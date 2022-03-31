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Исключат ли Россию из ФИФА — онлайн-трансляция конгресса ФИФА 31 марта 2022 года

Россию выгоняют из мирового футбола?! Заседание конгресса ФИФА. LIVE
Олег Лысенко
Исключат ли Россию из ФИФА
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Пожалуй, самый важный онлайн года.

Всем привет. 31 марта 2022 года — без преувеличения судьбоносный день для нашего футбола. ФИФА с УЕФА уже отстранили российские команды от участия в текущих состязаниях (ЧМ-2022, Лига Европы) в связи с событиями на Украине, а сегодня могут расширить эти санкции, распространив их ещё и на будущие турниры. Повестка дня 72-го Конгресса ФИФА в Дохе (Катар) не содержит соответствующего пункта, но «российский» вопрос может быть рассмотрен в блоке «приостановка членства или исключение ассоциации». Согласно уставу организации, для принятия решения об исключении/приостановке деятельности РФС «за» должно проголосовать 75% участников конгресса (158 стран из 211). Пойдёт ли ФИФА на радикальные меры, узнаем совсем скоро. Следим за событиями вместе.

Live Олег Лысенко

А тут собрали все баны ФИФА за историю. Список очень внушительный.

Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов
08:47 Олег Лысенко

А Григорий Телингатер излагает, чем грозит российским клубам вероятный бан от УЕФА.

Насколько рухнет Россия в рейтинге УЕФА при бане на следующий евросезон? Разбор Насколько рухнет Россия в рейтинге УЕФА при бане на следующий евросезон? Разбор
08:46 Олег Лысенко

Кажется, самое время изучить опыт Израиля. Он уже менял конфедерацию — возможно, РФС тоже стоит над этим задуматься?

В России обсуждают переход из УЕФА в Азию. Опыт Израиля показывает: такое возможно В России обсуждают переход из УЕФА в Азию. Опыт Израиля показывает: такое возможно
08:44 Олег Лысенко

А что по раскладам? Наш инсайдер Андрей Панков выяснил и рассказывает, чего можно ожидать от сегодняшнего заседания.

Грозит ли российскому футболу тотальная изоляция? Расклады перед собранием года в ФИФА Грозит ли российскому футболу тотальная изоляция? Расклады перед собранием года в ФИФА
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