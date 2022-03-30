Как из Канады сделали футбольную страну. Ещё 3 года назад там не было своей лиги

Главная звезда сборной Канады Альфонсо Дэвис прошел через молодежную команду «Эдмонтона», Джонатан Дэвид рос в футбольном центре в Оттаве, а Брэмптон и Онтарио подготовили для национальной команды Тайона Бьюкенена, Сайла Ларина и Джонатана Осорио. Они – результат многолетней стратегии, которая дала результат: Канада вышла на чемпионат мира-2022. Второй раз в истории.

Всего-то нужно было провести анализ, разработать систему, подходящую под канадскую реальность и подождать. А, ещё, конечно, позвать того самого тренера-мотиватора, который идеально встроится.

Система детско-юношеского спорта построена на модели, которая базируется на физиологическом и психологическом развитии детей

В Канаде провели глубинный анализ детско-юношеского футбола и пришли к основному выводу: тренеры, которые занимаются с детьми, подходят к тренировкам с точки зрения краткосрочного соревновательного результата. То есть победа в матче в выходной для них важнее, чем долгосрочные достижения в ускоренной адаптации к тренировкам и развитию фундаментальных спортивных навыков. Этот подход, посчитали канадцы, ориентирован в значительной степени на тренера или родителей, а вот потребностями игроков часто пренебрегает. В нём увидели главный недостаток канадской системы спортивной подготовки, который приводит не только к отсутствию прогресса, но также к раннему выгоранию и потере интереса.

Как это исправить? Провести исследования, изучить теоретическую базу и, на основе всего, получить научно-практическую модель развития игроков «made in Canada». За основу была взята модель LTAD (Long-Term Athlete Development), что дословно переводится как долгосрочное развитие спортсменов. Её разработал канадский учёный-биолог Иштван Бали в начале 2000-х, и она использовалась национальными федерациями различных видов спорта в Англии, Ирландии и Южной Африке. Модель LTAD основана на подготовке спортсменов с учётом естественных этапов физического, умственного и эмоционального развития ребёнка.

Несколько основных принципов:

Одни и те же базовые навыки = основа для любого вида спорта, поэтому на первом этапе дети должны обучаться именно им, вне зависимости от того, чем они захотят заниматься в дальнейшем. В них входит бег, прыжки, ловкость, бросок предмета, вращения, уклонения, и тд.

Раннее участие в спортивной деятельности должно приносить удовольствие, быть забавной игрой, чтобы в занимательном процессе развивались опорно-двигательные навыки, а также зарождалась уверенность в себе.

У мальчиков и девочек разного возраста есть свои «окна возможностей», в соответствии с которыми нужно развивать определённые навыки для развития потенциала. Они базируются на физиологических данных разных полов на разных возрастных этапах.

Весь спорт можно разделить на две основные классификации – ранней и поздней специализации. Например, гимнастика и фигурное катание относятся к первой, так как требуют специфических упражнений для совершенствования технических навыков, необходимых для успеха в этих видах спорта. Лёгкая атлетика и командные виды спорта относятся к поздней специализации, так как основываются на базовых навыках (бежать, прыгать, пинать, бросать, и т.д.).

Минимум для успеха – 10 000 часов тренировок.

LTAD состоит из семи основных этапов развития, каждый из которых включает в себя задачи с учётом «окон возможностей»:

Активный старт. Мальчики и девочки от 0 до 6 лет. FUNdamentals («забавные основы»). Мальчики 6-9 лет, девочки 6-8 лет. Учимся тренироваться. Мальчики 9-12, девочки 8-11. Тренируемся тренироваться. Мальчики 12-16, девочки 11-15. Тренируемся соревноваться. Возраст зависит от вида спорта, в среднем – мальчики 16-23, девочки 15-21. Тренируемся побеждать. Возраст зависит от вида спорта, как правило – мальчики 19+, девочки 18+. Активность для жизни. Мягкий переход от профессиональной карьеры к поддержанию физической активности.

Эта общая модель применима ко всему канадскому спорту с поправками на каждый вид. Для футбола в 2007 году разработали адаптацию LTAD – LTPD (долгосрочное развитие игрока), а также целый ряд задач в рамках программы Wellness to World Cup. Согласно ей, канадский футбол начали строить с нуля, потому что она включала в себя создание совершенно новой системы: от поощрения родителей за игры с детьми дома до принятия национальной игровой философии.

Основное внимание уделили развитию массового футбола – понятно, что только 1% из всех детей дойдёт до профессионального уровня, но в глобальном смысле это решало ещё одну важную задачу: оздоровление нации. Согласно исследованию Агентства общественного здравоохранения Канады от 2007 года, более половины канадцев в возрасте от 5 до 17 лет были недостаточно активны для оптимального роста и развития. Педиатры наблюдали рост страдающих от ожирения и диабета, что вызывало сильную озабоченность врачебного сообщества.

