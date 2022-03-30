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Трансферы РПЛ: самые дорогие продажи – «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Динамо», Халк, Влашич, Головин, Промес

Самые дорогие продажи игроков в истории РПЛ. Таких цен скоро может не быть
Евгений Марков
РПЛ: самые дорогие продажи
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Почти € 56 млн для «Зенита» и Головин по цене Влашича.

Российский футбол переходит к новой жизни. Как минимум – легионеры уходят из РПЛ. И как результат – дорогостоящих продаж игроков в Европу и другие страны может стать меньше (как и самих продаж) – ведь к нам могут отказаться приезжать качественные легионеры. В этом контексте мы хотим вспомнить исторически значимые сделки для всех клубов РПЛ – с одной стороны, поностальгировать о приятном прошлом, а с другой — понять, как устроен российский рынок на уровне клубов нижней части таблицы.

16 трансферов – самых дорогих в истории для каждого из 16 нынешних клубов Премьер-Лиги. А также подробности переходов и истории про самих футболистов. Трансферы приводятся в порядке убывания.

1. Халк: 2016 год — из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн

В нашей стране бразилец считал, что российские партнеры по «Зениту» ему завидовали. А точнее – его зарплате в € 6-7 млн в год, отношению со стороны руководства и значимости не только для лиги, но и для страны. Ведь Владимир Путин в одном из своих интервью сказал, что для российского футбола игроки уровня Халка (а также Витселя) важны.

Через три месяца в клубе Халк пошёл к президенту («Зенита») Александру Дюкову с просьбой, чтобы его отпустили в другой клуб. В ответ президент успокоил нападающего и заверил, что в Петербурге ему будет хорошо. В итоге Халк превратился в одного из самых любимых легионеров города (77 голов в 148 матчах), поучаствовал в добрых благотворительных акциях и выиграл с «Зенитом» по разу все российские трофеи.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Однако питерскую раздевалку продолжало штормить даже с приходом португалоговорящего Виллаш-Боаша. Так что вскоре бразилец уехал в Китай, где начиналась волна дорогих покупок и огромных контрактов для легионеров.

С Питером Халк остался в отличных отношениях. Во-первых, нынешний президент РФС Дюков до сих пор поздравляет бразильца с днём рождения и другими праздниками. Во-вторых, при удобном случае Халк передаёт приветы Петербургу и радуется очередному чемпионству (как, например, во время видеозвонка с Данни весной 2019 года).

2-3. Александр Головин: 2018 год – из ЦСКА в «Монако» за € 30 млн

Интерес к российскому атакующему полузащитнику – универсальному и успешному во время еврокубковой кампании ЦСКА с Гончаренко – особенно вырос после ЧМ-2018. Александр выбрал «Монако», потому что в тот момент ему подходил как французский чемпионат (как ступень к лигам более высокого уровня), так и российское окружение в городе, в том числе и основной владелец клуба Дмитрий Рыболовлев.

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2-3. Никола Влашич: 2021 год – из ЦСКА в «Вест Хэм» за € 30 млн

В 2019-м году армейцы взяли хорвата за невероятные для самих себя € 15,7 млн, хотя до этого суммарно потратили на девятерых футболистов € 12,32 млн. Фанатов ЦСКА восхищали дальние удары Влашича, его техника, а также мощные набеги на штрафную соперника в духе АПЛ (тем более Влашич поначалу принадлежал «Эвертону»).

33 гола в 108 матчах – так Никола стал одним из лидеров команды, за которым охотился «Милан» и которого обожали в Москве. Правда, его последние месяцы превратили интонацию «лишь бы Влашич не уходил» в «поскорее бы от него избавиться». После резкого отказа Ивицы Олича работать в ЦСКА и ссоры руководства с агентом (отцом Николы) – хорват ушёл в «Вест Хэм». Окупив потраченные на него вложения и подарив команде с фанатами облегчение.

4. Данни: 2008 год – из «Динамо» в «Зенит» за € 30 млн

В июле 2008 года фанатский сектор «Динамо» устроил перформанс в честь португальца: все пришли на домашнюю игру с «Зенитом» в футболках с его изображением в образе Че Гевары и испанскими цитатами, что Данни выбрал «Динамо».

Фото: РИА Новости

Ровно через месяц Данни перешёл в «Зенит» за рекордные для российского футбола на тот момент деньги. После чего стал часто получать вопросы: почему вытатуированная буква «Д» на его руке выполнена в динамовском стиле. На все такие вопросы Мигель отвечал, что «Д» – значит «Данни». А через некоторое время набил на руке Дворцовый мост Петербурга.

5. Квинси Промес: 2018 год – из «Спартака» в «Севилью» за € 21 млн

Многое в этом переходе решил матч на «Открытие Арене», в котором спартаковцы разгромили «Севилью» со счётом 5:1. Сам Промес в той игре оформил 2+2 и на протяжении 90 минут раскручивал севильскую защиту, поставленную прагматичным тренером Эдуардо Бериццо.

