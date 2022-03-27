19 сборных уже на ЧМ-2022. Кто претендует на оставшиеся 13 путёвок

В Африке и Северной Америке всё запутано, а последний финалист от Европы определится только летом.

До стартового матча ЧМ-2022 в Катаре осталось 239 дней. 19 из 32 участников финальной стадии уже известны. Первыми право выступить на турнире, как обычно, получили хозяева чемпионата — в данном случае Катар. Пока эта сборная является единственным дебютантом состязания. Ещё 18 национальных команд отобрались через квалификацию. Остальные финалисты определятся совсем скоро. Разбираемся, кто имеет самые высокие шансы в конце года отправиться в Катар.

Европа — 13 мест

Финалисты: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия.

29 марта состоятся два стыковых матча: Польша — Швеция и Португалия — Македония.



Поляки получили прямую путёвку в финал стыков после отстранения сборной России. А шведам пришлось провести 120 минут с Чехией (1:0 в дополнительное время). Под вопросом участие в решающем матче главной звезды «кадры» — нападающего Роберта Левандовского. Он чувствует боль в колене и занимается индивидуально. Если форвард не сможет сыграть, шансы Швеции на попадание в плей-офф автоматически возрастут.

Сборная Португалии сыграла непростой матч с Турцией (3:1), чуть не упустив победу со счёта 2:0. Соперник бил пенальти на 85-й минуте, но Бурак Йылмаз запустил мяч в небеса. Теперь Криштиану Роналду и его партнёрам придётся сразиться за попадание в финал с Македонией. Последняя сенсационно переиграла в полуфинале действующего чемпиона Европы — Италию (1:0) и теперь попытается оставить за бортом ЧМ ещё и победителя Евро-2016.



Последнего участника финальной стадии придётся ждать минимум до лета. Из-за ситуации в мире матч Украина — Шотландия был перенесён. Победителя этой встречи уже ждёт Уэльс, который переиграл Австрию (2:1) благодаря дублю Гарета Бэйла.

Фото: Athena Pictures/Getty Images

Южная Америка — 4/5 мест

Финалисты: Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай.

В Южной Америке осталось определить участника межконтинентальных стыков (пятое место в группе). На «пол-путёвки» претендуют сборные Перу (21 очко), Колумбии (20) и Чили (19). Все матчи пройдут в ночь на 30 марта. Перуанцы сыграют с потерявшим шансы Парагваем дома, колумбийцы на выезде встретятся с Венесуэлой (последнее место в отборе). Сложнее всего будет чилийцам: в последнем туре им достался Уругвай.

Северная Америка — 3/4 места

Финалисты: —



В Северной Америке намного более запутанная ситуация: ни одна команда ещё не обеспечила себе прямого попадания на ЧМ. Три команды получат путёвки в Катар, четвёртая отправится в межконтинентальные стыки. За два тура до конца отбора на эти места претендуют пять сборных: Канада (25), США (22), Мексика (22), Коста-Рика (19) и Панама (18).

Самые высокие шансы у Канады, которой осталось добрать всего одно очко. Решить эту задачу можно в ближайшем домашнем матче с немотивированной Ямайкой, занимающей предпоследнее место. Повезло с календарём Мексике, которой осталось сыграть с Сальвадором (6-е место) и Гондурасом (8-е). А вот остальная тройка будет решать всё в очной борьбе:

13-й тур

США — Панама

Сальвадор — Коста-Рика

14-й тур

Коста-Рика — США

Панама — Канада



Сложнее всего выглядит график Панамы, которой предстоит сыграть с первой и второй командами квалификации.

Африка — 5 мест

Финалисты: —



Все пять финалистов от Чёрного континента определятся в двухматчевых противостояниях. Первые встречи уже прошли, но они не прояснили ситуацию. Египтяне переиграли Сенегал со счётом 1:0, а теперь сыграют на выезде. Алжир в гостях победил Камерун (1:0) при том, что территориальным и игровым преимуществом владел соперник. Тунис на выезде одолел Мали (1:0), и этот день можно смело назвать «чёрным» для Муссы Сиссако. Сначала он срезал мяч в собственные ворота, а затем ещё и удалился. А две остальные пары не выявили победителя, шансы в ответных матчах Нигерия — Гана (0:0) и ДР Конго — Марокко (1:1) примерно равны.

Азия — 5/6 мест

Финалисты: Катар, Иран, Республика Корея, Саудовская Аравия, Япония.



Если Азия хочет получить все шесть квот, последнему участнику предстоит очень серьёзно постараться. Сначала между собой сыграют сборные, занявшие третьи места в отборочных группах. Австралия уже обеспечила себе такое право. А вот в группе А шансы есть у трёх национальных команд: ОАЭ (9 очков), Ирак (8) и Ливан (6). ОАЭ будет очень непросто в последнем туре с победителем группы Южной Кореей. Ливан встретится с Ираном, занявшим вторую позицию. А Ирак имеет очень хорошие шансы, играя с последней командой группы A – Сирией.



Счастливчик в этой тройке сыграет с Австралией, но на этом приключения не закончатся. Победитель попадает в межконтинентальные стыки, где продолжит бороться за попадание на чемпионат мира. Представителя Азии будет ждать игра со сборной из Южной Америки.

Фото: Saeid ZareianGetty Images

Океания — 0/1 место

Финалисты: —



Квалификация в самой маленькой зоне приближается к завершению. 27 марта состоятся полуфиналы отборов: Соломоновы Острова — Папуа-Новая Гвинея и Новая Зеландия — Таити. Победители сойдутся в финале, и только один отправится в межконтинентальные стыки. Там представитель Океании сыграет с четвёртой сборной Северной Америки.