Модель LTPD, по мнению канадских исследователей, идеально подходит и для массового футбола, и для тех, кто хочет играть за сборную страны. До 12 лет у детей нет соревнований, весь фокус – на обучении через удовольствие. В этот период входит три этапа:

Активный старт. U-4 Мальчики, U-6 Девочки. Развитие базовых навыков у детей (бег, прыжки, приземления, удары ногами, броски и ловля мяча) в весёлой обстановке, построенной на неформальной игре и ободрениях со стороны тренеров. FUNdamentals. U-6/U-8 Девочки, U-6/U-10 Мальчики. Изучение «азбуки движений» – ловкости, равновесия, координации и скорости, а также основ игры через забавы, при этом уделяя максимальное время мячу. Учимся тренироваться. U-8/U-11 Девочки, U-9/U-12 Мальчики. Основное внимание уделяется обучению на практике футбольным движениям и основным принципам игры. Вновь в весёлой обстановке.

На третьем этапе дети попадают в Skill Centers (Центры навыков) или Dedicated Player Programs (специальные программы для игроков). Туда их либо приглашают клубы, либо они проходят через процедуру открытой регистрации (50% мест). Главная цель центров и программ – предоставление «доступа к высококачественным программам, где дети могут весело проводить время со своими друзьями, обучаться новым навыкам и играть в футбол в соответствующем формате».

По мере того, как дети вступают в подростковый возраст, вводится участие в официальных турнирах, а акцент с веселья смещается на конкуренцию, стратегию и тактику. Увеличивается количество тренировок (постепенно с 4 до 6 этапа), совершается плавный переход к играм круглый год, а не только на редких «фестивалях футбола». Для тех, кто желает двигаться дальше по профессиональному пути, предлагается программа EXCEL Canada Soccer Pathway. Остальные могут продолжить заниматься футболом для себя, перейдя на седьмой этап модели LTPD (активность для жизни).

Программа стартует с четвёртого этапа (после 12 лет), на котором дети разделяются:

кто-то идёт в региональные центры (по сути – молодёжные местные команды);

тот, кто хочет развиваться в дальнейшем в студенческих команда – в «идентификационные лагеря» (ID Camps);

или в профессиональные академии клубов, выступающих в МЛС («Торонто», «Ванкувер», «Монреаль») или в Канадской лиге.

Фото: mlssoccer.com

4. Тренируемся тренироваться. U-11/U-15 Девочки, U-12/U-15 Мальчики.

тренировки на выносливость, умственная подготовка, постановка целей и умение справляться

с победами и поражениями; изучение более продвинутых футбольных навыков, включая технику и тактику на определённой позиции.

На следующем, пятом этапе (для мальчиков это U-16/U-20, для девочек – U-15/U-19), футболисты заигрываются в юношеских национальных сборных, на шестом – переходят на взрослый уровень профессиональных, полупрофессиональных или студенческих команд. Ну, или переходят к седьмому этапу модели LTPD, если решают завязать с профессиональным спортом.

5. Тренируемся соревноваться. U-15/U-19 Девочки, U-16/U-20 Мальчики.

Подключение игр 11 на 11, совершенствование техники, развитие ментальной стойкости.

6. Тренируемся побеждать. U-18+ Девочки, U-19+ Мальчики.

Фокус на быстрой адаптации к требованиям, разработкой предтренировочного и

предматчевого режима, поддержание оптимальной физической и психологической подготовки.

Для массового футбола разработали свои правила. Всё для того, чтобы дети не перегорели и планомерно развивались

Как указывает федерации, разработанные стандарты «учитывают реалии канадского футбола», а также подобраны так, чтобы дети могли развиваться в «безопасной и весёлой среде». Стандарты зависят от возрастных групп, но глобально их объединяет одно: это «упрощённый футбол», сложность которого постепенно повышается с возрастом.



Основное:

меньше мяч, поле и ворота;

сокращённое время матча;

11 на 11 начинают играть только U-13, как и вводить мяч руками в игру после аута;

нет правила офсайда;

замены не ограничены;

равное игровое время для всех.

