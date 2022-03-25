«Бьёмся, а что остаётся делать?» Как же здорово, что есть сборная, а у неё – такой Карпин

Непростой весной 2022-го хочется порадоваться, что у нас есть сборная. Не тому, что она где-то теоретически есть и что существует она в реальности, оторванной от международных турниров. А тому, что собирается, тренируется, веселится и где-то даже играет.
Ведь если не делать привычных вещей – не кататься на велосипеде по утрам или не радовать себя зефирами после успешной сессии – то мир нормального и настоящего захлопнется.
Так и сборная помогает (лично мне) отвлечься и ощутить лёгкую, но при этом приятную грусть.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Грусть – от того, что вчера мы должны были играть на «Динамо» с Польшей. При полных безмасочных трибунах. Левандовски бы говорил о футболе, а не о политике; а на его капитанской повязке красовалась бы фраза про Equal game, то есть равную игру.
Приятную – потому что наша главная команда собралась всё равно. И дарит не только традиционные картинки улыбчивых игроков, но и жизненно необходимые сюжеты.
И катализатор этого позитива – домашний тренер Валерий Карпин. Домашний – то есть максимально свой в этой ситуации. Открытый и понятливый.
И вот несколько примеров.
1. Карпин открыто отвечает: если бы Польшу таким же образом (техническим поражением) убрали из стыковых матчей, он бы был за такое решение.
Мотивация такая: «Чтобы пройти дальше, конечно».
И дальше – продолжение отсылкой к журналистам.
«И вы бы все кричали, орали, что их надо убирать. 100 процентов. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать».
2. Карпин остаётся весёлым и иронично-придирчивым тренером – это особенно заметно в видеодневниках сборной России со сбора в Новогорске.
Там он подкалывает Ивана Сергеева и ставит ему в пример накачанный пресс Данила Кругового – игроки сначала смущаются, затем хохочут.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Следующая сцена – Карпин (тренер в стильных утончённых очках) качает пресс вместе со всеми. Классическое единение тренера и команды чувствуется сейчас особенно – когда мы знаем, что не увидим их объятий после забитых голов.
3. Во время тренировки слышна его фраза: «Давайте, коряги, тянитесь».
Фирменный футбольный юмор Карпина, шутки и общение с игроками отсылают туда, где в раздевалке сборной играет песня про Валеру, Фёдора Кудряшова уважают несмотря ни на что, а в будущие победы верят, потому что впереди поляки и шведы, а не французы или итальянцы.
4. Кульминация этих сборов в паре фраз – диалог Карпина с Зелимханом Бакаевым (которого испанский тренер Луис назвал Салихамом).
Бакаев: Как дела?
Карпин: Бьёмся!
Бакаев: Ну а что же остаётся делать?
Диалог немного вырван из контекста. Возможно, Карпин говорит о перспективах «Ростова». Возможно, о том, что сборной надо тренироваться и всё равно вспоминать игровые сочетания.
***
Шутками, открытостью как минимум перед камерой и поведением «как всегда» Карпин заряжает позитивом.
А сборы без контрольных матчей с командами из других стран уже не кажутся такими бесполезными. Ведь если не играть в футбол, не собираться и не тренироваться – этого самого футбола и не будет.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Так что спасибо главному тренеру за то, что бьёмся.
А то что же ещё остаётся делать?
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