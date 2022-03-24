«Закрыла учёбу на 24 млн». Путь футболистки сборной России: из Липецка — в США и Серию А

Алина Мягкова — футболистка сборной России и бывшая защитница «Локомотива». Она совмещала учебу в медицинском институте в Москве с тренировками, а потом получила стипендию и уехала в студенческую лигу США. В январе 2022 года стала игроком итальянской «Вероны». Мы пообщались с Алиной в середине февраля. Перед вами – монолог Алины, в котором она рассказала об учёбе в Америке, женском футболе в России, своём ментальном здоровье и сложности чемпионата Италии.

Фото: rfs.ru

— В 2018 году я запостила твит о том, что хотела бы пожить в США, – говорит Алина, – а в 2022 году я закончила бакалавриат в университете Сиракьюса в штате Нью-Йорк, побывала в Чикаго, Лос-Анджелесе. Как и мечтала. Многие мне это теперь припоминают — звучит как магия Тома Холланда, у которого сбывается всё, о чём он говорит.

В Москве я училась в медицинском институте на врачебном деле, но бросила после третьего курса. Больше не смогла совмещать. Начались долги, преподаватели не шли навстречу, я пропускала занятия из-за тренировок и матчей в «Локомотиве».

Мои родители очень строго относятся к учёбе: я могу играть в футбол, только если буду учиться. Поэтому, когда появился вариант со стипендией в США, они меня поддержали. Я поступила в университет по футбольной стипендии и стала игроком женской студенческой команды. Весной 2020-го я вернулась в Россию из-за того, что в кампусе бушевал коронавирус. Учёбу перевели в онлайн, а тренеры разрешили играть в футбол здесь, чтобы не терять практику. Так я второй раз стала игроком «Локомотива».



Потом зимой я возвращалась в университет и выступала в студенческой футбольной лиге, а всё остальное время играла за «Локо» в чемпионате России. В студенческой лиге нет трансферного листа, поэтому я могла спокойно числиться в двух командах.



В прошлом году я вместе с «Локо» выиграла Суперкубок, а в августе уехала доучиваться финальный семестр. Оставалась в США до конца учёбы из-за истекающей визы — продлить её не было возможности из-за закрывшихся консульств. А девчонки потом ещё завоевали чемпионство и Кубок России.

Фото: women.fclm.ru

Переезд в Италию: из российского топ-клуба в команду-аутсайдер

Я закончила учёбу и стала свободным игроком, после чего на меня вышел скаут «Вероны» – предложил перейти к ним до конца сезона. У меня нет агента.



Был ли это рискованный переход, учитывая, что «Локомотив» выиграл все трофеи в прошлом сезоне, а я перехожу в команду-аутсайдер чемпионата Италии? Нет. На каком бы месте ни была команда, Серия А — сильный чемпионат. Я наберусь опыта, играя против таких топов, как «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Они ничем не уступают по уровню «Барселоне», «Челси» или другим европейским грандам.

Верона — очень красивый город, нам снимают апартаменты в центре. После тренировок удаётся посмотреть красивые места. Правда, Италия — очень спокойная и расслабленная. Выходишь в полдень на улицу, а там три человека сидят и пьют апероль, а какая-нибудь бабуля — кофе. Я очень люблю Москву и Нью-Йорк за постоянное движение: заходишь в метро, тебя сбивает толпа — сразу чувствуешь жизнь и вспоминаешь, зачем вообще вышел. Не шучу, обожаю это чувство.

Европейский и американский женский футбол сильно отличаются. В США всё заточено на силовом футболе, очень важны единоборства. Ты берёшь мяч и протаскиваешь его на себе, как трактор, обводя всех на пути. А в Италии игра идёт через пас. Здесь намного больше тактики. Тактика — не самое моё сильное качество, поэтому сейчас я отрабатываю этот навык. Очень быстрое движение мяча через пас и высокие скорости. Давно так не играла.



Я всегда успею вернуться. Но я хочу попробовать: набраться опыта, выучить новый язык, быть адаптивнее к разным тренерам и системам. Трофеи не главное.

Фото: hellasveronawomen.it

Сериал «Эйфория» в реальности: особенности жизни в США

Первую неделю в Италии я провела на карантине — тест на коронавирус оказался положительным. Сидела в отеле, смотрела сериалы и фильмы. Посмотрела сериал «Эйфория» и поймала флешбэки от университетского кампуса — много похожих персонажей.

Я училась на факультете коммуникаций (Psychology and Communication Studies). У нас был парень, который считал себя королём. Серьёзно, он приходил на учёбу в «королевской» одежде: меховая накидка, корона и огромный нож на поясе. И всем было плевать. Даже если бы он достал этот нож, там же разрешена носка оружия.



