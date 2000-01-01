Сколько зарабатывают самые богатые футболисты топ-чемпионатов
Изучаем крупнейшие, по данным французского издания L'Equipe, зарплаты звёзд. Важно, что сумма — до уплаты налогов. Общую цифру L'Equipe посчитали, сложив все показатели: от непосредственно зарплаты до различных бонусов. И да, в этом рейтинге нет Лео Месси.
Лига 1: Неймар, «ПСЖ» — € 4 млн 83 тысячи в месяц
Если с другими странами L'Equipe всё-таки оценивает плюс-минус, то с Лигой 1 у издания больше уверенности. И тут супертоп — Неймар. Его зарплата ещё и выросла в мае-2021. И по ежемесячному окладу бразилец обходит Месси, который получает € 3 млн 375 тысяч.
АПЛ: Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» — € 2 млн 600 тысяч в месяц
Португалец вернулся в Англию летом и сразу обошёл всех по ежемесячной зарплате. Примечательно, что среди «всех» в первой пятерке — только один представитель другого клуба, Кевин Де Брёйне. Остальные самые высокооплачиваемые игроки АПЛ тоже из «МЮ».
Ла Лига: Жерар Пике, «Барселона» — € 2 млн 330 тысяч в месяц
Испанский топ зарплат возглавляет защитник «Барселоны». При этом Пике ещё пошёл на сокращение зарплаты, когда клуб переживал кризис. Точнее, дал клубу отсрочку: в долгосрочной перспективе Жерару выплатят все положенные деньги.
Бундеслига: Роберт Левандовски, «Бавария» — € 2 млн в месяц
Довольно скромные (по меркам коллег) € 2 млн зарабатывает, возможно, лучший нападающий мира. «Бавария» на повышение не готова.
Серия А: Пауло Дибала, «Ювентус» — € 1 млн 130 тысяч в месяц
Почти наверняка Дибала выпадет из итальянского рейтинга, поскольку он близок к уходу из «Ювентуса». Возможно, аргентинец окажется в топе зарплат уже другой страны. Но пока в Италии Дибала — №1.
А что РПЛ? Малком, «Зенит» — порядка € 420 тысяч в месяц
По информации в том числе испанских медиа, после перехода в «Зенит» зарплата бразильца выросла и составляет около € 5 млн в год.
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты топ-чемпионатов. Рейтинг без Месси!
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