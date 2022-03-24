Российский футбол забанен лишь временно. И паника сейчас только навредит

РФС не стал удовлетворять идеи РПЛ по мораторию на вылет и расширению лиги. Это видится разумным решением. И теперь самое время обратить внимание на другие темы, которые были сегодня затронуты в Доме футбола.

Внимание сейчас сфокусировано на словах Леонида Федуна, который сказал, что Россию могут исключить из ФИФА и УЕФА. Напомню, что пока наши клубы и сборную отстранили только «до дальнейшего уведомления». Сейчас решение коснулось «Спартака» и стыковых матчей за ЧМ-2022. Что будет со следующим сезоном — не знает никто. Допустят нас или нет – тут даже непонятно, какой из двух сценариев вероятнее.

Исключение из ФИФА и УЕФА – худший вариант из возможных, который вообще разорвёт связи между Россией и футбольным миром. И, судя по всему, говорить об этом сейчас просто неактуально. Скорее всего, до такого не дойдёт. Вот несколько причин:

Это просто неадекватно. Отстранение «Спартака» и сборной было уже чрезмерным по регламенту. Решения, скорее, понятийные, чем соответствующие правилам. Тяжело представить, что ФИФА и УЕФА пойдут на ещё более жёсткий шаг. Нет никаких сигналов от ФИФА и УЕФА, что такое решение возможно. Вариант исключения РФС из футбольной семьи фактически отсутствует в публичном пространстве. Такой повестки нет даже у условных англичан, которые обычно требуют максимальных санкций в отношении российского спорта. Сейчас об исключение из ФИФА и УЕФА заговорили из-за высказывания Леонида Федуна. Человека, который склонен будоражить несбывающимися радикальными сценариями (если что, «Спартак» так и не снялся с РПЛ и вроде даже не будет передан болельщикам). Хотя даже Федун сделал своё предположение условно: «Никто не знает, что будет в будущем. Есть вариант, условно, что нас исключат – или не исключат — из ФИФА и УЕФА». Важно понимать, что для России международный футбол приостановлен. Поставить на паузу – это не то же самое, что отказаться. Это касается и ухода спонсоров, и отъезда легионеров. Ожидается, что они в какой-то момент вернутся. РФС ясно даёт понять, что старается сохранить связь с ФИФА и УЕФА. Александр Дюков заявил, что регулярно общается с обеими организациями и исходит из того, что приостановление участия наших команд носит краткосрочный характер. Хочется верить, что президент РФС что-то знает. А ещё Россия хочет принять Евро-2028 или Евро-2032. Оставим в сторону вопрос о том, насколько это вероятно, но с нашей стороны посыл достаточно чёткий: мы хотим остаться в международном футболе.

Понятно, теоретически возможно что угодно. И всё же, пока нет оснований утверждать, будто у нас не будет еврокубков в следующем сезоне (пускай даже часть читателей в этом убеждена, судя по комментариям). И тем более пока нет поводов говорить об исключении России из ФИФА и УЕФА. Это отбросило бы наш футбол на другой уровень. Только люди, далёкие от спорта, считают, что чемпионат состоящий из россиян позволил бы им лучше развиваться. В реальности: конкуренция в командах рухнет, и игроки будут ещё больше деградировать без международных турниров.

Футбол – это не фигурное катание или синхронное плавание, где Россия доминирует. Увы, в футболе и без нас спокойно проживут. В Европе мало кто будет переживать из-за отсутствия России в еврокубках. Если кто-то забыл, то уже этим летом наша страна откатится на 19-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

В любом случае сейчас меньше всего стоит паниковать. Как после слов Федуна чувствуют себя легионеры из РПЛ? Вряд ли испытывают оптимизм. Не в наших интересах запугивать самым неприятным развитием событий. Тем более что к нему пока нет предпосылок. Ещё есть шанс, что в ближайшие время всё пойдет на спад. Тогда не будет и поводов отстранять наши клубы от следующего сезона еврокубков.