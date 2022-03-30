Россиянин всё-таки сыграет на ЧМ-2022. Правда, за Камерун

ФИФА с УЕФА исключили Россию из международных турниров, но совсем без граждан РФ ближайший Кубок мира, кажется, не обойдётся. Прошедшей ночью воспитанник московских «Локомотива» и ЦСКА Гаэль Ондуа помог сборной Камеруна квалифицироваться на ЧМ-2022 и с высокой степенью вероятности отправится с ней в декабре на финальный турнир (если, конечно, благополучно избежит повреждений и регресса в игре).

Полтора месяца назад мы публиковали развёрнутое интервью с опорным полузащитником немецкого «Ганновера».

Ещё в начале февраля он горел желанием встать под триколор. Ради этого Гаэль даже отказался — серьезная жертва — от участия в Кубке Африки со сборной Камеруна. Но с тех пор очень многое изменилось в мире. Россию сняли с розыгрыша чемпионата мира ещё до начала стыковых матчей в связи с сами знаете чем. И видимых резонов дожидаться факса из РФС или хотя бы предварительного звонка от Карпина у Ондуа не осталось. Как нельзя кстати последовало повторное предложение с исторической родины. Его полузащитник с благодарностью принял — другого шанса попасть на большой турнир могло и не быть.

Дебют не сложился. В первом стыковом матче африканской зоны с Алжиром Антониу Консейсау выделил Ондуа всего пятиминутку. При счёте 0:1 Гаэль заменил Жана Онана из «Бордо». Дело закончилось минимальным поражением хозяев.

Но не зря же камерунцев зовут «неукротимыми львами». В ответном матче они переломили ситуацию. В основное время усилиями Эрика Шупо-Мотинга ликвидировали дефицит в один мяч, а в дополнительное совершили ещё более удивительный камбэк: пропустили на 118-й, но забили снова на 120+4-й! Национальным героем Камеруна стал Карл Токо Экамби из «Лиона», с линии вратарской нанёсший убийственный для Алжира удар. Обрусевший камерунец Ондуа тоже вправе гордиться собой: 111 минут на поле свидетельствуют о качественной работе и доверии тренера. Очевидно, что свой шанс — возможно, главный шанс жизни — бывший железнодорожник и армеец Москвы использовал.

Те, кто впервые слышит фамилию Ондуа, наверняка зададутся вопросом: какое отношение этот парень имеет к России и откуда у него паспорт РФ?

Отец Гаэля служил в посольстве Камеруна в России. Но при этом его сын был лишён возможности совершенствовать своё футбольное мастерство в первенстве Москвы. Президент ЦСКА поднимал эту проблему ещё в 2014 году.

Евгений Гинер президент ЦСКА «У меня сейчас в ДЮСШ есть три ребёнка — китаец, серб и кореец. Их родители живут здесь, у них есть вид на жительство в России, они ждут решения о предоставлении им гражданства. Китаец — так тот вообще здесь родился. Они все трое по-русски говорят, как мы с вами. Но — по нашему регламенту они не имеют права играть за команды своих возрастов, потому что формально они — всё ещё иностранцы. Тренироваться — имеют, а играть — нет. Ну разве это не глупость?»

Законодательство РФ не подразумевает двойного гражданства, но не запрещает иметь паспорт другой страны. Чтобы облегчить сыну жизнь и футбольное образование в Москве, Ондуа-старший и оформил Гаэлю российское гражданство (камерунское он имел по рождению).

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