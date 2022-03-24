Каким составом играла бы Россия в стыках с Польшей. Плохой сценарий для Карпина

Сегодня сборная России должна была сыграть в полуфинале стыков ЧМ-2022 с Польшей. В случае успеха ещё через пять дней наша национальная команда выходила на победителя пары Швеция – Чехия. К сожалению, этого не случится, но оттого не менее интересно, на кого сделал бы ставку Валерий Карпин в решающих матчах отборочного цикла. Проблема главного тренера сборной России – потеря группы важных игроков. Давайте попробуем предположить, кто попал бы в основу на встречи с поляками и шведами/чехами.

В заключительном матче группового этапа с Хорватией получили жёлтые карточки и заработали дисквалификацию на стыки Александр Головин и Фёдор Смолов. Кроме того, не факт, что оба оказались бы в стартовом составе и в возможном финале. Полузащитник «Монако» в этом году долго восстанавливался от травмы и, как правило, выходил на замену. Только в последней игре Лиги 1 он наконец-то появился на поле с первых минут, но сыграл не все 90 – полтора тайма. Нападающий «Динамо» приболел и не приехал на заменивший стыки сбор национальной команды.

Есть в марте 2022-го у сборной России и другие потери – Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин, Арсен Захарян и Антон Заболотный. Возможно, будь впереди стыковой матч, а не серия тренировок, кто-то из них находился бы в расположении команды Карпина. Но будем исходить из того, что их состояние могло оказаться недостаточно хорошим для попадания в основу – то есть из плохого сценария для Карпина. Вдобавок минимум практики в новом году у ещё одного нашего легионера – Дениса Черышева, а для главного тренера сборной это важнейший фактор. Ну и Артём Дзюба в очередной раз не приехал в национальную команду. Хотя тренер говорит, что возвращение экс-капитана по-прежнему возможно, верится в это с трудом.

Вот такие вводные были бы у Карпина перед стыками. Очевидно, главный тренер сборной России и дальше сохранит верность любимым 4-3-3. Кого же при этой схеме Карпин выпустил бы против поляков с первых минут?

Вратарь: Матвей Сафонов, «Краснодар»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За вратарскую линию было бы спокойно – Сафонов в отличной форме. В этом сезоне РПЛ Матвей, по данным InStat, вообще лучший среди основных голкиперов команд по проценту отражённых ударов – 81%. Он и в Хорватии не подвёл, и в обновлённом «Краснодаре» доказывает, что достоин роли капитана. «Спартак» с «Уфой» забили ему только с пенальти.

Правый защитник: Алексей Сутормин, «Зенит»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В отсутствие Караваева на правом фланге обороны, скорее всего, вышел бы его одноклубник и конкурент Сутормин. Других реальных кандидатов не видно, а Алексей уже однажды исполнял роль капитана у Карпина – в победном матче со Словенией. Правда, в «Зените» в 2022 году Сутормин играл не защитника в четвёрке, а латераля в схеме 3-4-2-1, но наверняка смог бы быстро перестроиться.

Центральный защитник: Игорь Дивеев, ЦСКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дивеев сейчас на хорошей волне: ЦСКА одержал шесть побед подряд в чемпионате и выиграл кубковый матч в Сочи, где сам центральный защитник оформил дубль. В Хорватии у Игоря не получилось начало атак (лишь 52% точных передач и 10 потерь мяча), но вряд ли Карпин посадил бы его в запас из-за этого. В обороне армеец поработал мощно – 14 перехватов и 15 подборов.

Центральный защитник: Георгий Джикия, «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джикия, скорее всего, стал бы постоянным капитаном сборной России. По крайней мере, в первом и последнем пока матчах при Карпине с хорватами повязку оба раза надевал спартаковец. Кажется, у Георгия не всё получается в клубной команде, зато в сборной вопросов к нему нет. Единственная причина для замены – то, что Дмитрий Чистяков мог бы быть эффективнее в борьбе с Робертом Левандовским наверху.

Левый защитник: Фёдор Кудряшов, «Антальяспор»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кудряшова хейтили за автогол в Хорватии, но на самом деле опытный защитник был в тот день далеко не худшим в составе сборной России. Один эпизод всё сломал. Тренер, в отличие от болельщиков, не стал бы руководствоваться эмоциями и мог бы выпустить Кудряшова с Польшей, тем более Фёдор – основной игрок в «Антальяспоре». Правда, в атаке команде больше дал бы разыгравшийся Данил Круговой.

Опорный полузащитник: Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На позиции опорника вышел бы Баринов – самый стабильный игрок основы сборной России наряду с Дивеевым и Смоловым при Карпине. Бойцовские качества хавбека «Локомотива», умение сыграть в отборе – это то, что тренер, очевидно, ценит особо. Баринов в новом году не давал повода отказаться от своих услуг, а в матче с «Химками» вообще сделал две голевые передачи с позиции центрального защитника.

Центральный полузащитник: Даниил Фомин, «Динамо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нынешних кадровых обстоятельствах одной из «восьмёрок» в тройке центрхавов наверняка был бы Фомин. Игра с Хорватией Даниилу, конечно, не удалась (лишь 64% точных передач, пять потерь на своей половине поля и 33% выигранных единоборств), зато в «Динамо» он стабильно держит уровень. В нынешнем сезоне набрал 10+3 в 24 матчах РПЛ и Кубка России, продолжает уникальную серию забитых пенальти.

Центральный полузащитник: Далер Кузяев, «Зенит»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кузяев матч в Сплите пропустил из-за травмы. Трудно сказать, насколько выбывание универсала из «Зенита» повлияло на игру сборной России, но один из капитанов Карпина (выходил с повязкой против словаков) лишним на поле точно не был бы. В новом году полузащитник пропустил три матча из-за повреждения, тем не менее успел бы набрать форму: в последних турах РПЛ играл и делал голевые передачи.

Правый вингер: Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Хорватии разочаровала вся группа атаки, включая вингеров Бакаева и Алексея Ионова. Первый допустил 12 потерь и выиграл лишь 17% борьбы за мяч. Второй же просто выпал: 18 ТТД за матч, включая только семь пасов и два выигранных единоборства из восьми. Но Зелимхан сейчас достаточно неплохо смотрится в «Спартаке» и, кажется, пользуется доверием Карпина. Мог бы опять попасть в стартовый состав.

Левый вингер: Андрей Мостовой, «Зенит»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У тренера были бы варианты на флангах. Например, Мостовой, который пусть и редко попадает в основу «Зенита», имея таких конкурентов, как Клаудиньо и Малком, но свои отрезки проводит очень прилично – обыгрывает, создаёт моменты, активно прессингует. С Кипром выходил в основе. Есть ещё в обойме Рифат Жемалетдинов, он тоже в хорошей форме. Вот только при Карпине ни разу не играл с первых минут.

Нападающий: Алексей Миранчук, «Аталанта»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самым непростом для тренера был бы выбор нападающего в отсутствие Смолова, Дзюбы и Заболотного. Лучшего бомбардира РПЛ Агаларова он не вызывает, а про Ивана Сергеева сказал вчера – «нужно уменьшить жировую». Трудно представить, что с такой характеристикой новичок «Зенита» окажется в основе. Вероятно, как и против Хорватии в «Лужниках», Карпин сыграл бы с «ложной девяткой» Миранчуком. Кстати, недавно Алексея поставили форвардом в «Аталанте» на матч с «Ромой», однако он не забил.

Как думаете, победила бы сборная России таким составом Польшу?