правда, в большинстве случаев помощь носит разовый и краткосрочный характер).

После введения многочисленных санкций против российских предпринимателей и в том числе против Сергея Галицкого, под ударом оказался «Краснодар»: по сообщениям СМИ, клуб испытывает серьёзные экономические проблемы. Есть смысл изучить западный опыт спасения команд, оказавшихся в тяжёлом финансовом положении.

«Аустрия». Алаба купил 2% акций родного клуба для привлечения новых инвесторов

Фото: Robert Ghement/Getty Images

Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба весной прошлого года помог венской «Аустрии» – в этой команде он начинал карьеру, но никогда не играл в основе. Клуб испытывал серьёзные проблемы: долгов накопилось на € 78 млн, спонсоры из-за пандемии уходили один за другим, а финансовые гарантии были настолько шаткими, что лицензию на выступление в чемпионате «Аустрия» получила только со второй попытки. Для выхода из непростой ситуации клуб запустил проект по привлечению спонсоров среди представителей среднего бизнеса, а также новых инвесторов. Пример предпринимателям подал Алаба, приобретя 2% акций клуба за € 500 тысяч.



Схема оказалась рабочей: в январе этого года 40% акций клуба почти за € 10 млн купила компания Viola Investment GmbH-Freunde der Austria. В дальнейшем она имеет право приобрести ещё 10,1% и стать, таким образом, владельцем контрольного пакета.

«Альбасете», «Крузейро» и «Висла». Футболисты спасли клубы, в которых когда-то играли

Фото: David Ramos/Getty Images

В 2011 году Андрес Иньеста помог родному «Альбасете» (он начинал в академии клуба, пока его не забрала к себе «Барселона»). Долгов перед футболистами и банками у испанского клуба накопилось столько, что банкротство казалось неизбежным. Руководство в попытке спасти клуб выставило на продажу акции «Альбасете». Самым крупным инвестором стал Иньеста – он перечислил € 420 тыс. Впоследствии ситуация повторялась ещё несколько раз, и Андрес снова приходил «Альбасете» на помощь, инвестировав в него более € 1 млн. В конце концов, Иньеста стал владельцем контрольного пакета акций и доверил управление клубом своему отцу.

Роналдо пришёл на помощь «Крузейро»: команда погрязла в долгах и коррупции, а спортивные результаты отправили её на дно Серии В. Легендарный нападающий через свою компанию Tara Sports инвестировал в «Крузейро» 400 млн бразильских реалов (около € 62,5 млн), за что получил контрольный пакет акций. Часть вложенных им средств пошла на покрытие долгов, которые не могут быть пересмотрены, остальные деньги планировалось вложить в усиление команды.

Якуб Блащиковски, разорвав контракт с «Вольфсбургом», вернулся в Краков – там на пороге финансового краха стояла «Висла». В этом клубе поляк раскрылся, после чего на долгие годы уехал в Германию, поэтому он не смог не откликнуться на призыв о помощи. Блащиковски заключил с «Вислой» контракт на полгода с зарплатой всего в € 116, а также пожертвовал клубу € 300 тысяч. С этих средств удалось покрыть часть долгов, закрыть выплаты по аренде стадиона, а также получить лицензию на участие в чемпионате. Проблемы «Вислы» никуда не делись, но пожертвование Блащиковски дало клубу время на поиск новых инвесторов.

«Андерлехт». Компани играл в футбол, управлял и инвестировал одновременно

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Венсан Компани вернулся в «Андерлехт» в 2019-м – сразу после того, как взял с «Манчестер Сити» внутренний «требл». В обращении к болельщикам он объявил, что будет играющим тренером и хочет прививать команде футбол Гвардиолы. Компани достался клуб со множеством проблем: на поле (шестое место и первый с 1964 года пролёт мимо еврокубков), в финансах (многомиллионные долги) и руководстве (разлад среди менеджеров). Футболист успокоил болельщиков, что пришёл в клуб надолго, и параллельно с игрой на поле и тренерством взял на себя роль ещё и инвестора.



С тех пор позиции «Андерлехта» не слишком улучшились (долги всё ещё существенны), но Компани не теряет энтузиазма.

