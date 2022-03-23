Зачем вообще собралась сборная России и с кем она будет играть? Ответы Валерия Карпина

Сборная России уже несколько дней тренируется в Новогорске под руководством Валерия Карпина. Многие болельщики задаются простым и логичным вопросом: «Зачем футболисты поехали на сбор, если Россия не сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022?» Ответ на этот, как и на многие другие вопросы, дал главный тренер национальной команды.

«Надежда умирает последней»

Сборная России приехала в Новогорск с определённой целью и надеждой. «Задача на этом сборе — вспомнить требования, которые были к отборочным матчам, – говорит Карпин, – надо периодически всё вспоминать. По поводу заключительного дня сборов — думаем, как сделать. На тренировке не было Сарвели и Сафонова. У Матвея ушиб локтя, у Сарвели чуть напрягалась задняя. Ушёл пораньше Ионов — после ушиба побаливает колено», – начал Валерий Карпин.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается предстоящих матчей на тренировочном сборе, то главный тренер сборной России не стал раскрывать секреты, с кем она будет и в каком пройдёт формате. Раньше была информация о возможной совместной тренировке с молодёжной сборной (которая будет закрыта от СМИ). Сегодня Карпин заявил, что, возможно, у первой команды будет двусторонняя игра с молодёжкой, а решение о конфиденциальности матча ещё не принято.

21 марта CAS отказал в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыков ЧМ на более поздний срок. Несмотря на это, главный тренер сборной России верит в мизерный шанс сыграть с Польшей: «Надежда на ЧМ? Надежда есть, она умирает последней. Игроки в нормальном состоянии. Конечно, расстроились из-за отмены стыков. Но узнали про это не вчера. Никто не радуется, но и не плачет».

«Насколько честно, что поляки сразу вышли? Нечестно»

После отстранения сборной России от участия в международных соревнованиях команда Польши автоматически вышла в финал отбора ЧМ-2022. Валерий Карпин рассказал о своём мнении на этот счёт и побывал в шкуре соперника: «Я бы настаивал на том, чтобы Польшу исключили, если бы у них была такая ситуация. Просто чтобы не играть с ними, их позиция понятна. Будет интересно посмотреть, по какой схеме будет играть Польша в стыковых матчах. Буду ли желать неуспеха? По барабану. Остальные сборные тоже не особо нас поддерживали. Насколько честно, что поляки сразу вышли? Всё нечестно», – сказал главный тренер.

Рубрика: сборная России и Артём Дзюба

У Валерия Карпина было желание вызвать на этот сбор новых игроков и сделать акцент на футболистах, которые уже выступали за сборную России. Вне заявки остались представители зарубежных клубов, которым было бы тяжело добраться в Москву из-за логистики, и бывший капитан национальной команды Артём Дзюба, пропускающий сбор из-за семейных обстоятельств. И разговор на эту тему снова получился ярким.

«Интерес к сборной даже без матчей не ассоциирую со своей персоной. Была бы здесь другая персона, вы бы не приехали, что ли? Сергееву надо уменьшить жировую. Пиняев? Сейчас буду смотреть его в молодёжке. Правда ли то, что объяснение по Дзюбе — это только прикрытие, а на самом деле мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карпин — о новом лимите на легионеров

Также сегодня был принят новый лимит на легионеров (начнёт действовать с сезона-2022/2023). Новые условия – обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более восьми легионеров. По мнению Карпина, эта проблема уже неактуальная.

«Клубы первой пятёрки проголосовали против? Решение ещё не принято. Всем известно, что все смотрят за своим. Легионерская проблема уже никого не волнует. В 2008 году я вернулся в Россию и говорил про лимит, до 2018-го всем было по барабану».