Что происходит со «Спартаком»? Подробный разбор проблем команды Ваноли

Последние два матча «Спартака» в РПЛ подчеркнули, что команда так и не выбралась из осеннего кризиса. Одно очко в играх с «Нижним Новгородом» и нынешним «Краснодаром» — провальный результат, особенно если учитывать, что команда не потеряла ни одного футболиста, а противостояли ей не самые выдающиеся соперники с кучей недостатков.

Очень жаль, что первые лица клуба сейчас говорят в основном о судействе, расширении лиги или прочих организационных моментах. Всё это отвлекает от реального состояния «Спартака» и уводит куда-то в сторону. Для начала было бы неплохо разобраться, почему обновлённая команда так слабо вкатилась в весну, набрала всего четыре очка в РПЛ и заняла на этом коротком отрезке всего лишь 11-е место.

Зимняя трансферная кампания не решила задачу по усилению состава. Она лишь дала глубину обоймы

Новый спортивный департамент «Спартака» зимой совершил семь входящих трансферов. С количественной точки зрения это была самая мощная кампания в России. Но изначально было понятно, что красно-белые не столько повысили уровень основного состава, сколько расширили глубину обоймы и, возможно, внесли вклад в будущее.



Вратарь Свинов, защитник Чернов, полузащитник Пруцев, латерали Хлусевич и Классен – все эти молодые футболисты прямо сейчас никак не могли подойти для решения больших задач (разве что Хлусевич, и тот с натяжкой). Была надежда на форварда Николсона и опорника Мартинса – более статусных игроков, чьим приходом спортивный директор Каттани очень гордился, всячески это подчёркивая. Но и по ним пока возникают вопросы.

Соотношение игрового времени Николсон vs Соболев – 416 минут vs 88. Выглядит не очень справедливо

Николсон – фактурный, подвижный, яркий форвард. Он уже выполнил пять результативных действий (правда, три из них – в матче с «Кубанью»), ещё два были отменены в игре с «Краснодаром». С «Нижним» отдал голевую передачу, дважды мог забивать с пары метров, но всякий раз немного не дотягивался до мяча. Вне всяких сомнений, это интересный игрок, на стартовом весеннем отрезке он стабильно один из лучших в команде.



Только давайте ещё раз зададим вопросы, которые возникали в декабре по факту трансфера. А ощутимо ли Николсон сильнее Понсе, уехавшего за бесценок в Испанию, и Соболева, который сейчас безвылазно сидит на скамейке? Неужели уровень ямайского форварда настолько высок, что можно жертвовать игровым временем Соболева и провоцировать внутренний конфликт или недовольство? Недовольство это появится, если ничего не изменится, разрыв в количестве минут слишком несправедлив.



Была ли вообще позиция форварда приоритетной? Стоило ли именно в её обновление вкладывать € 8-10 млн? Или всё-таки лучше было задуматься о других линиях? Подчеркну при этом ещё раз, что Николсон интересен и с ним можно работать.

Мартинс не понимает, куда попал. Похоже, пока его лучше отодвинуть от основного состава (несмотря на гол в Нижнем)

Изначально Каттани с Ваноли вроде бы не планировали усиление центральной зоны статусным легионером (по крайней мере, судя по публичным выступлениям первого). Но уже по ходу зимних сборов в Дубае мнение изменилось. «Спартак» отказался от Понсе и взял Мартинса – габаритного, работоспособного опорника.



Стартовый отрезок показал, что это спорное усиление. Мартинс жёсткий и сильный, но слишком ограниченный с мячом и медленный в решениях. Он не понимает, как действовать в позиционных атаках, неуютно чувствует себя под давлением, не находит заранее до приёма мяча дальнейшие варианты. Очень ограниченно выглядит как на позиции «восьмёрки», так и «шестёрки» — и пока недостатки болезненные. Весь его плеймейкинг – это простые передачи поперёк поля, иногда несложные развороты. Пасовый профиль неагрессивный, да и вообще Мартинса маловато на поле. 35 передач в матче, в котором твоя команда владеет мячом 60% времени, — скромные цифры, характеризующие низкую вовлечённость опорного полузащитника.



Ниже – профиль передач Мартинса из матча с «Нижним Новгородом».