Или, например, девушка училась на журналиста, ей тогда было 23. Она приходила на учёбу с огромной плюшевой игрушкой в виде собаки и всем говорила, что эта собака помогает ей добывать информацию. На полном серьёзе. Игрушка всегда была у неё в руках или на столе во время пар. В общем, полно странностей.



У американцев дружба не такая, как у нас. Ты не пойдёшь с кем-то выпить кофе. Там вы друзья, если вы вместе ходите на вечеринки или на американский футбол. У меня была большая компания из русских ребят, которые тоже занимались спортом в университете.

Фото: cuse.com

Сначала я была в шоке от американского сленга — много неожиданностей. Например, как-то раз ко мне подходит подруга и говорит: пойдём на pregame. Я подумала: наверное, какая-то тренировочная игра — «перед игрой». Странно, что в такое позднее время. Оказалось, что pregame — это когда ты собираешься у кого-то дома напиться перед тем, как поехать в клуб или в бар. Сразу скажу, что такое было только в межсезонье, во время сезона твой организм с таким просто не справится.



Ещё я удивилась, что многие американцы верят в стереотипы о русских. Некоторые рассказали мне про медведей на улице (что они как кошки или собаки), что я могу съесть лёд, вообще не чувствую холода и что каждая русская семья на ужин пьёт водку. Я отвечала: нет, ребят, вы пьёте больше водки, чем все мои знакомые.

Фото: Личный архив Алины Мягковой

В США очень много тренировок в зале — я была удивлена от того, какие веса они там поднимают. В нашей конференции было 14 команд, а всего в студенческой лиге их 300. 300 команд и более 40 конференций! Мы играли каждые 4 дня. Параллельно ты учишься и тренируешься.



В конце одного сезона 8 игроков порвали крестообразные связки. Из 28 футболисток к финальному матчу нас осталось 13 или 14. Все игнорируют перегрузки, поэтому даже от эмоционального напряжения многие хватали травмы.

В целом режим был, как у робота: в 6 утра подъём, завтрак, 4 часа тренировок, душ, обед, пары (и на них нельзя отсидеться, надо активно участвовать), потом ужин, выполнение домашнего задания и отбой в 10 вечера. Это тяжело, но я сделала ключевую ошибку в своём отношении к учёбе: задрала планку и сильно ругала себя, если балл за тест был не 98, а 95.



В какой-то момент нервная система устала и дала сбой: начались тяжёлые панические атаки. Всем моим знакомым, пережившим подобное, прописали лекарства, с которых он сейчас не могут слезть. Мне повезло обойтись без этого: я вела дневник тревожности, начала ходить в бассейн, много разговаривала с друзьями, тренерами и родителями.

К счастью, в США очень понимающе относятся к тревожным состояниям: тренеры и преподаватели давали мне советы, как с этим справиться. В России мне бы, наверное, сказали: что ты выдумываешь ерунду, иди лучше ещё потренируйся. Наш менталитет почему-то не принимает важность психического здоровья.



Я бы хотела поступить в магистратуру о Mental Health Studies и изучить здоровье мозга. Особенно у спортсменов.

Фото: Личный архив Алины Мягковой

Что в США с женским футболом?

В университете в США спортсмен = звезда. Ты элита. Идёшь по кампусу с нашивкой Women’s Soccer Team, все тебя уважают за то, что ты представляешь их университет. Преподаватели идут навстречу, тебе платится большая стипендия. У нас даже была своя чирлидерская команда.

Женская сборная США по футболу — одна из лучших в мире, они действующие чемпионки мира. Если детально посмотреть на состав, то можно увидеть, что почти все игроки прошли через студенческую лигу. В США нет академий, а футбольная секция есть в каждой школе. Ты с детства выбираешь свой вид спорта, играешь в него, поступаешь в университет по спортивной стипендии и продолжаешь играть, совмещая спорт с учёбой. После диплома ты можешь пойти на драфт, то есть пройти отбор в профессиональную лигу. Учитывая, что в одном дивизионе студенческой лиги было 300 команд, можно понять, какая там бешеная конкуренция.



Драфтуются в основном американки, в этом году из 50 выбранных только две девочки не из США: одна футболистка из сборной Англии, вторая — из Германии. К слову, на драфте было 400 человек. Вот как много людей хочет играть в футбол. Я хотела там поучаствовать, но мне сразу сказали, что без американского паспорта шансов мало.

