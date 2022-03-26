17 голов в трёх матчах ФНЛ! «Краснодар-2» с легионерами снёс лидера, «Торпедо» выдало шоу

В Подмосковье «Велес» играл при мощнейшей метели, а «Факел» сегодня потерял второе место.

В первый игровой день 29-го тура Футбольной национальной лиги было запланировано 10 матчей. На Дальнем Востоке «СКА-Хабаровск» разобрался с главным аутсайдером чемпионата «Текстильщиком» (4:0) и вплотную приблизился к «Алании», которая идёт на четвёртом месте в таблице. Дебютный и победный гол в этом матче забил Александр Гаглоев, перешедший зимой из «КАМАЗа».

«Томь» и «Торпедо» забили 7 на двоих

Главные матчи тура начались после полудня по московскому времени. В Томске «Томь» принимала «Торпедо» и крупно уступила одному из лидеров чемпионата. Счёт был открыт уже на четвёртой минуте: Илья Кубышкин отправил мяч со штрафного в ближний угол, а стенка, установленная вратарём «Торпедо», почему-то пригнулась – вышло смешно. После такого начала радостные болельщики «Томи» на стадионе «Труд» точно не ждали, что их команда уйдёт на перерыв при счёте 1:4.

За 22 минуты игроки «Торпедо» четыре раза прошили вратаря хозяев: по дублю на свой счёт записали Денис Лаптев и Мухаммад Султонов, который третий гол в матче забил с пенальти после игры рукой футболиста «Томи». Кстати, поле на стадионе «Труд», видимо, всё ещё проверяет игроков на прочность – состояние газона очень печальное.

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На 69-й минуте Денис Лаптев оформил хет-трик, а Игорь Лебеденко сделал вторую голевую передачу в матче.

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Окончательный результат установил португальский защитник «Томи» Денис Дуарте. Он сократил отставание до трёх мячей.

«Енисей» обыграл «Факел», который был в двойке лидеров. Это уже пятая победа клуба подряд!

В другой встрече, которая началась на час позже, «Енисей» обыграл «Факел» и дал возможность «Торпедо» перейти с третьего места на второе. Первый гол в матче был забит на 32-й минуте: Андрей Окладников вывел хозяев вперёд. Во втором тайме «Енисей» укрепил преимущество благодаря Никите Раздорских. Если в начале вторых 45 минут у гостей были шансы на ничью, то после удаления Руслана Магаля они испарились.

После красной карточки «Факел» освежил атаку, на поле появились форварды Владимир Дядюн (тот самый из «Рубина»!) и Максим Максимов. Именно Дядюн и забил единственный мяч гостей в этой игре – для него это уже второй гол в трёх матчах. До этого он забивал последний раз в августе 2019 года.

«Енисей» одержал пятую победу подряд, четыре из которых случились вместе с новым главным тренером Вадимом Гараниным. Он возглавил красноярский клуб после успеха с «Волгой» из Твери. Не стоит забывать, что именно с ним в марте «Енисей» разгромил «Локомотив» в Кубке России.

В «Краснодаре-2» всё ещё забивают легионеры! Обыграли лидера 5:2

На одном из самых красивых стадионов ФНЛ «Краснодар-2» принимал лидера чемпионата – «Оренбург». Немногочисленных собравшихся болельщиков хозяева дважды порадовали к 10-й минуте. Через несколько мгновений после стартового свистка «Краснодар-2» заработал опасный штрафной у ворот гостей, и Богдан Рейхмен открыл счёт в матче роскошным ударом. Для 19-летнего полузащитника это первый мяч во взрослом футболе. В декабре 2021 года Рейхмен дебютировал за основу: вышел на замену с «Сочи» и «Нижним Новгородом».

Второй гол у «Краснодара-2» забил Олакунле Олусегун, и для нигерийца это седьмой гол в сезоне. Оставшиеся 35 минут первого тайма прошли без забитых мячей, и «быки» ушли отдыхать в позитивном настроении.

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В это же время Подмосковье накрыла метель. За пять минут до перерыва в матче «Велес» – «Олимп-Долгопрудный» погода сильно испортилась, но судья решил не останавливать встречу и не добавлять время к первому тайму – свисток раздался, когда на часах было 44:57.

Во втором тайме погода в Подмосковье стабилизировалась, а «Велес» довёл матч до победы (1:0). А вот «Краснодар-2» не смог удержать преимущество: на 61-й минуте Сергей Бреев отквитал один мяч «Оренбурга» и сразу получил вторую жёлтую карточку за фол на Владиславе Самко. Но это не помешало гостям сравнять счёт – Владимир Полуяхтов забил на 66-й минуте, отлично сыграв в чужой вратарской.

Удача «Краснодару» улыбнулась на 71-й минуте: Михаил Сиваков сыграл рукой в штрафной и был удалён с поля, а Алекс Мацукатов реализовал пенальти. Через девять минут полузащитник изящно принял мяч в штрафной после подачи и оформил дубль. Точку поставил Рустам Халназаров – он стал автором пятого гола «Краснодара-2».

Таким образом, расстояние между «Оренбургом» (59 очков) и «Торпедо» (54 очка) сократилось до пяти очков. Кроме того, московский клуб и «Факел» (52 очка) имеют по одной игре в запасе. Гонка за выход в РПЛ продолжается!