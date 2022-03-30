Левандовски — герой, а Ибрагимовичу дали всего 15 минут. Исторический выход Польши на ЧМ!

Это произошло! Впервые за 20 лет сборная Польши обыграла команду Швеции и вышла на ЧМ-2022 в Катар. Команда Чеслава Михневича завоевала путёвку на мундиаль благодаря голам Роберта Левандовского и Петра Зелиньского. Польша прервала шестиматчевую серию поражений в личном противостоянии со Швецией и взяла реванш за поражение на групповом этапе Евро-2020.

Победный гол Левандовского вывел Польшу на ЧМ-2022

Первый тайм остался за гостями. Швеция лучше смотрелась, была агрессивнее у чужих ворот и нанесла шесть ударов. Однако повести в счёте им не удалось – либо мяч летел мимо створа, либо Войцех Щенсны был на месте. Второй тайм начался с опасного момента гостей: Деян Кулушевски сильно пробил под перекладину с границы штрафной, а вратарь Польши намертво зафиксировал мяч.

49-я минута стала главной в матче: Левандовски забил с пенальти и развёл мяч и вратаря по разным углам. После пропущенного гола выход Златана Ибрагимовича виделся очевидным решением, но главный тренер Швеции Янне Андерссон держал его в запасе до 80-й минуты. Раньше на поле вышли Энтони Эланга и Маттиас Сванберг, но они никак не усилили игру, и гости получили второй – Зелиньски ворвался в штрафную и переиграл Ольсена, который не стал выходить на мяч. Ошибка Маркуса Даниэльссона дорого обошлась Швеции.

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Двое нападающих гостей – Златан Ибрагимович и Йеспер Карлссон – не помогли своей сборной переломить ход матча. И лучшим игроком в составе Швеции стал вратарь Робин Ольсен, сделавший восемь сейвов. Что касается MVP матча, то, по версии SofaScore, его должен получить Войцех Щенсны. Сервис спортивной статистики поставил ему оценку 8,4. Вратарь Польши сохранил свои ворота в неприкосновенности и совершил шесть спасений.

Чеслав Михневич Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Таким образом, сборная Польши довела встречу до победы и выиграла первый официальный матч у Швеции с 1974 года. 48 лет назад команды встречались в рамках чемпионата мира в группе B, где поляки оказались сильнее (1:0). Команда Чеслава Михневича вместе с Португалией стали 23-м и 24-м участником ЧМ-2022.