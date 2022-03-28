«Не могу в это поверить — я плачу!» Кто вывел Канаду на ЧМ впервые за 36 лет

Словосочетание «сборная Канады» чаще всего вызывает ассоциации с хоккеем. Но прошлой ночью футболисты этой североамериканской страны переключили фокус всеобщего внимания на себя. Разгромив дома Ямайку (4:0), Канада стала 20-м финалистом чемпионата мира — 2022 в Катаре. «Кленовые листья» впервые за 36 лет выступят на главном турнире сборных.

Как канадцы сыграли на ЧМ-1986?

На свой первый и пока единственный ЧМ канадцы отобрались в 1985 году. Для начала они спокойно выиграли группу с Гватемалой и Гаити, победив в трёх из четырёх матчей, а на финальном этапе обошли Гондурас и Коста-Рику. Главным героем квалификации стал Игор Враблич. Он дважды отличился в группе и забил победный мяч Гондурасу (2:1), выведя свою сборную на ЧМ. Этот чемпионат мира стал для Канады первым в истории — так же, как для Ирака и Дании.

Финальный турнир ознаменовался «рукой Бога» от Марадоны и победой сборной Аргентины. Канада же предсказуемо застряла в группе.

В соперники «Кленовым листьям» достались сборные Франции, Венгрии и СССР. Стартовый матч с французами (0:1) подарил дебютантам ЧМ надежду: канадцы выглядели достойно и пропустили только на 79-й минуте. Но ни с Венгрией (0:2), ни с СССР (0:2) североамериканцы очков не набрали. Советская сборная благодаря этой победе (голы забивали Олег Блохин и Александр Заваров) выиграла группу C. Канадцы же остались с «нулями» — ни побед, ни забитых голов, ни очков. Но тогда они вряд ли могли подумать, что следующего попадания на чемпионат мира придётся ждать 36 лет.

Лидеры сборной Канады

В матче с Ямайкой из 11 футболистов, вышедших на поле, лишь двое представляли МЛС. Остальные выступают в Европе. Отбор национальная команда прошла блестяще, за тур до конца потерпев всего одно поражение (0:1 с Коста-Рикой). Дома канадцы набрали 19 очков из 21 возможного.



Капитаном и лидером сборной является голкипер Милан Борян, имеющий сербское происхождение. Тут допустима параллель с 1986-м, когда ключевым футболистом команды был выходец из Словакии Игор Враблич. Борян выступает на исторической родине за «Црвену Звезду». За квалификацию он провёл 10 матчей, шесть из которых — «на ноль».



Главная звезда сборной Канады — 21-летний крайний защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис. Решающий матч квалификации он пропустил, поскольку продолжает восстанавливаться после проблем с сердцем — последствия перенесённой коронавирусной инфекции. На протяжении всей встречи с Ямайкой Дэвис вёл трансляцию в Twitch, а после финального свистка заплакал: «Я еду на чемпионат мира! Мы едем на чемпионат мира, ребята! Я не могу в это поверить… Я плачу. Моя мечта сбылась».

В гонке бомбардиров североамериканской квалификации лидируют нападающие Кайл Ларин (6 голов) и Джонатан Дэвид (5). Первый выступает за «Бешикташ» в чемпионате Турции. В национальном первенстве он не так результативен (6+1 за 23 матча), но в сборной забивает стабильно. А второй представляет «Лилль»: с 13 голами в чемпионате Франции преследует Бен-Йеддера (17). В сборной у Дэвида сумасшедшая статистика – 20 забитых мячей за 27 матчей.



История главного тренера канадцев по-своему уникальна. Прежде чем в 2018 году встать во главе «кленовых листьев», Джон Хердман тренировал исключительно женские сборные. Его переход на работу с мужчинами вызвал много скепсиса, но Хердман развеял его, выведя Канаду на второй в истории чемпионат мира. За четыре года сборная взлетела с 94-го на 33-е место в мировом рейтинге ФИФА и обошла сборную России (35-я). Неудивительно, что после выполнения задачи тренер не скрывал эмоций.

Джон Хердман Главный тренер сборной Канады «У нас есть Альфонсо Дэвис, выигравший финал Лиги чемпионов. У нас есть футболисты, играющие по всей Европе. У нас есть талантливая молодёжь, проходящая через систему наших академий. И мы только что прошли квалификацию на чемпионат мира! Канада — это футбольная страна».

Сложно не согласиться.