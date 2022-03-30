В России обсуждают переход из УЕФА в Азию. Опыт Израиля показывает: такое возможно

В четверг, 31 марта, в Дохе конгресс ФИФА финально утвердит будущее сборной России и клубов в международных соревнованиях. Журналист Нобель Арустамян сообщил о нескольких сценариях для страны: от бана на конкретный срок и бессрочного отстранения до смены конфедерации. По нашей информации, на данный момент переход РФС в Азию наши футбольные власти не рассматривают. Но утверждать, что этот вариант – фантастика, нельзя.

Сейчас Россия входит в состав УЕФА. И этому уже мало кто рад. Сборные Польши, Швеции и Чехии, отказавшись играть стыковые матчи, продемонстрировали общее отношение европейцев к происходящему на Украине. Поэтому не исключен такой сценарий: сначала Россию исключат из УЕФА (без права на возвращение в ближайшее время) и ФИФА (на конкретный срок), а после – дадут восстановиться уже в другой конфедерации – например, Азиатской. Просто потому что другие страны европейские страны не захотят играть с Россией, несмотря на наше желание. Похожий кейс уже использовал Израиль, который 30 лет назад сменил Азию на Европу. Рассмотрим его случай.

Израиль в Азии: победы на фоне войны

Израиль дебютировал в международных матчах в качестве независимого государства только в 1948 году. А в 1954-м вступил в только что основанную Азиатскую конфедерацию футбола. Правда, тогда мало кто догадывался, к каким проблемам это приведёт. Арабо-израильский конфликт (противостояние Лиги арабских государств и Израиля за территории) набирал обороты. И встречи враждующих стран друг с другом казались нонсенсом. Тем не менее терпели 18 лет, хотя было разное: отказ некоторых соперников от матчей, бойкоты, которые едва не заканчивались столкновениями.

Матч Израиль — Германия Фото: Alex Grimm/Getty Images

Но всё это не мешало Израилю показывать неплохие результаты: четыре раза подряд команда попадала в призёры Кубка Азии, а в 1964 году даже выиграла главный турнир сборных. Но есть нюанс: турнир проходил в самом Израиле, поэтому многие страны просто не приехали на него. Также в конце 1960-х – начале 1970-х израильские клубы трижды выигрывали Лигу чемпионов АФК. В 1970-м Израиль впервые в своей истории вышел в финальную часть чемпионата мира и набрал в группе два очка.

Всё это время Израиль участвовал в вооружённых конфликтах. В 1967 году произошла Шестидневная война, а в 1973-м началась Война Судного дня. В 1974-м нахождение Израиля в состав АФК уже было невозможным. Политическое давление арабских стран на футбольные власти оказалось слишком сильным. И Израиль исключили.

Ни медалей, ни титулов: как дела в УЕФА?

Следующие 20 лет Израиль не имел официальной прописки в международных футбольных конфедерациях. В УЕФА в то время не очень хотели видеть конфликтующее государство. Однако Израиль периодически участвовал в международных турнирах и больше всех взаимодействовал с Океанией, где были рады видеть такую сильную сборную.

Только в 1992-м УЕФА принял Израиль в свой круг – сначала в качестве временного участника, а спустя два года – полноценного. Однако о прежних достижениях страна могла только мечтать – ни одного выхода в финальные части чемпионатов Европы и мира. Первые годы команда вообще играла матчи на нейтральном поле из-за обострившегося конфликта. А лучшим достижением сборной стало второе место в отборе на Евро-2000. Правда, в стыковых матчах израильтяне уступили Дании с общим счётом 0:8. На уровне клубов дела обстояли чуть лучше – «Маккаби» и «Хапоэль» по разу доходили до четвертьфинала Кубка УЕФА.

Были кое-какие успехи на молодёжном уровне: команда U21 вышла в финальную часть Евро-2006, а U16 — даже выиграла бронзу на Евро-1996. В 2013-м Израиль в качестве хозяина принял финальную часть чемпионата Европы среди молодёжных сборных.

Испания на молодёжном Евро в Израиле Фото: Alex Grimm/Getty Images

Более крупных турниров стране не дают, ведь конфликт, начавшийся в прошлом веке, до сих пор продолжается.