После того матча испанские фанаты мечтали о том, чтобы Куинси заиграл у них. Отмечали его стартовую скорость и голевое чутьё и называли тем, кто устроил соперникам полную голевых моментов жизнь на правом фланге.

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Один из комментариев процитируем целиком: «Играя против «Севильи», Промес сводил наших игроков с ума. Потрясающий футболист! Если «Севилья» реально нацелилась на Квинси, то это будет супертрансфер. До сих пор помню тот погром, который он устроил нам в России».

Из России голландец уезжал чемпионом и всеми любимым Антохой. И вернулся через два с половиной сезона: всего три гола в 49 матчах за «Севилью» во всех турнирах, а также неприятности в Амстердаме, из-за которых Промес выбрал жизнь в Москве.

6. Саломон Рондон: 2014 год – из «Рубина» в «Зенит» за € 18 млн

Нападающий считает своим главным учителем Курбана Бердыева и называет его великим человеком: за то, что многому научил и, несмотря на свой закрытый образ, был общителен с игроками.

Даже после таких слов и 24 голов в 56 матчах у фанатов «Рубина» есть вопросы к Саломону. Всё дело в том, что в первой же игре «Зенита» с «Рубином» Саломон оформил хет-трик и горячо отметил каждый из голов.

Сейчас Рондон в «Эвертоне» – не выходил на поле с 4 марта, когда оформил дубль в кубковом матче.

7. Умар Ниасс: 2016 год – из «Локомотива» в «Эвертон» за € 17,9 млн

Об этом трансфере всё сказано в официальном послании «Локомотива» в социальных сетях: «Несколько минут назад Умар Ниасс перешёл в «Эвертон». Это очень крутая сделка; от такого предложения ни клуб, ни игрок отказаться не могли». Все эти слова – про нападающего, который забил 19 голов в 42 матчах и выиграл с «Локомотивом» Кубок России.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Вернуть футболиста из «Эвертона» в Россию хотел «Спартак», но сенегальский форвард от такого предложения отказался и поехал по английским арендам (итого в Ливерпуле он забил 9 голов в 42 матчах). Сейчас – в третьей по значимости английской лиге выступает за команду «Бёртон Альбион», известную под прозвищем «пивовары».

8. Фёдор Смолов: 2018 год – из «Краснодара» в «Локомотив» за € 9 млн

Ещё один трансфер с участием «Локомотива», который встретил Смолова хэштегом #ДядяФёдорПриехал. Другой креатив при объявлении трансфера придумали в «Динамо». «Ты переходишь в «Динамо»? – Нет, не перехожу, откуда вы это взяли?» – слова Смолова в недавнем ролике динамовской пресс-службы.

И другой факт. Смолов провёл 101 матч за «Краснодар» и сразу уехал в Москву. По возвращении в Краснодар в качестве соперника он получил в подарок от бывшего клуба часы – как футболист, сыгравший за команду Галицкого более ста матчей.

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9. Эльдор Шомуродов: 2020 год – из «Ростова» в «Дженоа» за € 9 млн

В Ростове нападающий нашёл самое узбекское место – закусочную на местном рынке, где он вместе с соотечественниками ел плов и чувствовал себя как дома. И вошёл в историю как игрок, забивший гол в шапочке для плавания на голове. Так что после этого магазин «Ростова» запустил в продажу шапки под названием «Элдорки».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

После сезона в «Дженоа» нападающего захотел Жозе Моуриньо – и в «Рому» Шомуродов уехал уже с совершенно другим ценником – в € 17,5 млн. В этом сезоне у Эльдора только четыре попадания в основной состав в Серии А (и 17 выходов на замену) – и статистика 2+3.

10-11. Илья Максимов: 2013 год – из «Крыльев Советов» в «Анжи» за € 5 млн

Вы можете помнить молодого Максимова по десяти матчам за «Зенит» начала десятых. После множества аренд – в том числе в «Спортакадемклуб» – игрок ненадолго осел в «Крыльях», забил пять голов в 14 матчах и заинтересовал богатый «Анжи». Тот самый состав, который накануне взял бронзу в чемпионате и дошёл до финала Кубка.

Правда, летом, когда в Махачкалу приехал Максимов, разъехались все звёзды, тренером назначили Гаджи Гаджиева, и ему пришлось строить новую команду.

Илья Максимов
Илья Максимов
Экс-полузащитник «Анжи»

«По составу мы должны были занимать место рядом с лидерами, у нас играли Бухаров, Смолов, Ещенко, Быстров. Сейчас они в своих клубах на ведущих ролях. «Анжи» оказался последним в таблице и покинул РФПЛ. Надеюсь, Махачкала в последний раз в своей истории пережила такое невезение».

После вылета в ФНЛ оставить игрока в составе смог лишь разговор с Сулейманом Керимовым. Затем последовал трансфер в тульский «Арсенал», после расторжения контракта с которым снова появились новости о возвращении в Махачкалу. Максимов ответил коротко: «Тут уже личное. При всей моей любви к «Анжи», не в этот раз».

