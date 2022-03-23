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Финансовые проблемы «Краснодара» – как спасти клуб, примеры «Овьедо», «Аустрии», «Андерлехта»

Как спасти «Краснодар», если счета Галицкого не разблокируют. Есть варианты
Полина Куимова
Финансовые проблемы «Краснодара»
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Применим ли в России европейский опыт?

История мирового футбола знает немало случаев, когда финансово проблемные клубы спасали от банкротства богатые инвесторы. Но порой руку помощи любимой команде протягивают бывшие футболисты и болельщики. В России это чаще делает государство (правда, в большинстве случаев помощь носит разовый и краткосрочный характер).

После введения многочисленных санкций против российских предпринимателей и в том числе против Сергея Галицкого, под ударом оказался «Краснодар»: по сообщениям СМИ, клуб испытывает серьёзные экономические проблемы. Есть смысл изучить западный опыт спасения команд, оказавшихся в тяжёлом финансовом положении.

«Аустрия». Алаба купил 2% акций родного клуба для привлечения новых инвесторов

Фото: Robert Ghement/Getty Images

Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба весной прошлого года помог венской «Аустрии» – в этой команде он начинал карьеру, но никогда не играл в основе. Клуб испытывал серьёзные проблемы: долгов накопилось на € 78 млн, спонсоры из-за пандемии уходили один за другим, а финансовые гарантии были настолько шаткими, что лицензию на выступление в чемпионате «Аустрия» получила только со второй попытки. Для выхода из непростой ситуации клуб запустил проект по привлечению спонсоров среди представителей среднего бизнеса, а также новых инвесторов. Пример предпринимателям подал Алаба, приобретя 2% акций клуба за € 500 тысяч.

Схема оказалась рабочей: в январе этого года 40% акций клуба почти за € 10 млн купила компания Viola Investment GmbH-Freunde der Austria. В дальнейшем она имеет право приобрести ещё 10,1% и стать, таким образом, владельцем контрольного пакета.

«Альбасете», «Крузейро» и «Висла». Футболисты спасли клубы, в которых когда-то играли

Фото: David Ramos/Getty Images

В 2011 году Андрес Иньеста помог родному «Альбасете» (он начинал в академии клуба, пока его не забрала к себе «Барселона»). Долгов перед футболистами и банками у испанского клуба накопилось столько, что банкротство казалось неизбежным. Руководство в попытке спасти клуб выставило на продажу акции «Альбасете». Самым крупным инвестором стал Иньеста – он перечислил € 420 тыс. Впоследствии ситуация повторялась ещё несколько раз, и Андрес снова приходил «Альбасете» на помощь, инвестировав в него более € 1 млн. В конце концов, Иньеста стал владельцем контрольного пакета акций и доверил управление клубом своему отцу.

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Роналдо пришёл на помощь «Крузейро»: команда погрязла в долгах и коррупции, а спортивные результаты отправили её на дно Серии В. Легендарный нападающий через свою компанию Tara Sports инвестировал в «Крузейро» 400 млн бразильских реалов (около € 62,5 млн), за что получил контрольный пакет акций. Часть вложенных им средств пошла на покрытие долгов, которые не могут быть пересмотрены, остальные деньги планировалось вложить в усиление команды.

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Якуб Блащиковски, разорвав контракт с «Вольфсбургом», вернулся в Краков – там на пороге финансового краха стояла «Висла». В этом клубе поляк раскрылся, после чего на долгие годы уехал в Германию, поэтому он не смог не откликнуться на призыв о помощи. Блащиковски заключил с «Вислой» контракт на полгода с зарплатой всего в € 116, а также пожертвовал клубу € 300 тысяч. С этих средств удалось покрыть часть долгов, закрыть выплаты по аренде стадиона, а также получить лицензию на участие в чемпионате. Проблемы «Вислы» никуда не делись, но пожертвование Блащиковски дало клубу время на поиск новых инвесторов.

«Андерлехт». Компани играл в футбол, управлял и инвестировал одновременно

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Венсан Компани вернулся в «Андерлехт» в 2019-м – сразу после того, как взял с «Манчестер Сити» внутренний «требл». В обращении к болельщикам он объявил, что будет играющим тренером и хочет прививать команде футбол Гвардиолы. Компани достался клуб со множеством проблем: на поле (шестое место и первый с 1964 года пролёт мимо еврокубков), в финансах (многомиллионные долги) и руководстве (разлад среди менеджеров). Футболист успокоил болельщиков, что пришёл в клуб надолго, и параллельно с игрой на поле и тренерством взял на себя роль ещё и инвестора.

С тех пор позиции «Андерлехта» не слишком улучшились (долги всё ещё существенны), но Компани не теряет энтузиазма.

