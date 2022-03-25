Чемпионы Европы не сыграют на ЧМ-2022 после матча с удивительной статистикой и пропущенного гола на 92-й минуте.

Италия во всём была лучше Северной Македонии! Как же Манчини пришёл к такому позору?

В это невозможно поверить, но сборная Италии проиграла дома Северной Македонии и пролетает мимо ЧМ-2022! Все ждали, что в финале стыков чемпионы Европы сразятся с Португалией, а случилась, пожалуй, самая громкая сенсация отборочного цикла. «Скуадра Адзурра» пропустит второй подряд чемпионат мира.

Итальянцы специально перенесли этот матч в Палермо, где почти всегда побеждали при поддержке местной горячей публики. Хотя, казалось, Северную Македонию должны спокойно обыгрывать в любом городе и в любое время. Но что-то Манчини, видимо, беспокоило. Возможно, состояние игроков вкупе с потерями Федерико Кьезы, Леонардо Бонуччи и Мануэля Локателли. Тренер пригласил на сбор даже подзабытого уже Марио Балотелли, однако, в конце концов, не стал включать выступающего в Турции форварда в окончательную заявку. Может, и зря. Реализации Италии при обилии моментов в матче с македонцами как раз и не хватило.

Чемпионы Европы владели большим преимуществом на протяжении всей встречи. Контролировали мяч 65% времени, нанесли в восемь раз больше ударов по воротам – 32:4. Правда, разница по попаданиям в створ оказалась невелика – 5:2. Ещё более показательна статистика ударов из штрафной – 16:0. Аналитики подсчитали, что при такой разнице в моментах вероятность победы сборной Италии составляла 85%, тем не менее команда Манчини умудрилась проиграть.

Героем этого удивительного матча стал левый вингер сборной Северной Македонии Александар Трайковски. По иронии судьбы, большую часть своей карьеры он провёл в «Палермо». Сейчас же Трайковски выступает в Саудовской Аравии за команду «Аль-Фейха», а в нынешнем сезоне забил всего один гол в 17 матчах. Наверное, это действительно тот случай, когда своё поле помогает. Только Манчини не учёл, что настоящим хозяином на стадионе «Ренцо Барбера» будет чувствовать себя 29-летний македонец.

Гол гостей, забитый на 92-й минуте, получился очень простым. Македонцы уже откровенно тянули время в ожидании дополнительного времени. Вратарь Столе Димитриевски выбил мяч куда подальше, и после удачного верхового единоборства мяч попал к Трайковски. Экс-игрок «Палермо», не имея особых вариантов, пробил издали. И попал прямо в дальний угол ворот хозяев! Кстати, Трайковски в этот вечер и нанёс все четыре удара Северной Македонии.

Команда Благойи Милевски совершила футбольное чудо и теперь сыграет в финале стыков на выезде с Португалией. Криштиану Роналду и компания сейчас наверняка счастливы не только из-за своей победы над Турцией, но и из-за результата игры в Палермо. Впрочем, Италия тоже была рада жребию, который свёл «Скуадру Адзурру» с македонцами.

«Если Евро-2020 был самым замечательным периодом в моей жизни, то это поражение стало самым большим разочарованием, – признался Манчини после поражения в интервью для RAI Sport. – Здесь и сказать нечего. Таков футбол – иногда случаются невероятные вещи. Мы вообще не должны были попадать в эту ситуацию. Но сегодня сделали всё возможное для победы, и об этом трудно даже говорить.

Победа на Евро-2020 была заслуженной, мы играли отлично. Потом удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября происходили невероятные вещи… И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне жаль её.

Сейчас я переживаю за своих ребят больше, чем в июле. В такой тяжёлый момент моя привязанность к ним огромна. Пока рано говорить о том, что будет дальше. Мы сильно разочарованы, но это сборная великих игроков с блестящим будущим».

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Интересно, не подаст ли сам Манчини в отставку после такого позора?