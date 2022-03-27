Кухта и Языджи — мимо ЧМ-2022. А у кого из РПЛ ещё остались шансы?

РПЛ на паузе. Конец марта традиционно стал временем сборных, которые уже успели провести первую часть матчей. А как в этих встречах сыграли легионеры нашего чемпионата? Рассказываем.

«Зенит». Ловрен не играет, Барриос бьётся за ЧМ-2022

У действующих чемпионов России по сборным разъехались двое: Деян Ловрен и Вильмар Барриос. Хорватский защитник пока не играет из-за травмы. У колумбийского опорника тоже пока нет практики, хоть он и здоров. Сборная Колумбии в 17-м туре отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила на своём поле Боливию — 3:0. Барриос провёл весь матч на скамейке запасных.

Фото: Andres Cuenca/Getty Images

За тур до конца отбора колумбийцы занимают шестое место в группе. От зоны стыковых матчей команду Барриоса отделяет всего одно очко, а на прямой выход рассчитывать уже не приходится — отставание от идущего четвёртым Уругвая – пять очков. В решающем матче Колумбия сыграет на выезде с Венесуэлой, которая занимает последнее место. Вся надежда на то, что Перу на своём поле потеряет очки в игре с Парагваем, который уже ни на что не претендует.

«Динамо». Шиманьски разминается перед матчем года, Бальбуэна побеждает

Из второй команды РПЛ тоже уехали два футболиста. Польский полузащитник Себастьян Шиманьски вышел на замену в товарищеском матче с Шотландией и провёл на поле полчаса. Его команда в итоге вырвала ничью на 4-й добавленной минуте — пенальти реализовал Кшиштоф Пёнтек. Но главный матч Шиманьского и его партнёров ждёт 29 марта. Благодаря дисквалификации нашей сборной поляки прыгнули в финал отбора ЧМ-2022, где сыграют со Швецией. Динамовец в шаге от Катара.

Защитник Фабиан Бальбуэна тоже играет в квалификации ЧМ-2022, но, как уже было сказано в блоке про Барриоса, ни на что не претендует. Его сборная Парагвая выиграла у Эквадора (3:1), а сам динамовец провёл на поле весь матч. Впереди игра с Перу (30 марта), однако победа не позволит заскочить даже в стыки.

ЦСКА. Бийол забивает, Медина сидит на лавке, Языджи пролетел мимо ЧМ-2022

У армейцев в сборные отправились трое. Словенский полузащитник Яка Бийол провёл 90 минут в товарищеском матче с Хорватией и принёс своей команде ничью, красиво забив головой в добавленное время. 29 марта словенцы сыграют ещё один товарняк — на этот раз с Катаром.



Парагвайский хавбек Хесус Медина, пока Бальбуэна бегал по полю, наблюдал за матчем с Эквадором со скамейки запасных. А вот полузащитник Юсуф Языджи на 80-й минуте вышел спасать Турцию в полуфинальной встрече стыков ЧМ-2022 с Португалией, но его подвёл собственный партнёр. Бурак Йылмаз при счёте 1:2 запорол пенальти, после чего португальцы забили третий и вышли в финал. Чемпионат мира пройдёт без главной звезды ЦСКА.

«Локомотив». Кухта не забил в важнейшем матче и не поедет в Катар

Польский защитник Мацей Рыбус не поехал в сборную из-за ковида, зато поехал чешский нападающий Ян Кухта. Его команда встретилась со Швецией в полуфинале стыков ЧМ-2022. Кухта вышел в стартовом составе, но не смог забить за 83 минуты и ушёл на замену. А в дополнительное время шведы вырвали победу и вышли в финал. Там их уже ждёт Шиманьски и его сборная Польши.

Фото: David Lidstrom/Getty Images

«Спартак». Перейра незаменим и в сборной

Красно-белые в этот международный перерыв попрощались всего с одним футболистом. Опорник Кристофер Мартинс Перейра после зимнего трансфера ворвался в основу «Спартака» и остаётся незаменимым в сборной Люксембурга. Его команда сгорела Северной Ирландии в товарищеском матче со счётом 1:3, а Крис провёл на поле всю игру. 29 марта люксембуржцы встретятся с Боснией и Герцеговиной.

«Рубин». Тальби в шаге от ЧМ-2022

От Леонида Слуцкого в эту паузу уехал тунисец Монтассар Тальби. Защитник провёл весь матч с Мали в полуфинале африканских стыков ЧМ-2022 и помог победить — 1:0. Если в ответной встрече 29 марта малийцам удастся не проиграть на своём поле, увидим футболиста «Рубина» в Катаре.

Хвича Кварацхелия уже не в «Рубине» — на днях он ушёл в «Динамо» (Батуми). Но мы продолжаем за ним следить. Яркий вингер полезен в сборной Грузии — на его счету голевая передача в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной.

«Нижний Новгород». Кечкеш проиграл сербам, Юлдошев победил

Из команды Александра Кержакова в сборные уехали сразу двое. Венгерский защитник Акош Кечкеш вышел на последние 10 минут в товарищеском матче с Сербией. Итог — поражение со счётом 0:1.



Защитник Иброхимхалил Юлдошев на поле не появился. Его сборная Узбекистана в товарищеском матче переиграла Киргизию — 3:1.

«Ростов». Байрамян вышел и выиграл

Последняя команда с легионером-сборником — «Ростов». Полузащитник Хорен Байрамян уехал играть за Армению. Он вышел в старте на товарищеский матч с Черногорией и был заменён на 59-й минуте. Армянская команда выиграла — 1:0.