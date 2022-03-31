Россию выгоняют из мирового футбола?! Заседание конгресса ФИФА. LIVE

Всем привет. 31 марта 2022 года — без преувеличения судьбоносный день для нашего футбола. ФИФА с УЕФА уже отстранили российские команды от участия в текущих состязаниях (ЧМ-2022, Лига Европы) в связи с событиями на Украине, а сегодня могут расширить эти санкции, распространив их ещё и на будущие турниры. Повестка дня 72-го Конгресса ФИФА в Дохе (Катар) не содержит соответствующего пункта, но «российский» вопрос может быть рассмотрен в блоке «приостановка членства или исключение ассоциации». Согласно уставу организации, для принятия решения об исключении/приостановке деятельности РФС «за» должно проголосовать 75% участников конгресса (158 стран из 211). Пойдёт ли ФИФА на радикальные меры, узнаем совсем скоро. Следим за событиями вместе.