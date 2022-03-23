Слуцкий – самый критикуемый тренер России. Его карьера логично к этому скатилась?

Вспоминаем путь тренера «Рубина». Большие успехи, после которых что-то пошло не так.

После разгромного поражения от ЦСКА со счётом 1:6 «Рубин» оказался на десятом месте – максимально далекого от зоны теоретических еврокубков. А два поражения подряд подогрели дискуссию вокруг Леонида Слуцкого: не произошла ли переоценка его мастерства на фоне привлекательной открытости? Большого количества нефутбольных выступлений, музыкальных интервью и добрых историй.

Отвечать на этот вопрос прямо сейчас мы не будем, потому что мнений о работе Слуцкого существует множество. Мы лучше предоставим право выбора вам – напомним, как тренировал Слуцкий и каких успехов добился в клубах и в сборной России.

А вы голосуйте в комментариях, каким тренером вы видите Слуцкого и в чём его сила.

Глава 1 (краткая): первые успехи

В родном Волгограде Слуцкий был студентом-отличником и окончил институт физкультуры с красным дипломом. В 22 года набрал 12-летних мальчишек в «Олимпию» (в том числе будущих бронзовых призёров Евро-2008 Дениса Колодина и Романа Адамова), и к 1999 году его команда выиграла Кубок России по своему возрасту.

Глава 2: творчество в брошенном «Уралане»

В 2001 году Леонид взял дубль элистинского «Уралана», и, пока в сезонах 2002 и 2003 годов калмыцкая команда играла в Премьер-Лиге, дубль под руководством Слуцкого занял сначала четвёртое, а потом второе место. Когда же основной «Уралан» вылетел в дивизион ниже (их тренировал Игорь Шалимов), то Слуцкому дали уже основную команду.

В дебютной игре Слуцкого «Уралан» проиграл ЦСКА в 1/8 финала Кубка со счётом 0:4. Тогда 32-летнего тренера обыграла команда Газзаева с Акинфеевым, Рахимичем и Алексеем Березуцким в составе (будущими подопечными Слуцкого).

Тогда «Уралан» набрал отличную форму на сборах и после первых туров шёл среди лидеров. Слуцкий говорил, что всё начиналось «шикарно», однако зарплату не платили с января по май, и, когда руководители перестали приезжать к команде, «все всё начали понимать». Дошло до того, что у команды не хватало денег на возвращение домой из Махачкалы – повезло, что «Химки», как и «Уралан», летели с дозаправкой в Омске и тренер подмосковной команды Владимир Шевчук занял элистинцам денег.

Слуцкий также рассказывал про несколько странных матчей того периода. В первом «Уралан» вёл у брянского «Динамо» со счётом 3:0 – но сыграл 3:3. Через три недели вели у «Анжи» 5:1 – сыграли 5:5. Последний матч Леонид описывал максимально эмоционально: «Когда все ушли из раздевалки, я плакал навзрыд, была истерика».

Но долгой работы не получилось – уже через год клуб попал в финансовую яму, так что однажды на матч не набралось 11 футболистов, и тогда Слуцкий ушёл. А клуб вскоре расформировали.

Глава 3: «Москва» в еврокубках

После распада «Уралана» начал тренировать вторую команду футбольного клуба «Москва» и в первый же сезон – в 2004 году – выиграл турнир дублирующих составов.

Фото: РИА Новости

Через год – в 2005-м – Слуцкий стал главным тренером основной «Москвы» и вывел клуб на новый уровень.

Сезон-2005 – пятое место и попадание в Кубок Интертото.

Сезон-2006 – шестое место, а в Кубке Интертото «Москва» проиграла берлинской «Герте» и не смогла пробиться в Кубок УЕФА.

Сезон-2007 – четвёртое место (одно очко уступили ЦСКА) и зона еврокубков.

Также в 2007-м команда вышла в финал Кубка России, где проиграла «Локомотиву» под руководством Анатолия Бышовца (матч с тем самым голом Гарри О’Коннора).

К достижениям Слуцкого также можно отнести то, что за ту его «Москву» начал играть Кирилл Набабкин.

Как раз после успехов с «Москвой» спортивный журналист Игорь Рабинер назвал Слуцкого «Русским Моуриньо».

Глава 4: «Крылья Советов» и «странная» отставка

Дальше – «Крылья Советов» и первая полноценная предсезонка Слуцкого с клубом Премьер-Лиги. Дебют на новом месте получился удачным: благодаря голам Савина, Калачёва и Тихонова «Крылья» разгромили на выезде «Терек» со счетом 3:0.

В первом самарском сезоне Слуцкий довёл команду до шестого места и долгожданных еврокубков, а в следующем году «Крылья» после шести туров шли на первом месте. Но через полтора месяца карьера Слуцкого в Самаре надломилась.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Историю с уходом Слуцкого из «Крыльев» в спортивных медиа называют «мутной».

Всё началось с того, что «Крылья» проиграли странный матч в Грозном со счетом 0:3. Настолько странный, что комментатор встречи Алексей Андронов признался: такие игры убивают в футболе то, за что его действительно любят болельщики.

Результат отразился на будущем Слуцкого и его команды. Сначала «Крылья» вылетели из отборочного раунда Кубка УЕФА, в чемпионате опустились на 10-е место (ниже «Терека»), и вскоре тренер ушёл.

22 побед в 59 матчах стало достаточно, чтобы через две недели после отъезда из Самары тренера пригласили в ЦСКА.

