Россия в Азии разорвёт соперников и выйдет на ЧМ! Но для нашего футбола это очень плохо

Тема возможного выхода России из УЕФА и перехода в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию) получила развитие. Журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что РФС действительно рассматривает такой вариант.

Почему РФС может перейти в АФК и когда это случится

«Главное для российского футбола событие на этой неделе – заседание конгресса ФИФА в Дохе. Его итоги могут оказать влияние в проекции нескольких ближайших лет, а то и десятилетий. Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. Ближайшее заседание – в этот четверг, 31 марта.

На нём будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. При этом ещё пару недель назад казалось, что ФИФА в целом не включит тему России в повестку дня ближайшего заседания – в международной федерации хотели отсрочки, по крайней мере, до лета.

Правда, тот или иной вопрос может поднять и кто-то из делегатов. Несколько футбольных ассоциаций из европейских стран призвали к тому, чтобы всё-таки обсудить судьбу РФС уже в конце марта. Как бы ни уходила от темы ФИФА, эти федерации настаивали на своём.

Сборная Израиля с Кубком Азии-1964 после победы над командой Южной Кореи Фото: flickr.com/photos/government_press_office

Ещё раз обращу внимание на позицию ФИФА – относительно спокойную по сравнению с другими спортивными федерациями. В ФИФА, скорее, стремились сглаживать углы и откладывать вопрос. Возьмём тему со стыковыми матчами ЧМ-2022. До последнего не исключалось, что их перенесут или проведут на нейтральном поле. Только когда все участники (Польша, Швеция, Чехия) отказались играть с Россией где бы то ни было, ФИФА пришлось исключить нашу сборную из борьбы за попадание в Катар.

Вот и сейчас международная федерация пыталась отложить вопрос. И всё-таки он будет затронут. К слову, всё ещё неясно, будет ли делегация от РФС присутствовать в Дохе. Но в любом случае вероятность того, что вопрос о членстве РФС конгресс рассмотрит, максимальная.

Что ждёт Россию? Обсуждается два варианта:

1) лёгкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания;

2) бессрочная приостановка членства РФС: только через неопределённое время Россия сможет вернуться к вопросу о своём статусе.

Какой выход из ситуации? Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдёт из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера – Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии – нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии. Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств – матчи с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с 1990-х.

Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути – в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, в Азии же такого давления нет. А пока вероятность серьёзных санкций в отношении российского футбола предельно высока», – написал Арустамян.

Как сборная России сможет попасть на чемпионат мира через отбор в АФК

Итак, возможный сценарий: годичная дисквалификация России, а после неё выход из УЕФА и включение в АФК. Это значит, что наша сборная теряет возможность играть на чемпионатах Европы и включается в отбор Кубка Азии. При этом КА-2023 нам не светит, поскольку к нему уже давным-давно идёт квалификация и остался последний, третий раунд отборочного цикла. Следующий Кубок Азии состоится только в 2027 году. Более актуальный для сборной России вопрос – борьба за путёвку на ЧМ-2026.

Сам по себе переход из УЕФА в АФК стал бы шагом назад для нашего футбола, учитывая уровень клубных и национальных команд в этом регионе. Лучшие азиатские сборные в рейтинге ФИФА – Иран (21-е место), Япония (23), Южная Корея (29), Австралия (37), Катар (52), Саудовская Аравия (53), ОАЭ (69), Ирак (74) и Китай (75). При этом нас, вполне возможно, разводили бы с японцами, южнокорейцами, австралийцами и Сингапуром (161-е место), которые включены правительством РФ в список недружественных стран. С другой стороны, включение в АФК упрощало бы России, занимающей 35-ю позицию в рейтинге ФИФА, задачу отбора в финальную стадию чемпионата мира.

Напомним на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, количество участников финальной стадии увеличится с 32 до 48 команд. Азия получит восемь гарантированных путёвок (в два раза больше, чем прежде) и одно место в межконтинентальных стыках. России надо будет очень «постараться», чтобы не попасть в топ-8 лучших азиатских сборных.

Детали и сроки квалификации к ЧМ-2026 ещё обсуждаются, а как выглядит отбор АФК на ЧМ-2022? Всего в нём участвовали 46 азиатских сборных, включая Катар, хотя будущий хозяин турнира уже имел гарантированное место на домашнем чемпионате мира. В первом раунде сыграли 12 слабейших по рейтингу ФИФА азиатских сборных: они образовали шесть пар, победители которых прошли дальше.

На втором этапе в борьбу вступили все остальные – 40 команд были разбиты на восемь групп по пять сборных. Катар тоже принимал участие в квалификации, поскольку одновременно с чемпионатом мира шёл отбор на Кубок Азии 2023 года. Путёвки в третий раунд получали 12 сборных: восемь победителей групп и квартет лучших из занявших вторые места. Любопытно, что не все доиграли до конца – в КНДР решили сняться с отбора, проведя лишь половину матчей. Северокорейцы обосновали это тем, что опасаются распространения коронавируса.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На третьем этапе 12 команд были разбиты на две группы по шесть участников. Сборные, финишировавшие на первом и втором местах, выходили на ЧМ-2022. В группе А сильно оторвались ото всех Южная Корея и Иран. В группе В доминировали Япония и Саудовская Аравия. Ставшие третьими команды сыграют в стыке – это Австралия и, скорее всего, ОАЭ. Потом победителя этой пары ждёт встреча с пятой сборной Южной Америки (видимо, с Перу или Колумбией), а значит, до чемпионата мира австралийцы или их соперники по азиатскому стыку вряд ли доберутся. Судя по всему, на ЧМ-2022 Азию представят только Катар, южнокорейцы, иранцы, японцы и саудовцы.

Через УЕФА России будет очень непросто пробиться на ЧМ-2026. В этом смысле переход в АФК — хоть какой-то плюс. В целом же ничего хорошего от разрыва с европейским футболом нет.