А ещё Мартинс в Нижнем стал единственным игроком «Спартака», не выполнившим ни одной передачи с продвижением мяча. Если бы рядом с ним играл кто-то более конструктивный и творческий – окей, можно было бы спрятать недостатки. Но Умяров в первых турах не блистал, а про сложности Зобнина при строительстве атак мы слишком хорошо знаем, чтобы в очередной раз про них напоминать.

У «Спартака» всё ещё проседает правый фланг обороны. Сейчас проблемная – позиция правого центрального защитника

Когда Каттани получил на первой пресс-конференции вопрос про правого защитника, он ответил, что «в схеме «Спартака» этой позиции нет». Формально спортивный директор, конечно же, был прав, только фактически мы видим, что проблемы на правой стороне поля у команды всё равно наблюдаются.



Кофрие слишком слабый в поддержке атак, у него нет ни стабильного первого паса, ни органичных включений в финальную треть. А ведь при позиционных атаках, особенно – при разворотах, от внешних центральных защитников при игре в тройке эти включения требуются. Иначе слишком сложно создавать численное большинство. В этих ситуациях внешние центральные защитники запросто могут играть как фланговые.



После невзрачной игры Кофрие с «Динамо» и «Краснодаром» (бельгиец ведь вдобавок ещё и «привозной») в Нижнем Новгороде Ваноли выставил Литвинова. Итог – тоже слабый матч, три ошибки в первом тайме. Литвинов уступал один в один быстрому Эннину, пробрасывался и пролетал в отборах, слабо контролировал спину. Именно из его зоны пришли самые неприятные атаки соперника.

В атакующих действиях Литвинов тоже почти ничего не показал, наблюдались сложности во взаимопонимании с Хлусевичем, Зобниным и Бакаевым, из 16 передач вперёд только девять оказались точными.



То есть, даже отказавшись от позиции правого защитника и убрав на скамейку Рассказова, «Спартак» не решил вопрос проблемной зоны. Она всё ещё проседает – как в атаке, так и в обороне.

Есть целый комплекс проблем в позиционной атаке. Перечислим их

Ниже – карта передач «Спартака» в штрафную в последних трёх матчах с «Динамо», «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». Мы видим, что подавляющее большинство направлялось с флангов и полуфлангов, тогда как из «зоны 14» (прямо перед штрафной по центру) пришло только три. Да и те состоялись в быстрых атаках.

Карта лишь подтверждает визуальное впечатление: «Спартак» слабо атакует через центр, доминирующим способом доставки мяча в штрафную являются фланги. А также команда эпизодически забрасывает мяч из глубины – как в борьбу, так и за спину чужим защитникам.



С одной стороны, мы можем говорить о том, что «Спартак» создаёт достаточно для побед: 2,89 xG в игре с «Нижним» при одном реальном голе, 2,15 xG с «Краснодаром» — также при одном голе. С другой — очень многое приходит в быстрых атаках или после стандартов, после забросов в зоны и забегов Бакаева, Промеса и Николсона. Тогда как уровень развития терпеливой позиционной атаки у команды чрезвычайно низкий.



Вообще, «позиционная атака» превратилась уже в ругательство, а голыми фразами про её отсутствие описывают любые проблемы любой топ-команды. Поэтому попробую хотя бы тезисно перечислить, что именно меня в игре «Спартака» смущает. И приведу по одному-два показательному скриншоту.



— Непонимание Мартинса, как открывать коридоры для передач. Продолжение уже затронутой темы. Опорники обязаны качественно двигаться под мяч, «сканировать» вокруг себя пространство и быстро подстраиваться под партнёров. А теперь примеры из игры с «Нижним».



Мяч у Литвинова. Мартинс «прячется», хотя в центре есть пространство для приёма мяча и последующего перспективного развития атаки (жёлтая стрелка – реальное движение люксембуржца, красный кружок – зона, куда он должен был двигаться). В итоге Литвинову приходится играть вперёд. Потеря.

Или такая структура при начале атаки от вратаря. Оба опорника закрыты в середине, движение под мяч пассивное, линии передач никто не открывает. Селихов просто бьёт вперёд.

— Изолированность групп игроков друг от друга. Тоже очень частое явление. При переводе мяча на фланг противоположная группа и опорники почему-то медленно смещаются к мячу. И возникают такие эпизоды. Здесь Промес, Айртон и Николсон втроём строят атаку, поддержки от остальных партнёров нет, опорники очень далеко.

И даже после того, как Айртон рывком вышел на простор, у него не было адресатов в штрафной – дальние партнёры туда попросту не добежали.