Глава 5: ЦСКА как вершина в карьере Слуцкого

Шесть успешных лет, в течение которых армейцы почти не опускались ниже второго места, регулярно играли в Лиге чемпионов.

1. Слуцкий начал с победы над «Тереком», в следующем матче его ЦСКА сыграл 3:3 на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» и в итоге вышел из группы Лиги чемпионов впервые в истории клуба. Дальше – проход через «Севилью» в четвертьфинал. До сих пор ни один российский клуб не повторил этот успех.

Фото: Michael Regan/Getty Images

2. Первый полноценный сезон Слуцкого в ЦСКА – второе место, выше оказался только «Зенит». В том же сезоне, в мае 2011 года, Слуцкий завоевал свой первый трофей во взрослой тренерской карьере – ЦСКА взял Кубок России, обыграв в финале «Аланию».

3. Сезон-«полторашка» 2011-2012 годов ЦСКА завершил на третьем месте, а затем начались «золотые» годы Слуцкого в ЦСКА. Причём каждое чемпионство добывалось драматично – либо в последнем туре, либо после длинной победной серии.

4. Сезон-2012/2013 стал для Слуцкого самым успешным в ЦСКА – команда собрала «требл» из чемпионства, Кубка и Суперкубка России. Причём сезон начали с вылета из Лиги Европы от шведского АИКа и двух поражений в трёх стартовых матчах, после которых ЦСКА одержал 12 побед в 13 матчах. Чемпионство отмечали за тур до конца сезона.

Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

5. Через год армейцы снова стали чемпионами и забрали Суперкубок. Причём после поражения от «Динамо» в 20-м туре со счетом 2:4 армейцы опустились на пятое место и отставали от лидирующего «Локомотива» на девять очков. А дальше была победная серия из 10 матчей и «золотой» гол Зорана Тошича в ворота «Локомотива». Второе чемпионство подряд!

6. В сезоне-2014/2015 – второе место.

7. В сезоне-2015/2016 ЦСКА набрал 65 очков и в шестой раз в своей истории стал чемпионом России.

За всё время в ЦСКА Слуцкий трижды становился тренером года по версии РФС – в 2013-м, 2014-м и 2016-м. Хотя отношения с фанатами и, главное, их отношение к игре того ЦСКА были неоднозначными.

Глава 6: сборная России

В августе 2015 года Слуцкий стал главным тренером сборной – Россию надо было спасать после того, как Фабио Капелло оказался близок к непопаданию на Евро-2016. При Слуцком обновлённая сборная (и визуально открытая и улыбающаяся) выиграла четыре матча из четырёх и напрямую вышла на Евро-2016.

Результаты России на чемпионате во Франции вы знаете: ничья с Англией и поражения от Словакии и Уэльса. И новости про драку, путаница с капитанской повязкой в последнем матче и собрание группы игроков в гостиничном номере с неутешительными выводами.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

После вылета на групповом этапе (хотя на том турнире выходили и некоторые третьи места) Слуцкий ушёл из сборной.

Глава 7: Англия

Период в «Халл Сити» – это когда из команды Слуцкого почти каждый день уходили игроки. В Англии шутили, что Слуцкий за несколько месяцев потренировал три состава. Первый он наигрывал на сборах, второй начинал сезон, а третий образовался к пятому туру.

Контракт тренера с клубом расторгли обоюдно – «Халл» на тот момент шёл на 20-м месте из 24 в Чемпионшипе.

Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Глава 8: Нидерланды

В 2018-м Слуцкий уехал в голландский «Витесс», взяв клуб на шестом месте в чемпионате. Понадеялся, что команда поборется за третье, а на первый перерыв в сезоне-2018/2019 ушёл на пятом.

В городе Арнем российский тренер рисовался в образе доброго и колоритного персонажа. На его первую и при этом открытую тренировку пришли семь тысяч зрителей, а вскоре клуб запустил в продажу шапки-ушанки.

Фото: Getty Images

Слуцкий удивил новыми порядками: после выездных матчей игроки возвращались напрямую домой (а не на базу, как ранее) + ввёл двухразовые тренировки + на командные обеды можно было приходить свободно, а не всем вместе.

Слуцкий жил в небольшой квартире рядом с соседями-пенсионерами, иногда водил клубную «Ауди», а в основном катался по городу на велосипеде. И решил, что голландский учить не будет – английского, по его словам, было достаточно, чтобы доносить мысли команде. В штабе ему помогали братья Березуцкие и скаут Олег Яровинский.

Однако после пяти поражений подряд Слуцкий сам подал в отставку. И европейское путешествие, запланированное на десять лет, приостановилось осенью 2019 года.

Глава 9 (с открытым финалом): Казань

Сейчас Слуцкий в «Рубине». Сезон-2020/2021 для команды и её тренера получился удачным:

четвёртое место;

яркая атакующая игра, в том числе усилиями молодого таланта Хвичи Кварацхелии;

клуб впервые за последние шесть лет пробился в еврокубки (правда, так и не прошёл квалификацию Лиги конференций).

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сейчас «Рубину» Слуцкого гораздо сложнее. Игроки травмируются и вылетают из состава, судейские решения нервируют команду и её тренера, что иногда выливается в яркие и не совсем цензурные речи после матчей. Сейчас Слуцкого, который переживает один из самых непростых периодов в карьере, из российских тренеров критикуют больше всех.

Что дальше?