Критерий U-5/U-6 U-7 U-8/U-9 U-10/U-11 U-12/U-13 Формат матча - 3 на 3 4 на 4 (без вратаря) 5 на 5 (с вратарём) 7 на 7 9 на 9 (U-12)9 на 9 или 11 на 11 (U-13) Макс. Длительность матча Неформальная игра 30 мин 40 мин 50 мин 70 мин (U-12)80 мин (U-13) Макс. время матча для одного игрока в день - 60 мин 60 мин 80 мин 100 мин Размер поля - Ш: 18-22 мД: 25-30 м Ш: 25-30 мД: 30-36 м Ш: 30-36 мД: 40-55 м 9на9Ш: 42-55 мД: 60-75 м11на11Ш: 45-90 мД: 90-120 м Размер мяча 3 3 3 или 4 4 (или 5 легкий) 4 (или 5 легкий) Судья - Лидер игры Лидер игры или судья Лидер игры или судья Судья Ввод мяча после аута - Пас или дриблинг Пас или дриблинг Пас или дриблинг Ввод руками Правило офсайда Нет Нет Нет Нет Есть Замены - Неограниченно Неограниченно Неограниченно Неограниченно Длительность сезона 6-16 недель 6-16 недель 6-22 недель 10-22 недель 10-22 недель Длительность тренировки Не регламентируется До 60 минут До 60 минут До 60 минут До 60 минут Игровое время(игрокам рекомендовано попробовать все позиции) Играют все Равное время для всех игроков Равное время для всех игроков Равное время для всех игроков Равное время для всех игроков

Тренеры в Канаде начинают с лицензии на работу в массовом футболе (лицензия С) – для неё нужно прослушать лекции и семинары национальной программы подготовки в соответствии с этапом модели LTPD. Она включает в себя в том числе блок по принятию этических решений, принципов уважения в спорте и протоколу при сотрясении мозга. После тренер может податься на лицензию детского тренера (5-12 лет), молодёжного (13-18 лет), лицензию В (взрослый уровень), А и PRO.

Фото: canadasoccer.com

Студенческий драфт, потолок зарплат и своя лига, которая была основана только в 2019 году

Молодые игроки развивались, а потом уезжали или заканчивали с футболом – им просто некуда было стремиться внутри страны, кроме трёх клубов, которые играли в МЛС. У Канады до 2019 года не было своей национальной лиги просто потому, что «страна была к этому не готова» – так объяснялись футбольные чиновники, озираясь на неудачный опыт предыдущих лет. Все профессиональные канадские клубы играли в США (в МЛС, Североамериканской лига и Чемпионшипе ЮСЛ), а также в любительских провинциальных лигах. В 2013 году, наконец, настал тот самый момент – появились первые разговоры о создании Канадской премьер-лиги. Официально запуск, правда, объявили только в 2017-м.

Фото: torontoobserver.ca

Тут всё похоже на МЛС: система франшиз, единый технический спонсор (компания Macron), формат с расширенным плей-офф, потолок зарплат и возможность брать игроков на из студенческих лиг через драфт.

Особенности Канадской премьер-лиги (8 команд)

· Средняя зарплата в лиге – около $ 40 000, а самый высокая – $ 77 000 долларов. Минимальная зарплата в МЛС – $ 81 375. Игрокам также предоставляются бонусы в виде жилья и оплаты автомобильных расходов.

· В составе на поле должно быть минимум шесть канадцев, среди них – до трёх игроков моложе 21 года. Команды ограничены семью иностранными игроками, что должно стимулировать развитие своих.

· Ежегодной проводится студенческий драфт (CPL-U Sports). Выбранные игроки получают возможность присоединиться к команде и получить контракт на развитие, который позволяет выступать за клуб Премьер-лиги и получать в нём зарплату в течение одного сезона с возможностью продления.

· Попасть в команде Премьер-лиги можно также из Дивизиона 3 (Pro-am), который состоит из трёх лиг: Лиги 1 Онтарио (L1O), Премьер-лиги Квебека (PLSQ) и Лиги 1 Британской Колумбии (L1BC).

Пока по развитию Канадской лиге далеко до МЛС (объективно – американская лига значительно старше), но выход на ЧМ должен дать огромный толчок к ещё большему развитию и интересу футбола в стране. Согласно последнему отчету Canada Soccer, в Канаде почти миллион зарегистрированных футболистов (а хоккеистов – 606 000) и 1200 команд на всей территории. И это при том, что заниматься футболом в среднем обходится родителям в $ 3000-5000 в год: на детско-юношеском уровне, пока футболисты не начинают зарабатывать сами, именно они оплачивают расходы на поля, экипировку и тренеров. Сюда же стоит добавить регистрационные взносы, стоимость которых варьируется от сотен до тысяч долларов.

Впереди ЧМ-2026, который также должен стать очередным драйвером развития – мы уже видели, как это сработало с США.

