Россиянин всё-таки сыграет на ЧМ-2022. Правда, за Камерун

ФИФА с УЕФА исключили Россию из международных турниров, но совсем без граждан РФ ближайший Кубок мира, кажется, не обойдётся. Прошедшей ночью воспитанник московских «Локомотива» и ЦСКА Гаэль Ондуа помог сборной Камеруна квалифицироваться на ЧМ-2022 и с высокой степенью вероятности отправится с ней в декабре на финальный турнир (если, конечно, благополучно избежит повреждений и регресса в игре).
Полтора месяца назад мы публиковали развёрнутое интервью с опорным полузащитником немецкого «Ганновера».
Ещё в начале февраля он горел желанием встать под триколор. Ради этого Гаэль даже отказался — серьезная жертва — от участия в Кубке Африки со сборной Камеруна. Но с тех пор очень многое изменилось в мире. Россию сняли с розыгрыша чемпионата мира ещё до начала стыковых матчей в связи с сами знаете чем. И видимых резонов дожидаться факса из РФС или хотя бы предварительного звонка от Карпина у Ондуа не осталось. Как нельзя кстати последовало повторное предложение с исторической родины. Его полузащитник с благодарностью принял — другого шанса попасть на большой турнир могло и не быть.
Дебют не сложился. В первом стыковом матче африканской зоны с Алжиром Антониу Консейсау выделил Ондуа всего пятиминутку. При счёте 0:1 Гаэль заменил Жана Онана из «Бордо». Дело закончилось минимальным поражением хозяев.
Но не зря же камерунцев зовут «неукротимыми львами». В ответном матче они переломили ситуацию. В основное время усилиями Эрика Шупо-Мотинга ликвидировали дефицит в один мяч, а в дополнительное совершили ещё более удивительный камбэк: пропустили на 118-й, но забили снова на 120+4-й! Национальным героем Камеруна стал Карл Токо Экамби из «Лиона», с линии вратарской нанёсший убийственный для Алжира удар. Обрусевший камерунец Ондуа тоже вправе гордиться собой: 111 минут на поле свидетельствуют о качественной работе и доверии тренера. Очевидно, что свой шанс — возможно, главный шанс жизни — бывший железнодорожник и армеец Москвы использовал.
Те, кто впервые слышит фамилию Ондуа, наверняка зададутся вопросом: какое отношение этот парень имеет к России и откуда у него паспорт РФ?
Отец Гаэля служил в посольстве Камеруна в России. Но при этом его сын был лишён возможности совершенствовать своё футбольное мастерство в первенстве Москвы. Президент ЦСКА поднимал эту проблему ещё в 2014 году.
«У меня сейчас в ДЮСШ есть три ребёнка — китаец, серб и кореец. Их родители живут здесь, у них есть вид на жительство в России, они ждут решения о предоставлении им гражданства. Китаец — так тот вообще здесь родился. Они все трое по-русски говорят, как мы с вами. Но — по нашему регламенту они не имеют права играть за команды своих возрастов, потому что формально они — всё ещё иностранцы. Тренироваться — имеют, а играть — нет. Ну разве это не глупость?»
Законодательство РФ не подразумевает двойного гражданства, но не запрещает иметь паспорт другой страны. Чтобы облегчить сыну жизнь и футбольное образование в Москве, Ондуа-старший и оформил Гаэлю российское гражданство (камерунское он имел по рождению).
Что ещё надо знать про Ондуа:
- к своим 26 годам Гаэль поиграл на взрослом уровне в 5 странах: Дании («Вайле»), Украине («Заря»), России («Анжи»), Швейцарии («Серветт») Германии («Ганновер»);
- за «Ганновер» в этом сезоне провёл 23 матча: 20 во Второй Бундеслиге, 3 — в Кубке Германии (по 3:0 вынесли «Фортуну» и «Боруссию» М, но «сгорели» «РБ Лейпциг» — 0:4);
- Тransfermarkt.de оценивает Ондуа в € 1,2 млн (4-6-е место в клубе), но в случае участия в ЧМ его стоимость наверняка и существенно повысится.
- 30 марта 2022
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