Завершил карьеру в 2019 году.

10-11. Арсен Адамов: 2022 год – из «Урала» в «Зенит» за € 5 млн

Трансфер новичка сборной России из «Урала» в «Зенит» якобы был оформлен во время игры в теннис. Существует легенда, что футболиста продали во время спарринга на зимних сборах в Дубае: в парном поединке генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вместе с президентом «Урала» Григорием Ивановым играли против двух тренеров екатеринбургского клуба.

Кто выиграл в теннис – неизвестно. Но, кажется, от этой встречи выиграли обе команды – «Зенит» получил талантливого футболиста на фланг обороны, «Урал» приличные отступные, а сам Адамов – место в команде с мощной конкуренцией, где за всё время провёл на поле пока две минуты.

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12-13. Далер Кузяев: 2017 год – из «Ахмата» в «Зенит» за € 4 млн

После трёх стабильных сезонов в Грозном (20+ матчей в каждой) полузащитником заинтересовался «Зенит». А после трансфера Далера в шутку спрашивали о том, что незадолго до перехода тогда ещё его «Терек» обыграл в Петербурге «Зенит» со счётом 1:0 и сделал «Спартак» чемпионом.

«Может быть, в шутку мне это и припомнят, а всерьёз – вряд ли», – улыбался Кузяев, который радовался, что перешёл в «гранд» и сыграет в Лиге Европы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Теперь Кузяев – один из самых важных игроков «Зенита» и сборной России. Даже после новостей о том, что Далер мог уехать в Европу (назывались варианты в Испании) или в «Локомотив».

Его контракт с питерским клубом действует до конца сезона-2022/2023.

12-13. Иван Обляков: 2018 год – из «Уфы» в ЦСКА за € 4 млн

Инициатор сделки – тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который работал с Обляковым как раз в «Уфе» и пригласил в Москву в качестве хорошо знакомого футболиста.

Гончаренко уже год как не в ЦСКА, а Обляков остаётся игроком основы несмотря ни на что и отдал голевую передачу на Зайнутдинова в последнем дерби со «Спартаком».

14. Даниил Хлусевич: 2022 год – из «Арсенал» в «Спартак» за € 3 млн

Подписав Хлусевича, «Спартак» получил молодого универсала, который давно котируется на рынке. А ещё дважды играл против москвичей – и забивал в каждом из этих матчей.

Приобретая Хлусевича, спартаковцы закрыли сразу несколько проблемных позиций: игрок может выйти на любом фланге в схеме с тремя центральными защитниками. А в случае перехода на более атакующую модель – выдвинуться в атаку. Таким образом, клуб одновременно нашел и альтернативу Айртону, и конкурента Мозесу, и полноценную замену Рассказову (Даниил на три года моложе последнего, а место в составе выигрывал у Николая ещё в «Арсенале»).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

15. Роман Воробьёв: 2008 год – из «Химок» в «Сатурн» за € 2,5 млн

Один из лидеров полузащиты «Химок» конца нулевых Роман Воробьев стал игроком «Сатурна» за огромные для 2008 года деньги. На тот момент ему – 23-летнему игроку с двумя товарищескими матчами за сборную с Голландией и Польшей – дали четырёхлетний контракт.

Его результат в «Сатурне» – 2 гола в 48 матчах.

Дальше – два трофея с «Оренбургом»: победитель ФНЛ в сезоне-2015/2016 и обладатель Кубка ФНЛ в 2016-м. Сейчас выступает за «Ленинградец» во втором дивизионе ФНЛ.

16. Данил Пруцев: 2022 год – из «Сочи» в «Крылья Советов» за € 600 тысяч

«Сочи» практически никого не продаёт: либо берёт игроков в аренду, либо отпускает свободным агентом. За всё время существования клуба лишь двое уходили оттуда за деньги – Данил Пруцев в «Крылья» (за € 600 тысяч) и хорват Марко Дуганджич (за € 500 тысяч в румынский «ЧФР»).

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17. Мухаммад Султонов: 2021 год – из «Нижнего Новгорода» в «Торпедо» за € 25 тысяч

В 2020 году болельщиков «Ротора» удивила новость с заголовком: «Мухаммаду Султонову сказали, что в клубе он больше не нужен». Хотя полузащитник из Таджикистана на тот момент провёл в Волгограде четыре сезона и забил 19 голов в 82 матчах.

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По словам Султонова, его в «Роторе» не хотели видеть и сказали, что он не нужен: «Пока клуб ведёт себя так, как будто я тут новичок, не играл три года и очень плохой человек». В итоге футболист не нашёл понимания с тренерским штабом, ненадолго оказался в «Роторе-2» и вскоре ушёл в «Нижний Новгород» к Кержакову. А после – перешёл за рекордные для нижегородцев € 25 тысяч в «Торпедо».

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А о каких трансферах вы мечтаете в 2022 году? И как думаете, какие рекорды возможны в нынешнее время?

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