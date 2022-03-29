Жеребьёвка групп ЧМ-2022. Уже понятно, кто будет в первой и второй корзинах

Место на ЧМ-2022 гарантировали себе 20 команд. Футболисты сборной США уже позировали с баннером, будто попали на мундиаль, но, на самом деле, они поторопились. В этом позже сами признались.

Хотя США с огромной долей вероятности будет на ЧМ-2022. Американцам 30 марта нужно лишь не проиграть Коста-Рике с разницей в 6+ мячей.

Даже если не брать только гарантированных участников, то уже сейчас мы знаем семь команд, которые точно будут в первой корзине при жеребьевке групп ЧМ-2022.

Одна из семи стран – Катар, потому что для хозяев турнира всегда предусмотрено место в первой корзине. Остальные сборные проходят по рейтингу ФИФА, который будет опубликован 31 марта. Сама жеребьёвка состоится 1 апреля в Дохе. На этот момент будет известно 29 из 32 участников ЧМ-2022. Межконтинентальные стыки пройдут в июне в Катаре. Последняя команда от УЕФА определится в мае-июне (это будет Украина, Шотландия или Уэльс).

Уже сейчас примерно понятно, кто получит последнее место в первой корзине. Редактор ESPN Дэил Джонсон подсчитал ожидаемый рейтинг сборных к 31 марта. По его данным, Португалия в случае победы над македонцами займёт место среди сеяных.

Если же команда Роналду не пробьётся на ЧМ-2022, то наивысшие шансы у Голландии, которой будет необходимо победить дома немцев (товарищеские матчи тоже влияют на рейтинг ФИФА). Следующий претендент – Мексика, которой нужно победить Сальвадор и дождаться провала португальцев и ничьей/поражения голландцев. Сугубо теоретические шансы на первую корзину есть ещё у США и Германии.



Если же взять наиболее вероятный вариант, то дальше пройдут Португалия, а на следующий день США и Мексика. В этом случае первые две корзины будут выглядеть таким образом:

Что касается России: если бы она пробилась на ЧМ-2022, то, скорее всего, была бы в третьей корзине. Напомним, при жеребьевке групп на ЧМ-2018 наша сборная была в первой корзине как хозяин турнира, а при жеребьевке групп на ЧМ-2014 – в четвёртой.