«Овьедо» и «Мурсия». Сборы со всего мира – купить акции мог любой неравнодушный

Фото: Adam Berry/Getty Images

В 2012 году «Овьедо» задолжал налоговой службе Испании € 12 млн. Деньги нужно было выплачивать частями, но средств на это не хватало – как-то за пару дней нужно было собрать сразу € 2 млн. Руководство обратилось к фанатам с просьбой о помощи – для этого нужно было купить акции клуба. Одна стоила € 10,75 (€ 11,50 с комиссией PayPal), за раз можно было приобрести до 90 акций. Клуб обещал, что разошлёт бумажные акции всем владельцам по почте – это были сертификаты на испанском с указанием имени, фамилии и количества купленных акций. Сумма набралась – вкладывались и футболисты, и болельщики со всего мира.



«Мурсия» тоже выжила благодаря неравнодушным болельщикам со всего мира. Клуб со столетней историей оказался на грани из-за руководителей, которые бросили его с обязательствами в € 50 млн. Футболисты несколько месяцев не получали зарплату, на стадионе за неуплату отключали свет и воду. Когда до банкротства и расформирования оставалось всего ничего, новое руководство воспользовалось примером «Овьедо»: запустило кампанию #HazloTuyo («Сделай это своим») и выставило на продажу акции. Их могли купить болельщики по всему миру – минимальный пакет в 10 акций стоил всего € 1,22, один человек мог приобрести до 8 200 бумаг. В числе прочих клубу помогли футболисты Хави Гарсия, Педро Леон, Пепе Рейна, а ещё около 300 россиян. В итоге «Мурсия» собрала необходимые € 1,5 млн и спаслась.

«Санкт-Паули» и «Хартс». Болельщики собирали средства на покрытие долгов

Немецкий клуб в 2003-м стоял на краю долговой бездны – избежать банкротства помогли фанаты. Они собрали почти € 2 млн за три месяца: продавали атрибутику, устраивали благотворительные рок-концерты и делали посильные пожертвования. К спасению клуба подключились местные бары, которые предлагали посетителям выпить за «Санкт-Паули» кружку пива или купить ящик. Часть вырученных средств отдавалась фанатам. Так финансовые трудности были преодолены – без привлечения каких-либо инвесторов. Сейчас «Санкт-Паули» идёт на первом месте во Второй Бундеслиге.



Похожая история произошла с шотландским «Хартс». В 2011 году Владимир Романов потерял интерес к проекту и вышел из него. За этим последовали задержки зарплат, аннулирование контракта с главным тренером, отток игроков и угроза банкротства.



Руководство «Хартс» попросило болельщиков купить хотя бы 3000 абонементов, чтобы на вырученные деньги выплатить долги в размере £ 800 тысяч. Болельщики план перевыполнили – продажи преодолели отметку в 10 000. Помощь в сборе средств также оказала ассоциация «Фонд Сердец» (The Foundation of Hearts), основанная болельщиками. Через некоторое время управление клубом было передано фонду.

«Панатинаикос» и «Портсмут». Фанаты спасли свои клубы, за что получили право ими управлять

Греческий клуб подкосил крупнейший кризис 2012 года – у «Панатинаикоса» накопились долги в размере € 30 млн. Президент Яннис Алафузос разработал план: он предложил продать долю (54,7% акций) бывшего владельца Янниса Вардиноянниса фанатам. Специально для этого было создано объединение болельщиков «ПАО Альянс 2012», членами которого мог стать любой желающий, а за небольшую сумму получить некоторые привилегии. За короткий срок участниками альянса стали 8606 человек. Вардинояннис спустя некоторое время принял решение отдать оставшуюся часть своих акций «Альянсу», и власть в клубе фактически перешла к болельщикам. К сезону-2013/2014 число членов организации достигло 9305 человек с общим взносом порядка € 2,5 млн, но по его окончании большая часть акций отошла Алафузосу и его кипрскому офшору. Схема, правда, сработала – клуб пережил кризис.

Английский «Портсмут», некогда блиставший в Премьер-лиге, тоже спасли фанаты, когда клуб покатился по известному сценарию: долги, вылет, продажа лучших игроков и череда сменяющих друг друга руководителей. В 2013-м клуб купило акционерное общество болельщиков Pompey Supporters Trust, для которого главной задачей стало избавление команды от долгов. Фанаты жертвовали регулярно – в год набиралось около £ 2,5 млн. 29 сентября 2014 года было объявлено, что клуб рассчитался со всеми своими долгами. В 2017 году «Портсмут» купил Майкл Эйснер, бывший CEO The Walt Disney Company. После приобретения он признался: «Думаю, если бы не приверженность болельщиков, футбольного клуба в городе уже не было бы».