Разочарование сезона в России. Почему Зобнин выпал из основы «Спартака»

«Спартак» остаётся эталоном нестабильности. После максимально спорной первой половины сезона с провалом в РПЛ и первым местом в группе Лиги Европы красно-белые сменили тренера, но противоречивые результаты никуда не делись. Команда способна выдать вспышку вроде уверенной победы над «Динамо», а потом поразительным образом слить ослабленному «Краснодару» и скатать ничью с аутсайдером чемпионата.

В составе «Спартака» хватает и тех, кто старается вытащить сезон, и тех, кто разочаровывает. Уже много сказано про Джордана Ларссона, который превратился из топ-бомбардира в тыкву. Поэтому сфокусируемся на ещё одном разочаровании сезона — Романе Зобнине.

Проблемы у Зобнина начались ещё прошлым летом. После удачного сезона-2020/2021 полузащитник «Спартака» поехал со сборной России на Евро. Чем это приключение закончилось, вы наверняка помните: жуткий «привоз» Романа в решающем матче с Данией и вылет на групповой стадии.



В «Спартаке» Зобнина ждал уже новый тренер — Руй Витория заменил Доменико Тедеско. У португальца Роман по-прежнему был футболистом основы, но заметно просел в игровом плане. Зимой у красно-белых вновь сменился тренер — пришёл Паоло Ваноли. Итальянец моментально лишил Зобнина статуса неприкасаемого. И не просто так.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Чтобы убедиться в спаде Зобнина, обратимся к статистике InStat. Вот интересные цифры:

в этом сезоне Зобнина уже 10 раз меняли в ходе матча. Для него это (анти)рекорд за всё время в «Спартаке», хотя сезон ещё не завершён;

Роман сильно сбавил в обострении. В этом сезоне у него семь ключевых передач, и если в оставшихся матчах ситуация резко не изменится, это будет антирекорд. Предыдущий минимум для Зобнина — 15 пасов в 2017/2018, в остальных сезонах было в среднем около 30;

Зобнин стал меньше идти в обводку. В этом сезоне у него всего 58 попыток. В трёх последних кампаниях этот показатель плавал от 136 к 173. Пока Роман не дотягивает даже до графика неудачного сезона-2017/2018, когда было 98 попыток;

снизилась активность Зобнина в целом. Этот сезон, скорее всего, станет худшим для него по отборам на чужой половине поля. На данный момент их всего 18, хотя в последние годы было 60-70;

сбавил Зобнин и в единоборствах в воздухе. 54 процента выигранного верха в нынешнем сезоне против 60+ в последние годы.

Ещё одна проблема Зобнина — травмы. Если пару лет назад Роман казался стальным футболистом и «русским Милнером», способным стабильно бегать 90 минут пару раз в неделю, то сейчас всё иначе. За всю карьеру у него были две серьёзные травмы: «кресты» в 2017-м и мениск годом позднее. В нынешнем сезоне Зобнин уже пропустил восемь матчей «Спартака» из-за мышечных повреждений — минус месяц в начале осени и ещё почти три недели в конце. Для понимания: в предыдущие два года красно-белые не смогли рассчитывать на хавбека всего в трёх встречах.



Вы наверняка заметили, что по статистике нынешний сезон Зобнина близок к цифрам 2017/2018. Но неудачи тех времён связаны с тем, что футболист сначала лечил связки колена, а потом набирал форму. А что сейчас? Загадка.



Разумеется, спад не мог не сказаться на стоимости Зобнина. Портал Transfermarkt в конце декабря оценил полузащитника в € 11 млн, хотя ещё в мае цифра была на € 2 млн больше. Сейчас сумма наверняка была бы ещё ниже. Да и трудно представить клуб, который отдал бы за нынешнего Зобнина такие деньги. Пора прибавлять!