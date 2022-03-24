В России есть свой Хвича? Статистика Султонова из «Торпедо» поражает

Когда-то от полузащитника избавился ЦСКА. Но, кажется, он снова готов к РПЛ.

Мухаммад Султонов – главная звезда первой половины сезона-2021/2022 ФНЛ. 29-летний атакующий полузащитник летом сменил «Нижний Новгород» на «Торпедо» и принёс рекордные € 25 тыс. в казну клуба Кержакова. Султонов стал одним из двух игроков нижегородской команды, за которых клуб смог выручить хоть какие-то деньги. А в «Торпедо» вингер стал главной действующей силой и только за лето и осень забил девять голов и отдал 11 результативных передач.

Как Султонов пробирался через ПФЛ к «золотому» сезону в составе «Ротора»

Султонов – воспитанник ЦСКА. Оттуда он перешёл в «Локомотив», где дебютировал во взрослом футболе. Полузащитник провёл два неплохих сезона за дубль команды, а затем дважды менял клубы – сыграл 12 матчей за «Спартак-Нальчик» и 31 встречу за «Тосно». Переход от ПФЛ к «Лучшей лиге мира» Султонову дался непросто: если за полтора года в третьем по силе дивизионе он забил 15 голов, то в 43 играх на уровне ФНЛ отличился только один раз.

Не помогла даже смена клуба. Став игроком «Шинника» летом 2015 года, полузащитник отметился всего семью голами в двух сезонах (69 матчей). При этом важно отметить: Султонову доверяли тренеры, он в среднем проводил на поле 65 минут за матч. Прогресс вингера случился в сезоне-2017/2018: в 36 встречах Мухаммад забил шесть голов и три раза ассистировал партнёрам. Однако «Ротору» это не помогло: команда закончила чемпионат в зоне вылета, но осталась в ФНЛ на следующий год (магическим для нашего футбола образом).

Фото: vk.com/fc.rotor

Пропустив вторую половину 2018 года, Султонов вернулся и за полтора года оформил 13+5 по системе «гол+пас». В сезоне-2018/2019 «Ротор» финишировал 11-м, а годом позже занял первое место. В «золотом» сезоне Султонов прибавил, отметившись девятью мячами, пять из которых забил с пенальти. А в августе 2020 года воспитанник ЦСКА дебютировал в РПЛ за волгоградскую команду. За первые пять туров Султонов ничем не помог своему клубу, который четырежды проиграл на старте чемпионата.

После этого их пути разошлись – полузащитник оказался не нужен команде из Волгограда и перебрался на правах свободного агента в «Нижний Новгород», где забил семь мячей и сделал шесть голевых передач в 30 матчах и вывел клуб в РПЛ. А сам остался в ФНЛ, подписав двухлетний контракт с «Торпедо».

Самый результативный сезон Султонова в карьере

Здесь-то Султонов и вышел на ведущие роли. С первых матчей сезона вингер стал чаще играть на острие: забил гол и сделал две передачи со «Спартаком-2», отличился в игре с «Аланией» в стартовых трёх турах.

«Нацелен на контроль мяча и комбинации. Хорошо открывается без опеки, создаёт связки с партнёрами по всей ширине поля. Может пробить по воротам с дистанции или совершить включение за спину», – такую характеристику даёт форварду портал InStat. И не поспоришь. Например, так Султонов забил «Оренбургу», в ворота которого оформил дубль.

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А так – «Велесу».

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Во многом вингер так раскрылся благодаря наличию рядом форварда Амура Калмыкова – лучшего бомбардира «Торпедо» (у него 12 голов – третий показатель в лиге). Нападающий забил половину своих голов с передач Султонова. Кстати, если сравнивать вингера с кем-то из бывших футболистов РПЛ, то игра Мухаммада схожа с манерой Джано и Хвичи Кварацхелии.

Мухаммад хорош не только в завершении атак, но и в дриблинге, созидании, цепкости и, что немаловажно, классно подаёт со стандартов. Султонов входит в тройку лучших игроков лиги по количеству ключевых передач (42 в 23 матчах). Кроме того, в этом сезоне полузащитник ростом всего в 176 сантиметров спас «Торпедо» в матче с «Факелом», забив в концовке головой.

В марте ФНЛ вернулась, а Султонов продолжил забивать – в двух играх у него два гола. Стоит ли ждать такого вингера в следующем сезоне РПЛ? Кажется, он к этому готов.