«Роналдиньо позвал на барбекю». Как парень из бразильской деревни прославился на весь мир

«Receba!» – кричит худощавый 20-летний парень, празднуя очередной гол. Он снимает футболку «ПСЖ» или какого-то другого топ-клуба и продолжает говорить что-то на португальском. В собственной голове Иран Феррейра празднует как минимум на заполненном «Парк де Пренс». На деле история происходит на небольшой сельской площадке, где на воротах не всегда есть даже сетка.

Главный вопрос – кто это вообще такой? Прямо сейчас Феррейра – один из самых популярных футбольных блогеров мира. Общая аудитория всех его социальных сетей – больше 20 миллионов человек. В «сторизах» его отмечал Неймар, его празднованию подражали Гнабри и сын Роналду, а «Васко да Гама» вообще запустил огромную промокомпанию с юношей.

Да, звучит как безумие. А история самого Ирана – жителя провинциального города Бразилии – удивляет даже его самого. Чтобы стать звездой, ему потребовались поле, которое больше походит на деревенское, мяч и смартфон. Всё остальное сделали харизма и алгоритмы Tik Tok. Именно в этой соцсети он получил мировую известность. Сейчас у него там 9,5 миллионов подписчиков.

В коротких видеороликах он, как правило, бьёт по воротам, забивает и дальше идёт необычное празднование. Парень часто подражает разным звёздам. А также выкрикивает фразы, которые после становятся вирусными, хоть их значение и понимают только португалоговорящие.

«Я начал играть в футбол в пять лет, но у меня не было возможности попасть в профессиональную команду. Надо было помогать отцу в работе. Поэтому решил сосредоточиться на создании видеоконтента», – рассказал он correiobraziliense.com.

Фишка парня – игра в перчатках. Он подсмотрел это у некоторых звёзд, которые выходили с ними в холодную погоду. И тоже купил – правда, строительные. На другие не хватило денег. Поэтому многие его ассоциируют именно с ними, а в Португалии ему дали прозвище, связанное с перчатками каменщика.

Несмотря на свалившуюся славу и взаимодействие в соцсетях с такими звездами, как Неймар, мечтой парня оставалась возможность увидеть матч «Васко да Гама» – клуба, за который он болел всю жизнь. В некоторых своих роликах он очень эмоционально рассказывал об этом и в конце концов привлёк внимание нужных людей.

21 марта клуб организовал парню перелёт в Рио-де-Жанейро, а также экскурсию по базе и знакомство с игроками. По признанию Ирана, он впервые летел на самолёте, посетил пляж, а также попробовал пиццу и картофель фри. Все дни он позировал в клубной футболке с автографами всего состава, записал видео для соцсетей со своими крылатыми фразами, а также стал первым гостем нового подкаста.

«Многие узнают меня на улице, просят фото, – сказал он недавно Globo. – В месте, где я живу, есть шоссе: там останавливаются автомобилисты и спрашивают, как меня найти. Неожиданно я познакомился в социальных сетях с Марсело, Винисиусом, Родриго, Милитао. Помимо этого, сообщение мне прислал сам Роналдиньо. Он приглашал прийти на барбекю к нему домой. А так много клубов звонили мне, чтобы записать с ними контент… Футбол – это самое большое удовольствие в жизни, без футбола я никто. Он движет миром, и я хотел бы путешествовать и узнавать этот мир. Моя самая большая мечта? Знакомство с Неймаром!»

После нескольких дней в Рио Иран вернётся в свой городок. И продолжит делать то, что у него получается лучше всего: снимать ролики и мотивировать своим примером других.