Россия всё же дождалась нового лимита на легионеров. Но теперь он вызывает недоумение

Российский футбольный союз утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ. О решениях, принятых на исполкоме РФС, организация сообщила на своём официальном сайте:

— Установить начиная с сезона-2022/2023 гг. для участников чемпионата России по футболу среди клубов РПЛ обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более 8 легионеров.

— Установить начиная с сезона-2022/2023 гг. для участников чемпионата обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист для участия в чемпионате не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.

Как в РФС прокомментировали изменение лимита на легионеров

Итак, от лимита «8+17», при котором каждый клуб имел право внести в заявку как на сезон, так и на матч не более восьми иностранцев, РПЛ переходит на лимит «13+12». Может быть, даже правильнее называть его «8+5», поскольку на поле по-прежнему будут находиться максимум восемь легионеров одновременно, а всего по ходу матча команда сможет использовать до 13 зарубежных футболистов (то есть ещё пятеро – запасные). Президент РФС Александр Дюков прокомментировал введение нового лимита:

«Что касается вопроса лимита, то обсуждение было давно. Обсуждали с Минспорта. Было вынесено решение о переходе на следующее регулирование: в заявке клубов должно быть не менее 12 доморощенных игроков – четыре из них должны быть подготовлены клубом. Значит, легионеров может быть 13 в заявке, а на поле – не больше восьми.

Данное предложение обсуждалось в совокупности с другой мерой – введение налога на легионеров, создание фонда из этих отчислений, средства откуда пойдут российским клубам, которые будут использовать молодых игроков. Но теперь решение по этой мере будет принято только после стабилизации финансовой и экономической ситуации.

Решение по лимиту стратегическое. Мы исходим из того, что нынешняя ситуация будет носить краткосрочный характер, а нам нужно принимать стратегические решения. Как только проект приказа Минспорта выйдет, бюро исполкома по лимиту решение примет. По лимиту была проведена аналитическая работа, мы нашли аргументы для Минспорта. Мы вышли на это общее решение. Данный лимит не обязывает же иметь 13 легионеров – это даёт свободу клубам. Это решение принято в интересах российского футбола».

Почему в новом лимите на легионеров нет смысла

Изменение лимита на легионеров давным-давно напрашивалось. Очевидно, что прежнее правило «8+17», скорее, приносило вред российскому футболу, нежели пользу: клубы РПЛ страдали в еврокубках, уступая соперникам на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы в качестве состава, а наша национальная команда не становилась сильнее от того, что кто-то искусственно получал место в основе. В этих условиях только цены на игроков с паспортом РФ росли, их зарплаты и агентские.

Мы уже не единожды обсуждали эту тему на «Чемпионате». Единственно верным правилом, связанным с отсеиванием иностранных футболистов, казался лимит по качеству. Он давал возможность соблюсти интересы и участников еврокубков, и сборной России. Подробнее – тут:

Однако в новых экономических и политических реалиях обсуждение лимита на легионеров вообще выглядит бессмысленным занятием. Реакция на него – недоумение. Уже четверть или даже почти треть зарубежных футболистов покинула Россию. Нашим клубам на сегодняшний день закрыта дорога в еврокубки, а без участия в международных турнирах ни один сильный иностранец, скорее всего, не захочет переходить или оставаться в РПЛ. Вдобавок с падением курса рубля трудно будет просто выдерживать конкуренцию за легионеров на трансферном рынке, находить средства на их зарплаты. Тут бы со своими как-то договориться о снижении зарплат, удержать российских звёзд в лиге.

Об этом думают и руководители клубов. Например, спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский на днях выразил мнение, что даже восемь легионеров – это «роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить». Что уж говорить о 13 иностранцах в команде.

Но из комментария Дюкова понятно: в РФС верят, что ситуация изменится, и принимают стратегические решения. Хотелось бы, чтобы экономика клубов была такой же прочной, как вера руководителей российского футбола. Иначе мы получим лигу с балластом из 208 посредственных иностранцев, закрывающих дорогу в состав нашей молодёжи, которой теперь уже будет сложнее уезжать в Европу, не получив шансов в РПЛ.