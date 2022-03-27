Легионеры уезжают из РПЛ, но не из сборной. У Карпина уникальные испанские помощники

Не все легионеры уезжают из России. С нами до сих пор (и, видимо, надолго) двое испанцев в тренерском штабе футбольной сборной – главный по физподготовке Луис Мартинес и аналитик Джонатан Альба. Оба работали в карпинском «Ростове» до его ухода в сборную летом 2021 года, а теперь помогают Валерию в главной команде страны. В том числе на завершившемся тренировочном сборе в Новогорске, где сборная поддерживала форму и игровые связи, наигрывала комбинации и провела спарринг с молодёжкой.

Как сказал Карпин в ответ на слова Аршавина про ненужность такого сбора: «Зачем игрокам быть сейчас в клубах? Отдыхать четыре дня? Можно вообще не играть в футбол тогда, если вы боитесь травм. Мы тренируемся спокойно, чтобы их не было».

Работа испанских тренеров на этом сборе очень заметна на видео в социальных сетях сборной: более серьёзный Джонатан сообщает Карпину на русском языке показатели игроков (кто и как бежит и двигается); а Луис проводит разминки и тренировки в зале.



Луис – из тех тренеров, кого игроки в шутку недолюбливают за чрезмерные нагрузки. Из последнего весёлого связанного с ним – Джикия попросил испанца назвать имя Бакаева, на что получил в ответ: «Салихам». Получился микс из имён двух братьев: Зелимхана и Солтмурада.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как Мартинес и Альба оказались в России?

Луиса Касайс Мартинес – так звучит полное имя тренера по физподготовке, который узнал Россию благодаря работе в «Спартаке» в сезоне-2012/2013 – как раз, когда командой руководил Карпин. Мартинес отвечал за физическую подготовку и реабилитацию игроков после травм вплоть до марта 2014-го, когда Карпина уволили с поста главного красно-белых.

Тогда же Мартинес заявил, что считает увольнение Валерия Георгиевича преждевременным, и сообщил: будет готов вернуться в тренерский штаб Карпина, если тот позовёт его.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

После ухода из «Спартака» испанец работал в Китае и Мексике, после чего – в 2018-м – присоединился к штабу Карпина в «Ростове». Случилось всё так, как Луис и предполагал: он был готов, а Карпин его позвал. И максимально приблизил к себе. Во время работы в «Ростове» семья Альбы проживала на одном участке с семьёй Карпина – они жили в арендуемом охраняемом доме, вместе, то есть семьями, делали барбекю и проводили выходные.



Быту семьи Мартинес и жизни на участке с Карпиным посвящена целая серия документального сериала «Ростов на кону».

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Джонатан Альба впервые начал совместно работать с Карпиным в «Ростове» – до этого тренер-аналитик прошёл стажировку в штабе сборной Румынии, а также отметился работой в академии маленького испанского клуба «Райо Махадаонда», который сейчас выступает в Сегунде Б. Также испанец работал на посту главного тренера команды «Интернасьонал Мадрид» из третьего дивизиона Испании.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оба испанца покинули тренерский штаб «Ростова» 5 августа 2021 года – через три дня после ухода Валерия Карпина, который хотел сосредоточиться на работе в сборной России.

Что говорили о Карпине и России?

После прихода в «Спартак» Карпина тренер по физподготовке Мартинес выдал базовую речь для новичка-тренера: объяснил, что они начали анализ футболистов команд «Спартака» и что будут способствовать их скорейшему прогрессу.



А спустя полтора года, когда Луис принял решение покинуть команду вслед за Карпиным, он не стал молчать и дал мощное интервью ТАСС. Для контекста: это случилось тогда, когда Федун назвал Карпина сбитым лётчиком.

Луис Мартинес Тренер сборной России «Думаю, мы бы сумели завершить чемпионат первыми или вторыми, если бы руководство проявило больше терпения.



