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Турнирная таблица и календарь РПЛ, расписание матчей «Зенита», «Динамо» и ЦСКА, список травм и дисквалификаций

В чемпионской гонке РПЛ осталось три команды. Легче всего будет ЦСКА?
Михаил Рождественский
Разбираем календарь «Зенита», «Динамо» и ЦСКА
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Разбираем календарь «Зенита», «Динамо» и армейцев. А ещё их проблемы с составами.

До возвращения РПЛ остаётся всего несколько дней. Нас ждёт финиш сезона, который определит судьбу чемпионства. Уже понятно, что на титул претендуют три команды: «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. А кому из них будет проще в оставшихся матчах? Разбираемся.

Для начала взглянем на таблицу РПЛ. За восемь туров до конца первым идёт «Зенит», набравший 48 очков. Ниже находятся «Динамо» (43) и ЦСКА (42). Вот таблица целиком:

А теперь посмотрим, что с графиком и травмированными.

«Зенит»: три топ-матча и два вратаря в лазарете

У действующих чемпионов не самый простой график, но терпимый. 3 апреля команду Сергея Семака ждёт выезд к «Сочи», а из топ-соперников в дальнейшем будут «Краснодар» (в гостях), «Локомотив» (дома) и «Спартак» (в гостях).

Примечательно, что из восьми матчей «Зенит» проведёт на своём поле лишь три. Зато в последнем туре его ждёт встреча с «Нижним Новгородом». Если к тому моменту вопрос борьбы за чемпионство ещё будет актуальным, то команда Александра Кержакова, которая пока идёт к тому, чтобы сохранить прописку в РПЛ, вряд ли создаст неразрешимые проблемы фавориту.

Полностью график «Зенита» выглядит так:

3 апреля: «Сочи» — «Зенит»
9 апреля: «Ахмат» — «Зенит»
16 апреля: «Зенит» — «Урал»
25 апреля: «Краснодар» — «Зенит»
30 апреля: «Зенит» — «Локомотив»
7 мая: «Зенит» — «Химки»
15 мая: «Спартак» — «Зенит»
21 мая: «Нижний Новгород» — «Зенит»

Что касается травм, главная проблема «Зенита» — вратари. В данный момент недоступны Станислав Крицюк и Даниил Одоевский, поэтому выбирать Семаку не приходится — играет Михаил Кержаков.

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Когда вернётся Крицюк, до сих пор непонятно. Он не выходит на поле с начала ноября, а с середины февраля работает по индивидуальной программе. Одоевский в начале этого месяца порвал связки. 11 марта Семак заявил, что юный вратарь вернётся к тренировкам в общей группе в течение нескольких недель.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Также «Зенит» не может рассчитывать на двух полевых игроков. Деян Ловрен, несмотря на травму лодыжки, уехал в сборную Хорватии. Семак надеется, что защитник вернётся в Санкт-Петербург и будет готов играть. А вот полузащитника Александра Ерохина отцепили от сборной России из-за болезни.

Ещё один неприятный фактор для «Зенита» — потенциальные дисквалификации. Сразу у трёх ключевых игроков команды — Вильмара Барриоса, Клаудиньо и Вендела — накопилось по три жёлтые карточки. Следующее предупреждение оставит каждого из них вне состава на один матч.

«Динамо»: тоже три топ-соперника, травмирован один из лидеров

У «Динамо» ситуация с календарём практически такая же, как у «Зенита». Команда Сандро Шварца начнёт финальный отрезок сезона с выезда к «Краснодару», а в дальнейшем сыграет ещё с двумя топовыми соперниками — ЦСКА и «Локомотивом» (оба матча — в гостях).

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В последнем туре динамовцев ждёт домашняя встреча с «Сочи», который находится в зоне еврокубков и расслабляться явно не собирается. Бóльшую часть матчей (сразу пять) бело-голубые проведут на выезде.

Вот календарь «Динамо»:

3 апреля: «Краснодар» — «Динамо»
9 апреля: «Нижний Новгород» — «Динамо»
15 апреля: «Динамо» — «Ахмат»
24 апреля: ЦСКА — «Динамо»
30 апреля: «Динамо» — «Урал»
6 мая: «Крылья Советов» — «Динамо»
14 мая: «Локомотив» — «Динамо»
21 мая: «Динамо» — «Сочи»

Ситуация с травмами у «Динамо» гораздо легче, чем у «Зенита». В настоящее время у бело-голубых из-за повреждения недоступен всего один футболист — Арсен Захарян. Минус: это один из лидеров команды. Плюс: он вернётся в строй уже через несколько дней и наверняка сыграет в следующем матче. Захаряна вместе с форвардом Фёдором Смоловым отцепили от сборной России по решению медиков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На жёлтых карточках у «Динамо» «висят» Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна и Денис Макаров. Придётся играть аккуратнее.

ЦСКА: самый удобный календарь и двое травмированных

Переходим к ЦСКА — главной команде РПЛ в последних турах. У парней Алексея Березуцкого победная серия из шести матчей, в которых они забили 14 голов и пропустили всего два. В отличие от конкурентов, армейцы сыграют только с двумя топ-соперниками: «Динамо» (дома) и «Краснодаром» (в гостях).

А ещё у ЦСКА одинаковое количество домашних и выездных матчей. В ближайшем туре московская команда на своём поле встретится с «Уралом», в последнем — с «Ростовом» Валерия Карпина.

Календарь ЦСКА выглядит так:

3 апреля: ЦСКА — «Урал»
9 апреля: «Химки» — ЦСКА
16 апреля: «Уфа» — ЦСКА
24 апреля: ЦСКА — «Динамо»
1 мая: «Ахмат» — ЦСКА
7 мая: ЦСКА — «Сочи»
15 мая: «Краснодар» — ЦСКА
21 мая: ЦСКА — «Ростов»

До этого «окна ФИФА» травмированных футболистов у ЦСКА было двое: Антон Заболотный и Бруно Фукс. Нападающий остался в запасе в матче с «Рубином», а потом уехал из сборной России по решению врачей. Восстанавливаться после травмы икроножной мышцы его отправили в расположение клуба. Фукс тоже не сыграл с «Рубином», но из-за мышечного повреждения. В ЦСКА уверяют, что у бразильского защитника нет значительных проблем со здоровьем. Вчера тревожное для красно-синих сообщение поступило из Турции: новый лидер армейцев Языджи пропустил тренировку сборной из-за «лёгкого повреждения». Сроки восстановления не уточняются.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также у ЦСКА есть двое дисквалифицированных. Из-за перебора жёлтых карточек с «Уралом» не сыграют Иван Обляков и Бактиёр Зайнутдинов. Один из следующих матчей рискуют пропустить Максим Мухин, Алан Дзагоев и Марио Фернандес.

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