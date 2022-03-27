«Карпин здоровался ради приличия». Где сейчас лучший молодой игрок «Спартака» 2007 года

В июле 2008-го «Спартак» в «Лужниках» с треском проиграл ЦСКА – 1:5. Раздосадованный Станислав Черчесов принял решение отправить в дубль Егора Титова, Сантоса Моцарта и Максима Калиниченко. В обратном направлении проследовали четыре резервиста, среди которых был полузащитник Константин Советкин, годом ранее признанный лучшим молодым футболистом клуба. Уже в следующем туре он дебютировал в РПЛ. На футболиста возлагались большие надежды, но заиграть в «Спартаке» он так и не смог. Рассказываем, как сложилась карьера талантливого футболиста и чем он занимается теперь.

Его история красиво начиналась. С первой же попытки Советкин попал в академию «Спартака». Его просматривали вместе с Сергеем Паршивлюком, и в первом же матче Константин забил три гола, действуя на позиции нападающего! Сменить амплуа вынудила случайность. Перед турниром дублирующих составов в Австрии у красно-белых сломался опорник, и Советкина перебросили в центр поля. Со своей задачей Костя справился отлично и впредь не покидал центр поля.

Фото: Dima Korotayev/Getty Images

В 2007-м Советкин удостоился награды лучшего молодого игрока «Спартака» («Золотого кабана» лучшего футболиста основы забрал Титов). Константин вместе с молодёжкой выиграл чемпионат России по дублям, был основным игроком. А в 2008-м после знакового дерби Черчесов начал привлекать молодого опорника к взрослой команде. До конца сезона юноша сыграл четыре матча. Любопытно, что с Советкиным в составе красно-белые не проиграли ни разу. В матче с «Локомотивом» (2:2) он вышел на замену, а против московского «Динамо» (1:1), «Спартака» из Нальчика (2:1) и «Шинника» (2:1) — в стартовом составе. Дважды футболист сыграл в Кубке – с брянским «Динамо» (2:1) и всё тем же «Шинником» (2:1).

Матч с Нальчиком стал для Советкина роковым. Полузащитник получил травму ахилла, пошло воспаление. В игре с «Шинником» он играл через боль и был вынужден попросить замену. Константин тренировался на уколах, превозмогая боль, и в конце концов сделал только хуже себе. На операцию Советкин решился лишь через пять месяцев.

Новый тренер Карпин на Советкина не рассчитывал, отдавая предпочтение Кариоке. За игровой практикой Константин отправился в «Анжи», но в полной мере её и там не обрёл. В махачкалинском клубе он сыграл всего два матча (в общей сложности 110 минут). Но новых впечатлений набрался: «Все с оружием ходят. Охранники с автоматами – это понятно. В такси садишься – у водителя пистолет лежит».

Второй заход в «Спартак» тоже не задался. Валерий Карпин, с его слов, практически не общался с молодым игроком.

Константин Советкин бывший полузащитник «Спартака» «Обсуждали ли мы мои перспективы? Да нет, ничего такого не было. Если сначала Карпин подбадривал всё время, что-то говорил, то в последнее время здоровался уже так, ради приличия».

Футболист начал затухать, сгонял на просмотр в «Нижний Новгород», но предложения заключить контракт не получил. В итоге сорвался в Ульяновск, на родину. Позже полузащитник называл это решение главной ошибкой в карьере. Во второй лиге он сыграл 28 матчей за два сезона и окончательно развязался со «Спартаком» — свободным агентом. Скитания по низшим лигам продолжились – Советкин поиграл в «Металлурге-Оскол», потом за «Спартак» из Костромы, а завершил карьеру в дубле «Металлурга» в ЛФЛ. Всего в 30 лет.

Теперь бывший полузащитник тренирует детей в клубе Spartak City Football. Родители юных футболистов с восторгом отзываются о наставнике.

«Платон с интересом подходит к тренировкам, потому что Константин Михайлович развивает в нём именно те качества, которые, на его взгляд, нужны нашему сыну. У Платона появился интерес именно к просмотру футбола. А ещё в нём начала просыпаться спортивная злость. Константин Михайлович вернул Платону интерес к футболу! А ещё Платон берёт с него пример, даже пытается укладывать волосы, как Константин», — рассказали родители одного из воспитанников Spartak City Football пресс-службе клуба.

Думается, Константин будет совсем не против, если кто-то из учеников в будущем превзойдёт его самого. В идеале — в «Спартаке».