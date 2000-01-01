Сколько зарабатывают самые богатые футболисты топ-чемпионатов. Рейтинг без Месси!

Лига 1: Неймар, «ПСЖ» — € 4 млн 83 тысячи в месяц

Если с другими странами L'Equipe всё-таки оценивает плюс-минус, то с Лигой 1 у издания больше уверенности. И тут супертоп — Неймар. Его зарплата ещё и выросла в мае-2021. И по ежемесячному окладу бразилец обходит Месси, который получает € 3 млн 375 тысяч.