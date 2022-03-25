«Футбол в России нужно сделать более народным». Легенда «Спартака» — о новой реальности

Андрей Тихонов — один из самых авторитетных людей футбольной России. Его любят и уважают не только «спартачи». После «Урока футбола» в Екатеринбурге, на котором 300 мальчишек и девчонок (20 команд) сыграли с легендами сборной, Тихонов последним ушёл в раздевалку — настолько высоким был спрос на автограф и селфи с восьмикратным чемпионом страны. Там же, в уральской столице, мы и обсудили с Андреем Валерьевичем актуальную повестку. Футбольную и околофутбольную — политической он попросил не касаться.

— В смутное время ценность подобных мероприятий возрастает?

— Я считаю, что это нужное дело вне зависимости от ситуации в стране и мире. А сейчас внимания своей молодёжи нужно уделять ещё больше. Продвигать наши ценности, нашу культуру — и спорт в том числе. Детям не только в компьютерах сидеть следует — они должны расти здоровыми, развиваться во всех отношениях, в том числе физическом. В нашем детстве не было ни «интернетов», ни телефонов — потому мы и шли в спорт, много хороших игроков вышло с улицы. У современной молодёжи есть все условия для занятий футболом, и есть люди, заинтересованные в развитии спорта на местах. Чем больше таких мероприятий будет проводиться, тем лучше. Футбол, спорт нужно популяризировать.

— Есть мнение, что сейчас идеальный момент для реформ в российском футболе, о которых говорили долгие годы? Льготы для меценатов, пиво на стадионах — верные инициативы?

— Я только за, это нормально. «Пивные» деньги будут совсем не лишними для клубов. Сейчас многие вещи нашей стране необходимо пересмотреть. Сделать игру более народной. А чтобы снизить нагрузку на государство, нужно дать послабления спонсорам, частным инвесторам, готовым финансировать команды. К другим видам спорта это тоже относится.

«Урок футбола» в Екатеринбурге Фото: «Чемпионат»

— Андрей Аршавин выступает за возвращение национального футбола к системе «весна-осень». Разделяете его позицию?

— Для Премьер-Лиги «весна-осень» мало отличается от «осень-весны». Всё равно Россия сейчас без еврокубков, а календарь плюс-минус одинаковый. Существующая формула больше бьёт по низшим лигам и, прежде всего, по ФНЛ-2, где заканчивают играть в ноябре, а снова начинают только в апреле. У команд простой по 4-5 месяцев, но деньги-то футболистам платить нужно. Для структур, финансирующих клубы, это серьёзная нагрузка. Иногда — неподъемная. И Аршавин, и я играли по системе «весна-осень». Тогда лиги развивались — не только высшая, но и первая, вторая. А сейчас очень много команд утеряно — в связи с тем, что расходы на их содержание существенно увеличились: перелёты, многомесячные сборы и т.д. Возвращение к формуле «весна-осень» мне видится одним из вариантов решения проблемы, чтобы футбол жил.

— В РПЛ тоже наблюдается странная ситуация: клубы допускают, что кто-то и нынешний сезон не доиграет, но при этом голосуют за расширение лиги. Не абсурд?

— Ну да, спонсоры клубов потеряли определённые деньги, финансирование затруднено. Но при этом снятие команд по ходу сезона — это неправильно. Пускай бюджеты клубов будут меньше, но они будут защищены — как в Финляндии или Швеции: деньги лежат в банке, и из них 10-го и 25-го выплачивается зарплата. Да, зарплаты будут не такие, как сейчас, но мы должны понимать, куда сейчас идём и для чего. В сложившейся ситуации платить футболистам огромнейшие деньги, я считаю, неправильно. Я не думаю, что следующие контракты будут такими же большими, как действующие. Многое зависит от того, вернётся наш футбол в Европу или нет.

— 18 команд на данный момент — перебор для РПЛ?

— Можно сделать и 20.

— А смысл?

— А какая разница, 18 или 20?

— Мы говорим о том, что даже 16 финансово стабильных сейчас сложно набрать.

— Вот об этом и речь! Вспомните «Тамбов»: команда зашла в РПЛ и посреди сезона осталась без денег. С миру по нитке собирали, чтобы они доиграли чемпионат. Нужна инфраструктура и стабильное финансирование. А если этого нет — зачем делать 18 команд?

— Сейчас точно подходящее время для обсуждения и утверждения очередного лимита на легионеров?

— Сейчас вообще, наверное, лимит неактуален. Иностранцы и так уезжают. Мне «нравится» эта позиция: прекратить контракт, а потом вернуться. Это политика. О каком лимите мы можем говорить, когда из того же «Краснодара» все легионеры уехали? Только из «Зенита» латиноамериканцы не уезжают, а почти все остальные команды теряют иностранцев. С другой стороны это большой шанс для русских футболистов: пожалуйста, проявляй себя, играй. Смотрите, «Краснодар» и без иностранцев играет: два матча выиграли, одну ничью упустили в концовке. Значит, есть российские футболисты. Я понимаю, что, возможно, общий уровень чемпионата упадёт. Но у нас года до 1996-1997-го вообще иностранцев не было. Тем не менее мы достойно выступали и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. Посмотрим, как всё это теперь будет выглядеть.

Легенды сборной России Александр Филимонов, Андрей Тихонов и Андрей Аршавин Фото: «Чемпионат»

— Извините, но, мне кажется, не совсем корректно сравнивать. Ваше поколение было продуктом мощной советской системы подготовки.

