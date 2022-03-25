«Поплакали, порасстраивались». Как в сборной России пережили снятие с ЧМ-2022

Всю неделю сборная России под руководством Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в Новогорске. Понятно, что после отстранения нашей команды от стыковых матчей ЧМ-2022 и игроки, и болельщики находились в расстроенных чувствах. Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков побывал в расположении команды и передал эмоции футболистов.

«Мы тренируемся для того, чтобы быть готовыми»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не скрывает разочарования решениями ФИФА, УЕФА и Спортивного арбитражного суда в Лозанне. «Мы готовились к дате 24 марта долгое время, к матчу с Польшей, — говорит он. — Мы обговорили этот момент, от нас ничего не зависело. Всё уже случилось. Никакой матч не смотрел вчера. Мы тренируемся для того, чтобы в будущем, когда всё наладится, мы были готовы. Всё проходит профессионально, вспоминаем всё, что наигрывали.

Спокойные тренировки в этот раз, нет официальных матчей. Более точные занятия. Завтра будет игра с молодёжкой. Самое главное – без травм. Попробуем то, что наигрывали. Я был сильно расстроен, когда всё случилось. У меня и команды забрали возможность сыграть на большом турнире, чего я очень хотел. Но мы взрослые люди, свыклись с ситуацией».

При этом Джикия выразил надежду, что бан с российского футбола будет снят уже в ближайшее время: «Хочется вернуться на европейскую арену как можно скорее. Верю, что скоро всё закончится. Хотелось бы верить, что летом это уже случится. Что мы сможем сыграть квалификацию».

«Карьера Акинфеева прекрасный ориентир, но ставить себе потолок нельзя. Всегда можно сделать лучше»

Матвей Сафонов, который, кажется, надолго занял место первого номера сборной России, рассказал о трудовых буднях в Новогорске. «Сбор отличается, нет официальных игр. Больше возможности потренироваться, получить нагрузку. Тактический сбор плюс физически нас нагружают. Сейчас тяжело сказать, первый ли я номер. Все прибавляют, плюс вратари всегда разные.

Очень неприятно [что Россию отстранили от ЧМ-2022]. У всех было большое желание сыграть, мы прошли большой путь, а нас обрубили. Нужно стараться использовать данное время на благо. С локтем уже всё в порядке. Жду, что летом мы вернёмся и сможем играть официальные матчи. Мы хотим играть.

Не могу выделить что-то одно, в чём я прибавил в работе с Кафановым. Наверное, во всём. Он опытный тренер, знает, как найти подход к нам. Мы общаемся о проблемах и технических элементах. Семейный вратарский коллектив», – сказал вратарь «Краснодара».

Матвей дебютировал за сборную России в официальном матче с Финляндией на Евро-2020. Голкипер пропустил сентябрьский сбор, но, вернувшись, сразу занял место в рамке. Осенью он провёл четыре матча, в двух из которых не пропустил. Поделился Сафонов мнением и о своём славном предшественнике в сборной России, а попутно развеял слухи о своём возможном переходе в «Зенит».

«Мои слова про Акинфеева? Его карьера — пример того, как можно провести прекрасную карьеру в одном клубе. Я не считаю, что сказал что-то дерзкое. Карьера Игоря — прекрасный ориентир, но ставить себе потолок нельзя. Всегда можно сделать лучше.

Если вы спросите у Игоря, то он тоже скажет, что можно было бы сделать карьеру ещё лучше. Из «Краснодара» можно сделать переход в топ клуб. Я буду для этого всё делать. Я не знаю, где окажусь через два-три года. «Зенит» на меня не выходил. Папа постоянно скидывает новости и спрашивает: «Что, опять купить хотят?», – сообщил Сафонов.

«Я надеюсь, что летом мы сыграем официальные матчи»

Не обошлась пресс-конференция и без главного тренера. Валерий Карпин верит, что сборная России вернётся летом к международным матчам, а также рассказал о целесообразности сбора: «Говорили с ребятами, что на этом сборе они психологически более расслабленные, теорий стало меньше. Слова Аршавина? Пускай так считает. Зачем игрокам быть сейчас в клубах? Отдыхать четыре дня? Можно вообще не играть в футбол тогда, если вы боитесь травм. Мы тренируемся спокойно, чтобы их не было.

И мы, и молодёжка решили, что не нужно завтра заруб. Ни за что не играем, не хочется травм. Нагрузка будет распределена. Мне кажется, что все игроки уже пережили ситуацию. Поплакали, порасстраивались, но сейчас нормально. Из молодёжки интересно посмотреть всех. Формат завтрашней тренировки увидите завтра. Будет двухсторонка, тренировочная игра. Не ко мне вопрос, почему не смогли сыграть на стадионе с болельщиками.

Смотрел стыковые матчи вчера с мыслями, что жалко, что нас там нет. Я по-прежнему считаю, что в сборной лучшие футболисты в моей карьере. Мне интересно. Сильнее, чем в «Спартаке»? Конечно. Здесь все сильные, а там были сильные и были не очень», – сказал Карпин.