Мы делали всё, чтобы «Спартак» боролся за самые высокие места. Я покинул клуб вслед за Карпиным. Я был частью его команды, и утрата доверия к нему со стороны руководства стала причиной моего решения».

«Спартак» в итоге стал шестым.



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Уже будучи одним из тренеров ростовчан, Мартинес дал развёрнутое интервью о взаимодействии с Карпиным:



«Карпин – сильная, харизматичная личность с ярким характером. Ему нравится работа, он вкладывает в неё большую страсть. Карпин-тренер не отличается от Карпина-игрока, он такой же требовательный».

А вот его цитата про разницу между жизнью в двух российских городах: «В Москве всё оказалось непросто, ведь там очень интенсивная жизнь. Что касается Ростова-на-Дону, то здесь лучше климат, а также более открытые и не такие суровые люди, как в Москве».

Луис говорил даже о Кокорине и Черышеве, а Джонатан сравнил Карпина с героем литературы

О сборной тренер сказал, что она переживает переходный период, так как российским игрокам сложно заявить о себе в сильных зарубежных лигах: «Вот, например, Кокорин, который перешёл зимой в «Фиорентину», но почти не играл. Вообще, российским футболистам не хватает смелости выйти из зоны комфорта. Черышев? Он больше испанец, чем русский».

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

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Альба открыто о работе с Карпиным в России не высказывался, зато в соцсетях делится фотографиями и видео с Валерием Георгиевичем: один из роликов, в котором Карпин показывает Альбе на какие-то участки поля, Джонатан подписал так: «В России, если ты заблудишься, всегда найдётся добрый человек, который укажет тебе дорогу». А поздравляя главного тренера с днём рождения, Альба назвал Карпина «Дон Кихотом».

Что говорят о Мартинесе и Альбе?

Карпин редко высказывался о работе испанцев. Но ещё в «Ростове» в шутку назвал Джонатана «тренером-убийцей» – Карпин опубликовал ролик, в котором Альба на тренировке жёстко подкатился под Константина Плиева. Испанец отреагировал в комментариях фразой: «Как тренируемся, так и играем».

Фото: РИА Новости

После прихода нового штаба в сборную России команду покинул прежний медицинский персонал. Карпин в интервью полностью встал на сторону испанцев:



«Врачи ушли в свои клубы. Почему они ушли – это вопрос к ним. Это их решение. Да, мы запросили у них данные, историю болезней. У любого доктора должна быть история болезней на пациента – то есть кандидата в сборную. Мне нужна такая информация. Они нам эти данные не предоставили и ушли. Почему они ушли – опять же вопрос к ним».



Карпин говорит, что Луис Мартинес крут, потому что профессионал. И защищал тренера в жёстком высказывании в разговоре с «Матчем», когда к нему появились вопросы от предыдущего медицинского штаба.



«Ушедшие врачи должны были его слушаться? Что значит слушаться? Предоставить медкарту – это слушаться? Это было моё требование, которое я через него передал. Что здесь сверхъестественного? Они как раз его не послушались, так как не предоставили информацию. Меня тоже это удивило. Мне казалось, что это просто и легко – нажать на кнопку в компьютере. Но этого не было сделано. Мне была нужна эта информация. В итоге я её и не получил».



Дарья Карпина, жена Валерия, также отметила профессионализм Мартинеса: что он собрал жён футболистов «Ростова», чтобы поговорить с ними о питании мужей.

Дарья Карпина Жена Валерия Карпина «Кстати, физика в клубе по всем показателям была одной из лучших. А кто готовит футболистам? Супруги».

Где испанцы сейчас?

4 марта Карпин дал большое интервью, в котором сообщил, что испанские специалисты из его штаба находятся на родине: «Вообще, посмотрим, есть ли вообще им смысл на сбор приезжать».



21 марта стало известно, что и Мартинес, и Альба прибыли в Россию на сборы национальной команды – летели через Турцию.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Поедут ли испанцы снова в «Ростов» или же по итогам сборов вернутся на родину – пока неизвестно.



Ждём!