— А вы посмотрите, сколько сейчас академий! У нас ничего этого не было — мы с улицы в футбол приходили. Главное — правильно тренировать и хорошо тренироваться. И тогда будет результат.

— Но если сегодня полностью убрать лимит, не заполонят ли клубы иностранцы из стран третьего футбольного мира?

— А кто? Сейчас к нам никто не едет — кроме белорусов и армян, которые легионерами не считаются. Я к тому, что вопрос лимита точно не первоочерёдный. Развивайте наш футбол, свою молодёжь — как тот же «Краснодар» сейчас делает.

— «Краснодар» — не чужой для вас клуб. Болит за него душа?

— Конечно, болит. Не знаю, как там будет дальше развиваться у Сергея Николаевича [Галицкого]. Но будет очень обидно, если с клубом случится что-то необратимое. Человек столько сделал для футбола — создал великолепную академию, построил стадион, прекрасный парк. Галицкий подарил праздник Краснодару, и мне бы искренне не хотелось, чтобы он вдруг закончился.

Сергей Галицкий Фото: РИА Новости

— Можете представить, что такой клуб — раз — и перестал существовать?

— Сейчас можно представить всё что угодно. Был у человека «Магнит» (крупнейшая сеть супермаркетов. — Прим. «Чемпионата») — и не стало «Магнита». А деньги на клуб где-то нужно зарабатывать. Видимо, были какие-то иностранные вложения, но они закрылись, как у многих. Как «Краснодар» будет выходить из положения, я не знаю. Но желаю ему решить все проблемы.

— В целом уровень чемпионата России в этом году заметно просел?

— Уровень футбола, степень интереса к нему определяют звёзды. У «Зенита» лицо команды определяют иностранцы, и они все — на месте. Похожая картина до последнего времени наблюдалась в «Краснодаре». Но вот иностранцы уехали, а команда — не провалилась. Обратный пример — ЦСКА. Мы помним, каким он был в прошлом году, и видим, каким стал теперь. Четыре новых иностранца сегодня ведут игры команды. Понятно, что в случае ухода качественных легионеров из России общий уровень лиги будет снижаться. Почему выступают против лимита? Потому что это естественный отбор. Если всё в порядке в стране, чемпионате и есть классные иностранцы, то и русским ребятам нужно больше работать, доказывать свою состоятельность. А если тебя окружают футболисты среднего уровня, и ты расти не будешь. В этом отношении у нас будут проблемы.

— Не могу не спросить о вашем родном «Спартаке». Вы понимаете смысл замены Руя Витории на Ваноли?

— А Витории никого не давали. Я говорил и говорю, что, видимо, там изначально не все были довольны приглашением Витории. Из-за этого не было пополнения, усиления команды. А как только Руй ушёл, сразу пошли покупки, трата денег.

— «Зимние» новички усилили команду?

— Шамар Николсон — да. Качественный нападающий — и забивает, и в футбольном плане хорош.

— А в игровой стилистике команды видите изменения?

— Как «Спартак» играл в три центральных защитника, так и играет — в атаке 3-4-3, при обороне 5-4-1. Естественно, что по ходу игры система может перестраиваться — в зависимости от требований тренера, особенностей соперника и игровой ситуации. Если встречаешься с командой, которая заведомо слабее тебя, можно сыграть в атаку. И наоборот — от обороны против более классного соперника. Всё это читаемо. В конечном итоге всё зависит от уровня футболистов и того, что ты им можешь дать как тренер. И что они способны исполнить из того, что ты требуешь. У «Спартака» есть хорошие, качественные футболисты. Надо их применить и раскрыть лучшие качества. Для этого тренеру нужно время. А у нас обычно его никому не дают.

Сейчас Ваноли проиграл пару матчей — и сразу пошёл негатив: да он никого не тренировал, первая команда, зачем доверили? Как работать в такой атмосфере?

Это очень тяжело. Наберитесь терпения, дайте тренеру поработать. А выиграл бы из четырёх матчей три — все сказали бы: «Топ, взяли кого нужно». «Спартак» всегда находится под прицелом. «Спартаку» ничего не прощают — ни журналисты, ни болельщики. Если повезёт и сразу выиграешь несколько матчей — хорошо. А если нет — прострелят ногу, в переносном смысле, конечно.

Паоло Ваноли Фото: РИА Новости

— У «Зенита» ещё остались конкуренты в России?

— ЦСКА угадал с иностранцами, причём не с одним, а сразу с четырьмя, и очень качественно сейчас выглядит. «Зенит» создал приличный задел в прошлом году. Но будь сейчас армейцы поближе — он мог бы и занервничать. Да, можно сказать, ЦСКА где-то сопутствует везение — то на 96-й, то на 91-й минуте вырвет победу. Но они играют, создают моменты. Если везёт — значит, всё правильно делают.

— Как футболистам сохранять мотивацию в условиях международной изоляции?

— Слушайте, это работа, за которую платят деньги. Ты ежемесячно получаешь зарплату, премиальные — какая ещё мотивация тебе нужна? Еврокубки? А кто знает, что будет через полгода? Наконец, есть команды, которые и раньше за высокие места не боролись. Играть надо.

— У вас остаётся оптимизм относительно будущего российского футбола?

— А что, жизнь закончилась? Надо сохранять оптимизм. В 1990-е тоже тяжёлое время было: макароны, гречку по талонам покупали. Что ж теперь, ничего не делать?