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«Овьедо» и «Мурсия». Сборы со всего мира – купить акции мог любой неравнодушный

Фото: Adam Berry/Getty Images

В 2012 году «Овьедо» задолжал налоговой службе Испании € 12 млн. Деньги нужно было выплачивать частями, но средств на это не хватало – как-то за пару дней нужно было собрать сразу € 2 млн. Руководство обратилось к фанатам с просьбой о помощи – для этого нужно было купить акции клуба. Одна стоила € 10,75 (€ 11,50 с комиссией PayPal), за раз можно было приобрести до 90 акций. Клуб обещал, что разошлёт бумажные акции всем владельцам по почте – это были сертификаты на испанском с указанием имени, фамилии и количества купленных акций. Сумма набралась – вкладывались и футболисты, и болельщики со всего мира.

«Мурсия» тоже выжила благодаря неравнодушным болельщикам со всего мира. Клуб со столетней историей оказался на грани из-за руководителей, которые бросили его с обязательствами в € 50 млн. Футболисты несколько месяцев не получали зарплату, на стадионе за неуплату отключали свет и воду. Когда до банкротства и расформирования оставалось всего ничего, новое руководство воспользовалось примером «Овьедо»: запустило кампанию #HazloTuyo («Сделай это своим») и выставило на продажу акции. Их могли купить болельщики по всему миру – минимальный пакет в 10 акций стоил всего € 1,22, один человек мог приобрести до 8 200 бумаг. В числе прочих клубу помогли футболисты Хави Гарсия, Педро Леон, Пепе Рейна, а ещё около 300 россиян. В итоге «Мурсия» собрала необходимые € 1,5 млн и спаслась.

«Санкт-Паули» и «Хартс». Болельщики собирали средства на покрытие долгов

Немецкий клуб в 2003-м стоял на краю долговой бездны – избежать банкротства помогли фанаты. Они собрали почти € 2 млн за три месяца: продавали атрибутику, устраивали благотворительные рок-концерты и делали посильные пожертвования. К спасению клуба подключились местные бары, которые предлагали посетителям выпить за «Санкт-Паули» кружку пива или купить ящик. Часть вырученных средств отдавалась фанатам. Так финансовые трудности были преодолены – без привлечения каких-либо инвесторов. Сейчас «Санкт-Паули» идёт на первом месте во Второй Бундеслиге.

Похожая история произошла с шотландским «Хартс». В 2011 году Владимир Романов потерял интерес к проекту и вышел из него. За этим последовали задержки зарплат, аннулирование контракта с главным тренером, отток игроков и угроза банкротства.

Руководство «Хартс» попросило болельщиков купить хотя бы 3000 абонементов, чтобы на вырученные деньги выплатить долги в размере £ 800 тысяч. Болельщики план перевыполнили – продажи преодолели отметку в 10 000. Помощь в сборе средств также оказала ассоциация «Фонд Сердец» (The Foundation of Hearts), основанная болельщиками. Через некоторое время управление клубом было передано фонду.

«Панатинаикос» и «Портсмут». Фанаты спасли свои клубы, за что получили право ими управлять

Греческий клуб подкосил крупнейший кризис 2012 года – у «Панатинаикоса» накопились долги в размере € 30 млн. Президент Яннис Алафузос разработал план: он предложил продать долю (54,7% акций) бывшего владельца Янниса Вардиноянниса фанатам. Специально для этого было создано объединение болельщиков «ПАО Альянс 2012», членами которого мог стать любой желающий, а за небольшую сумму получить некоторые привилегии. За короткий срок участниками альянса стали 8606 человек. Вардинояннис спустя некоторое время принял решение отдать оставшуюся часть своих акций «Альянсу», и власть в клубе фактически перешла к болельщикам. К сезону-2013/2014 число членов организации достигло 9305 человек с общим взносом порядка € 2,5 млн, но по его окончании большая часть акций отошла Алафузосу и его кипрскому офшору. Схема, правда, сработала – клуб пережил кризис.

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Английский «Портсмут», некогда блиставший в Премьер-лиге, тоже спасли фанаты, когда клуб покатился по известному сценарию: долги, вылет, продажа лучших игроков и череда сменяющих друг друга руководителей. В 2013-м клуб купило акционерное общество болельщиков Pompey Supporters Trust, для которого главной задачей стало избавление команды от долгов. Фанаты жертвовали регулярно – в год набиралось около £ 2,5 млн. 29 сентября 2014 года было объявлено, что клуб рассчитался со всеми своими долгами. В 2017 году «Портсмут» купил Майкл Эйснер, бывший CEO The Walt Disney Company. После приобретения он признался: «Думаю, если бы не приверженность болельщиков, футбольного клуба в городе уже не было бы».

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