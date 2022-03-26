В «лучшей лиге мира» очень красивые голы и яркий антураж! Кого получит летом РПЛ?

6 марта вернулась Футбольная национальная лига. После решения Исполкома РФС отклонить предложение клубов РПЛ о моратории на вылет наблюдать за борьбой в «лучшей лиге мира» станет ещё интереснее. Рассказываем, что происходит в первом дивизионе.
Борьба за выживание
Аутсайдеры чемпионата все свои матчи проиграли. «Ротор» потерпел три поражения подряд и усложнил борьбу за выживание. Зимой волгоградцы сменили тренера – команду принял Артём Куликов, ранее возглавлявший «Велес» и фарм-клуб «Краснодара». Под его руководством «Ротор» забил один гол в трёх матчах и пропустил девять мячей.
Фото: vk.com/fc.rotor
Не всё хорошо у липецкого «Металлурга», который продлил серию поражений до четырёх матчей. В начале марта команда Сергея Машнина проиграла «Енисею» (1:2) и «Кубани» (0:2). «Металлург» отделяют 10 очков от 16-го места, дающего право остаться в ФНЛ. А у «Текстильщика» всё плачевно. Его серия без побед насчитывает восемь матчей. Скорее всего, команде уже не спастись от вылета.
Борьба за выход в РПЛ
После зимних сборов лидеры чемпионата по разу оступились: «Оренбург» проиграл в гостях «Нефтехимику» (1:2), а «Факел» уступил «Торпедо» (0:1), которое перед этим поделило очки с «Балтикой» (2:2). К слову, что «Факел», что «Торпедо» провели в марте на одну игру меньше – их матчи были перенесены. «Алания» и «Нефтехимик», идущие на четвёртом и пятом месте соответственно, также не смогли взять максимум очков: владикавказцы уступили «СКА-Хабаровск» (0:2), а команда из Нижнекамска сыграла вничью с «Акроном» (0:0).
Кстати, «Акрон», потерявший почти всё руководство после 24 февраля, удержался на плаву и стал одной из четырёх команд, не проигравших в ФНЛ в 2022 году. Клуб из Тольятти расстался со спортивным директором Крисом Докерти, главным тренером Рамоном Трибульечем, его помощниками Алехандро Вильчесом, Маттео Жугаем, Марко Джорджевичем и Ягизом Чекемом, директором академии Уго Клингором и мексиканским игроком Фабрицио Тавано. Сейчас «Акрон» занимает девятое место, от топ-4 его отделяет восемь очков.
Красочные голы трёх последних туров
Если вы не следите за ФНЛ, то пора начинать. Там забивают такие голы, какие не всегда увидишь и в Премьер-Лиге. Вот лучшие забитые мячи в последних трёх турах:
Степан Оганесян филигранным ударом со штрафного забил победный гол за «Спартак-2» в ворота «Олимпа-Долгопрудный». У вингера шесть мячей и столько же результативных передач в 27 матчах. Не зря Доменико Тедеско подпускал его к основе.
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Дебютный мяч Артёма Галаджана за «Томь». Сезон-2021/2022 форвард начинал в «Нижнем Новгороде», но оказался не нужен Александру Кержакову.
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Стеночки и забегания ещё живы – дубль «Спартака» доказывает это в ФНЛ. Оганесян накрутил двоих на фланге, а Владислав Шитов и Константин Шильцов показали, как извлекать максимум из момента.
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Летом 2021 года Никита Глушков получил разрыв крестообразной связки. Спустя восемь месяцев вингер «Енисея» вернулся и исполнил такую красоту.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
Помните Игоря Лебеденко? Он всё ещё пылит в «Торпедо». В прошлом сезоне 38-летний форвард выбил «десятку», в этом – уже на подходе. Это его чумовой восьмой гол в чемпионате.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
Узнаёте хардкорные поля? Да, это Томск. Но даже плохое состояние газона не мешает Даниилу Горовых отметиться первым голом в ФНЛ.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
Антураж ФНЛ
ФНЛ – это не только про футбол, но и про антураж. Вот тут оригинальным образом поздравляют с праздником женщин.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
Команды путешествуют на поездах, когда закрыты аэропорты.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
А ещё есть прекрасная «Алания», которая необычным образом разыгрывает штрафные…
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
… и угловые удары.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
И у неё есть свой Нойер. Правда, чуть менее умелый.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
Главные интриги предстоящего тура
«Енисей» – единственная команда ФНЛ, выигравшая все три матча в 2022 году. В эти выходные красноярцы встретятся дома с «Факелом». В случае успеха продлят победную серию до пяти игр.
«Краснодар-2» сыграет дома с лидером чемпионата «Оренбургом»: этот матч пройдёт на маленьком уютном стадионе, построенном в английском стиле.
А «Торпедо» отправится в Томск. В прошлом туре поле там было ужасного качества, но, возможно, агрономы потрудились и улучшили за неделю состояние газона.
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