Изменить систему мало – для успеха сборной ещё нужен грамотный тренер. Героем стал англичанин Джон Хердман

Хердман никогда не играл профессионально в футбол, и по этой причине не прижился по в академии «Сандерленда». За практикой он уехал в Новую Зеландию: работал коучем тренеров, потом в федерации, затем – с женской сборной. Без каких-либо успехов за спиной приехал в Канаду – снова работать с женщинами. И тут у него пошло:

Джон Хердман главный тренер сборной Канады Главный тренер сборной Канады

«Я никогда не забуду, как во время работы в академии «Сандерленда» ко мне подошёл бывший игрок сборной Англии – сам он был в системе молодёжного английского футбола, а я тренировал его сына, – цитировал inews Хердмана. – Он остановился и сказал: «Слушай, Джон, ты очень хороший учитель. Мне бы очень хотелось обладать этим преподавательским качеством. Но вот ты никогда не испытаешь, что такое стоять на стадионе перед 60-тысячной толпой». И добавил: «Вот поэтому ты никогда не заберёшься на высокий уровень». Это застряло в моей голове. Боже, как же я хотел, чтобы он оказался неправ».

На первом собрании с мужской сборной он показал игрокам видео матча, победа в котором стала пропуском канадской команды на чемпионат мира-1986. Тогда же Хердман объявил игрокам, что они тоже войдут в историю и поедут в Катар, а ещё побьют рекорд по голам в первом же матче против сборной Американских Виргинских островов. Никаких планов – это была чёткая цель. Игроки не поверили: на тот момент Канада занимала 94-е место в рейтинге ФИФА, в стране ещё не запустилась национальная лига, в сборной не было звёзд и особых успехов. Но Хердман был уверен. Он знал канадскую психологию, потому что долгое время работал с женской командой, он знал, что нужно этой команде в первую очередь. Единение.

«Капитан тогда подошел ко мне и сказал: «Я не уверен, что это правильный подход. Я думаю, что это может оказывать давление; ребята просто хотят играть», – рассказывал Хердман в интервью TheAthletic. – Я ответил: «Послушай, мы либо собираемся лазить по горам, либо ходить по холмам. Если это не для тебя, то оставь повязку здесь, и я найду парня, который хочет подняться на гору. И мы побили рекорд (сыграли 8-0). Так что это была большая победа с точки зрения менталитета».

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Первое, с чего начал Хердман, – с психологии команды и работе с лидерами.

«Когда есть доверие и люди чётко понимают, что им делать на поле, возникает химия, — цитировал его TSN. – Именно здесь люди готовы скрывать слабости друг друга и подчёркивать сильные стороны. Этот химический элемент может сформироваться только тогда, когда доверие сильно и когда люди чётко понимают роли и обязанности в коллективе. Я использовал эту формулу с женской командой, её же я применил и здесь».



Хердман мотиватор – игроки даже шутят, что у него на каждый момент найдётся речь, способная завести любого. Он общается с игроками, устраивает с ними личные беседы и презентации, основной посыл сводился всё это время к одному: футболисты должны быть группой людей, которые приведут страну туда, где она давно не была, ­– на чемпионат мира. Хердман рассказывал, что долгое время объяснял игрокам, что представлять сборную – это призвание, привилегия и одновременно с этим жертва, потому что носить майку с национальным гербом значит полная приверженность стране.



Хердман долгое время посвятил изучению психологии и человеческому мозгу, поэтому химия в команде для него особо важна. Тренер особое внимание уделил настраиванию связей в команде между возрастными и молодыми игроками. Например, первое, что он разобрал после исторической победы над США – момент с потасовкой, в которой игроки вступаются за товарища. «Мы много говорим о братстве, но это то, что вывело нас на высший уровень, когда о нём можно не только говорить, но и видеть его», – пояснял он.

Альфонсо Девис Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Хердман рассказывал, что на его стиль управления повлияла поговорка, которую он услышал в Новой Зеландии. Одна из футболисток, Кристен Килл, рассказывала ему о культуре маори, и однажды поделилась фразой, ставшей мантрой его тренерской карьеры: «Вы должны коснуться чьего-то сердца, прежде чем сможете взять его за руку». Хердман, соединив в себе все знания и качества, сумел убедить игроков, что лететь через океан, а потом на Гаити или в Доминикану играть на плохих полях – это не принуждение, а радость и благо.



«Было совершенно ясно, что мы хотели быть первопроходцами во многих отношениях. И большая часть этого заключалась в создании новой Канады как футбольной нации, — цитирует Хердмана TSN. – И мы знаем, что квалификация на чемпионат мира — самая важная часть этого события».

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Он считает, что важно, чтобы канадцы не отказывались от своего паспорта, а, даже имея двойное гражданство, играли за сборную Канады. Хердман признался, что три года уговаривал бывшего нападающего «Челси» Айка Угбо играть не за Англию, а за Канаду. Это как раз часть глобальной стратегии развития футбола: не распускать таланты, а растить и сохранять для себя.



И пока у Хердмана получается отлично. Он уже доказал, что Канада – футбольная страна. По крайней мере, для этого у неё есть всё: грамотная система по производству талантов и тренер сборной, который готов идти только в гору.