Даже на матчах студенческой лиги заполнен весь стадион. Почему? Наверное, из-за соцсетей — каждый университет делает классные анонсы матчей своих команд. Многие студенты приходят так провести время. Я как-то попала на матч по американскому футболу нашей университетской команды — народу было бешеное количество. У нас на РПЛ ходит меньше.



В американском чемпионате много звёзд: Алекс Морган, Марта, Кристал Данн — она классный крайник защитник. Ещё есть Тринити Родман, которая стала самой высокооплачиваемой футболисткой в США. В 19 лет! Она попала в профессиональную лигу сразу после школы, минуя университет.



Там совсем другое отношение к футболу. Это самый популярный спорт среди девочек, постоянно встречаешь маленьких детей с мячом в руках и в атрибутике какого-нибудь клуба.

Главные проблемы российского женского футбола

Основная проблема российского женского футбола в том, что мало академий. Всегда был только интернат «Чертаново», и всё.



Сейчас женский футбол начинает развиваться, открываются новые школы. Кажется, что у современных футболисток разные уровни — кто-то самоучка, кто-то поздно пришёл в футбол, причины разные. Чтобы добраться до европейского уровня, нужно подождать хотя бы лет 10-15, когда подрастут девочки, которые сейчас пошли в академии «Локомотива», ЦСКА, «Зенита», «Чертанова» и других клубов. В этом году открылся набор в «Спартак» и «Динамо». Это точно принесёт свои плоды.



Думаю, что в новом сезоне «Локомотив» снова всё выиграет (в прошлом сезоне женский «Локо» выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок. — Прим. ред.), команда — топ!

Фото: fclm.ru

Отношения со сборной России

Я пропустила последние полгода в сборной — сначала из-за того, что не могла выехать из США, сейчас — из-за аварии. 31 декабря я попала в аварию на такси в Москве, рассекла лоб, бровь, кровищи было — ужас. Ехала в аэропорт, чтобы улететь в Липецк, но в итоге уехала зашивать лицо. Сейчас играю в защитной маске, как Бэтмен. Думаю, что к лету заживёт и маску можно будет снять.



Кстати, когда играли в Нидерландах, заметили, что на матчи их женской сборной приходит полный стадион. Думали, что услышим подсказ от Елены Александровны (Елена Фомина тогда была тренером сборной. — Прим. ред.) на поле, а в итоге 30 тысяч болельщиков. Можно представить, как громко там было.

Кумиры детства в мире и РПЛ

В детстве мне нравился Месси. А сейчас — скорее, Роналду. Из защитников мой любимый игрок — Альфонсо Дэвис из «Баварии».



Мне нравится «Рубин» Слуцкого. Правда, в этом сезоне у них дела не очень. В прошлом было очень интересно смотреть, как они, не имея именитых игроков, конкурируют со всеми топами. Плюс Слуцкий открыл Илью Самошникова — сейчас он классный крайний защитник. Марио Фернандес — любовь. Он симпатичный, крутой защитник. Жаль, что я ещё не пересекалась с мужской сборной. Ещё мне нравится Рифат Жемалетдинов из «Локомотива». У них было классное взаимодействие со Смоловым.

Как из Липецка уехать в университет президента США?

В 2018 году в пресс-службе «Локо» меня спросили, с кем бы я поменялась жизнями. Я тогда жутко фанатела от Элджея, поэтому ответила, что с ним. Сейчас я бы сказала, что хочу на один день поменяться жизнями с крутой футболисткой «Лиона» или «Орландо Прайд». Чтобы посмотреть, как она тренируется, что она ест, какой у неё режим.



Я очень хотела попасть на свой выпускной в мае. Диплом мне должны прислать на почту, но очень хочется прийти на саму церемонию — бросить шапочку бакалавра.



Год обучения в Сиракузском университете стоит 6 миллионов. Получается, что благодаря футболу я закрыла себе учёбу на 24 миллиона рублей.



Звучит как книга «Топ-3 лайфхака, как из Липецка уехать учиться в университет президента США». Мои лайфхаки такие:

мечтать и верить, что мечты сбываются;

много работать, даже если что-то не получается. Заткнуться и смотреть на свою цель. Ты справишься;

надо помнить, что без удачи всё может пойти не так. Это то, что от нас не зависит.

Мне бы хотелось пожить в разных странах, поиграть в разных чемпионатах. Понять, в какой стране лучше всего строить семью. Сейчас мои любимые города — это Лос-Анджелес, Чикаго и Москва. Мечтаю стать футболисткой профессиональной лиги США. Для этого мне надо завоевать имя и засветиться в Европе.



Надо написать об этом твит.