Проблема больших расстояний между игроками при начале атаки – системная, повторяющаяся из матча в матч.

— Отсутствие чётких взаимодействий групп игроков на флангах. Ни слева, ни справа нет взаимопонимания. «Спартак» мало задействует середину, преимущественно пытается вскрывать фланговые зоны. Только алгоритмы вообще не отлажены – игроки не понимают друг друга. В матчах с «Нижним» и с «Краснодаром» была уйма эпизодов, когда предложение Бакаевым или Зобниным делалось за спину, а передача шла в недодачу. Или наоборот.



— Индивидуальная ограниченность Промеса. Мы похвалили Квинси после его голов в ворота «Динамо» и «Кубани», но его недостатки никуда не делись. Он стал очень боязливым при приёме мяча, старается от него быстро избавиться, боится разворачиваться сам, почти не таскает мяч на дриблинге или на рывках.



Снизу эпизод из первого тайма последней игры. Промес получает мяч между линиями, но не чувствует, что находится совершенно один. У него могло быть два действия: самостоятельный разворот и рывок к штрафной либо короткий отыгрыш на Жиго, также вбегавшего в середину. Промес выбрал наименее опасный – отыгрался на Айртона и загнал атаку во фланг.

Оценка игры Промеса не связана с эпическим пенальти (хотя эмоционально эпизод, конечно же, тяжёлый и для футболиста, и для команды). Есть ощущение, что Квинси надо искать альтернативу. Возможно, ей станет Игнатов, который увереннее разворачивается с мячом и лучше играет спиной к чужим воротам. Возможно, Хлусевич, который динамичнее, быстрее и агрессивнее в выходе на удар с правой.

Ваноли в любом случае стоит задуматься. Промес забил отличный гол «Динамо», однако он даёт команде слишком мало индивидуальных действий. То есть у команды мало того, что нет сильной позиционной структуры, так ещё и игроки на ключевых атакующих позициях не могут разобраться один в один.



— Атакующая группа очень, просто очень плохо и нестабильно насыщает створ при подачах. «Спартак» часто атакует через фланги. Пробует навешивать – в игре с «Нижним Новгородом» было 20 подач. Только не очень понятно, как команда хочет забивать с навесов, если у неё нет стабильного насыщения штрафной площади.



Здесь Бакаев вышёл на хорошую позицию, но в опасной зоне – никого. Николсон пассивен, не предлагает никаких рывков. Дальняя штанга не закрывается.

А тут – класснейшая зона для рывка на ближнюю. Но туда никто не бежит, Промес и Николсон прячутся ближе к дальней. В обоих случаях у «Спартака» нет ни численного преимущества, ни понятных принципов насыщения.

Игра флангами может быть эффективной, но для этого команда должна понимать, во-первых, как взламывать зоны для подач, во-вторых, как набегать и завершать в штрафной. Судя по последним матчам, «Спартак» всё ещё не понимает.

Усугубляющие факторы: Селихов, реализация, судейство

Даже при описанных структурных недостатках и кадровых ограничениях «Спартак» мог бы набрать больше очков в матчах с обрусевшим «Краснодаром» и средненьким «Нижним». Но появились дополнительные усугубляющие факторы:



— плохая реализация тех моментов, которые создаются после навала, стандартов, забросов, быстрых атак и т.д. С ЦСКА – перекладина Промеса, с «Краснодаром» — два отменённых гола, с «Нижним» — нелепый пенальти;



— неумение выжимать максимум из минимума. «Спартак», наоборот, пропускает на ровном месте, слишком легко. Это признак незрелой команды;

— Селихов, в отличие от октября и ноября, не тащит. Напротив, уже были две плохо поставленные стенки при штрафных. Общий процент отражённых ударов низковатый;



— судейство. Да, были ошибки, в том числе результативные.

Что дальше?

Лично я уже не жду от «Спартака» никакого прорыва в этом сезоне. У команды чувствуются ограничения как в составе (в отличие от нового ЦСКА, где все новички заиграли в старте), так и в тренерских идеях. На первых порах Ваноли не показал себя гениальным конструктором, и совершенно нет уверенности, что в следующих турах красно-белые вдруг обретут новые стилистические черты.



Поэтому, полагаю, они едва ли поднимутся в таблице намного выше. Жаль, ведь российскому футболу нужен более весёлый и уверенный в себе «Спартак».